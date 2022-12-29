紐約上空的青煙（上）

曼哈頓夜景。（本報系資料照片）

我的小旅館 位於曼哈頓 五十五街第八大道上，那是一棟非常普通、不太高的老樓房，從一個極小不起眼的門進去後，乘上老舊的簡陋電梯到達四樓。我預定的是六人間的一個床位，一個極簡陋的單人木床，因為它擱置在曼哈頓中心地段，睡在這個簡陋小木床的價格是一夜一百美金。

今年六月二十二日，我拖著沉重的行李從機場坐地鐵，找到旅館時已是黃昏。聽聞過太多紐約暴力犯罪活動的報導，儘管我處於曼哈頓中心地區，依然沒有勇氣第一個晚上獨自去探險紐約的夜生活。那天的晚餐就去對面的小超市買了兩包速食麵充饑。

夜間八點半，義大利 已是深夜三點左右，我卻沒有一點睡意，我依靠著房間的窗子看著外面昏暗的紐約之夜——一棟棟的摩天大樓發出的點點亮光猶如垂直懸在天際的星河；街道上有稀落的行人；對面有二、三棟深紅磚百年老樓房，三層到六層高矮不齊，街面帶陽台的牆上懸掛著那類懷舊的Z形鐵梯，在很多美國電影中那些偷情的男人常從這種Z形樓梯溜走。剛下過小雨，潮濕的路面在路燈、小超市和古巴餐廳的黃色燈光投影下，發出一種稠密的光亮。我想到曾看過的著名美國電影《計程車司機》（Taxi Driver），主角隔著車窗看雨中的紐約夜色，那些燈紅酒綠的酒吧，夜總會與迷離的雨造成一種奇特的充滿幻覺的夜景。我的思緒在真實的紐約景象和影片中的紐約景象中互相交織著。

這時，我又注意到對面二樓幾間房燈光通亮，有人在跳舞。好像是兩群人在不同的教室，一群人手舉得高高地緩慢地轉動，另一個房間的一群人好像在跳探戈。我看不清那些舞者的面孔，只能看到他們舞動的身影和模糊的頭部，我想像著這些在舞蹈室內跳舞的男男女女，又想到高樓裡每一扇窗戶裡面的居住者，在房間裡走來走去的紐約人，睡眠中的紐約人，還有那些享受紐約瘋狂夜生活的人。

為什麼不去看看那些紐約舞者的臉？

我下了樓，穿越馬路，來到對面的樓層下面，樓層的門緊閉，需要密碼開門。我有點沮喪，正準備離開時，這時來了兩位棕色豐滿女人，其中一位按下密碼，門開了，我跟在她們後面一起進門。在電梯內，我問了她們哪裡是舞蹈教室，她們友善地告訴我。

我推開一間舞蹈教室的門，正在裡面跳舞的人背著我，他們對著一面大鏡子在音樂聲中跟著一個頭戴牛仔草帽、穿紅襯衣、牛仔褲及高筒靴的女人做左腳踏步的動作。有人從鏡子中看到了我的到來，但沒人在意。我興致突發，跟著他們一起舞動，將雙手臂彎曲，左腳朝前，隨著音樂盡力地跟著他們一起跳，如同我在國內加入一群跳廣場舞的大媽們一樣，踢腿，旋轉。我的左邊是一個禿頭中年男子，穿著筆挺的褲子光明鋥亮的皮鞋，打領帶的襯衣，好似剛從一個重要會議裡出來的；前面的一位約五、六十歲的女人穿著背心花短裙，手臂鬆弛的肌肉隨著她舉起的手臂而晃動；從鏡子中我還看到一位戴白色面具頭髮花白的高個頭男子正笨拙地跟著移動。

音樂停止了，休息片刻。領舞的女人過來對我說：

「你喜歡嗎？」

「喜歡。」

「那你可以常來，報名參加這個班。」

「我是遊客，只在紐約待幾天。我從對面旅館的窗戶看到你們在跳舞。」

面對我這個奇怪的參與者，她笑了，說：「歡迎，歡迎。」她轉身對其他的舞者說：「這是一個從對面窗戶看到我們跳舞的遊客。」

這群人中有人轉身對我友善地笑笑，幾個人投來那麼隨意的一瞥，他們的目光和面部表情就像看到社區內鄰樓常遇到的一位面熟又從不打招呼的女人，而不是那種看到陌生人的帶有防備和好奇的目光，微笑既僵硬又謹慎。他們就這樣輕輕鬆鬆地接納了我。

在義大利我有一位武漢老友，上個世紀九○年移民到義大利貝加莫城。十幾年前她從紐約旅行幾天回來後，打電話對我說的第一句話是：「從第一天我走在紐約的街頭，看到滿街不同膚色和種族的衣著隨意的人，我就有種相似的感覺，我的怯生感忽然間消失了，我開始放肆自己，昂首挺胸，直視對面過來行人的眼睛，我立即感覺我就屬於這個城市。」她在貝加莫居住十多年後，當她走在城市的街道上依然覺得自己是個「茫然無措」的外國人，不屬於她所居住的城市和國家，儘管她早已擁有義大利國籍和米蘭市的身分證。

紐約習慣於各種不同的面孔和膚色、不同的語言，紐約的居民中幾乎百分之四十的人是生於美國之外，還有很多從美國其他地方來的。既然大部分的人都來自於紐約之外的世界，那麼誰還會在意一個從對面旅店走進來的人呢？從我跨入紐約這個普通的舞蹈教室起，我就不再是一個遊客和外國人了，此刻，我跟他們一樣，是一位普通的紐約人。在一棟上了百年的老建築內跟當地人一起跳舞，一起分享身體的運動和音樂，分享紐約的時空，我的脈搏與這個城市一起跳動。

（上）（寄自義大利）