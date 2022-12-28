今年八月初，此間大專校友會舉辦了一場表揚父親的慶典活動，同時安排民歌演唱以饗來賓，台下掌聲不斷，並有不少人跟著哼唱。近幾年也常收到朋友寄來有關校園民歌的資訊。台灣校園民歌崛起後的三十年與四十年，在台灣都曾舉辦民歌三十、民歌四十的回顧音樂會，受到樂迷熱情歡迎。如今更預備籌辦民歌五十，可見校園民歌至今仍然備受海內外的關注與緬懷。

記得1994年與洛杉磯 的文友共十人赴中國遊訪，在北京 一家卡拉OK店初次聽到〈秋蟬〉這首校園民歌，詞藻婉約纏綿、曲調優美動人，大夥爭相學唱，有人說校園民歌的特色就是純淨而明快，較易朗朗上口，可能因此也讓彼岸的愛樂者趨之若鶩。

我特去查找民歌興起的來龍去脈。原來是1970年代末，台灣退出聯合國，正值風雨飄搖的不安時期。彼時台灣社會風氣較為崇洋，年輕人以熟知西洋歌曲為時尚。但是在台北淡江大學的一場民歌演唱會上，歌手李雙澤在台上拋掉代表西方的可樂瓶，拿著吉他演唱改寫自作家蔣勳作品的〈少年中國〉，掀起了校園民歌的序幕，民歌運動自此開始在全台的大學校園裡風起雲湧。

那時我初離鄉負笈北美，沒有親歷民歌的全盛時代。但1994年自中國返美後，我立即去音響店找了多張伴唱帶，想更進一步認識校園民歌。聆賞後，我心折於這些歌曲的意境，或輕快激揚或柔情萬千的詞曲，譜寫的恰是青春的心情。也有憂悒感傷的旋律，娓娓道出對愛的渴望與迷惘。有些則藉由抒懷字句，描述對人生的失落與質疑，但大抵都涵泳著飛揚向上的基調。那是一個覺醒的年代，台灣青年人主導的校園民歌，反映了莘莘學子對於民族文化的孺慕、表達了追尋自我的熱情，成為樂壇的一股沛然清流。

比我稍晚出國留學的S也是民歌擁戴者，他曾自己錄製了好些喜愛的校園民歌，我們在一起的十餘年中，經常自駕出遊，短途陽光同行，長路星夜兼程，總有自錄的音帶相伴且百聽不厭。

後來我也在洛城結識了唱紅〈外婆的澎湖灣〉的歌手潘安邦，那時他已改行經營皮鞋店。在交談中，發現他仍念念不忘舞台高歌的歲月。時任作協會長的我，提及以後辦文藝活動，或許可以請他擔任表演嘉賓。沒想到不久後鞋店歇業，他又返台重回演藝事業，發展卻不算順利，更令人唏噓的是英年早逝。

浮沉千水，讀遍滄桑，今夕玉壺光轉，於燈火闌珊處回首激情歲月與校園歌謠，斂眉沉思之際，內心猶自震盪不已。民歌代表的是對生命的厚望與期許，不僅僅是那個年代最動聽的聲音，也是我們自己胸壑深處最純淨的信念，至今回味仍覺餘韻無窮。

無論是在星辰柔亮的春夜，或是細雨敲窗的秋夕，何妨讓校園民歌的弦樂再一次迴盪耳際，綿綿織就一襲如同印地安傳說中的捕夢網，捕捉遠颺的青春夢華，捕拾靈魂深處的山水清音，讓委婉低迴的樂曲如柔軟的明月清風，深情撫慰著我們的身心；讓歷久不衰的民歌，為我們見證一個輕舟已過萬重山、且歌且行終不悔的人生。（寄自加州 ）