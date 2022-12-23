生命的留言（三）我欲乘風歸去

家庭成員是彼此為了對方而存在，而病痛也非不可忍受。病中之我，尤其在手術後化療宣告失敗，肺癌已經轉移的絕望時刻，依然沒有放棄積極治療。2021年12月，我在家人的支持下接受了一種稱之為「免疫系統療法」的治療。據醫生介紹，這種療法即用一種單株抗體的藥物，通過靜脈注入體內，促進細胞免疫反應，提升人體免疫力。但是，這種療法的成功率只有四成的患者可以維持六個月內病情不惡化。

我非常幸運。2022年1月31日，我得到了第一個療程療效的報告：我左心尖的病灶從2021年11月的11.7毫米縮小到8.4毫米，5月再縮小到5毫米；縱隔淋巴結節從20毫米縮小為15毫米，5月基本恢復正常。讓我看到了一線曙光，也讓全家人為此雀躍！

然而，這種療法的各種副作用，如高血糖、厭食、腹瀉、癢、疲倦等等，疊加向我而來。且不說沒有胃口，一吃東西血糖就飆升，一天至少七八次跑廁所，尤其那種讓人無法忍受的全身奇癢，白天不能休息，晚上更無法入眠。體重從120磅驟然掉到100磅。攪得我面黃肌瘦，骨瘦如柴，全身皮膚皺得像一副漏了氣的皮囊，洗澡時立於鏡中活像一具木乃伊。

如此，真是生不如死！難以言喻的苦痛唯有自己默默地承受。而形骸枯槁的形象又難免給家人以傷心、以壓力。我唯有強作精神，盡量避免蹙眉苦愁的面孔，盡量不發痛苦的呻吟；盡量使自己的生活井然有序，堅持自己的臥室自己掃，自己的被窩自己疊，自己的衣物自己洗，盡量從精神上為家人營造我劫後餘生的印象。

但是，2022年8月9日，我得到第三個療程報告頗為不祥：我左心尖的病灶停留在5月之大小，尤其是我的肝臟某個指標嚴重超標，免疫系統療法被迫暫停了兩個月，接著再停兩個月。我擔心不但免疫系統療法出現了對我無效的苗頭，還擔心我的肝臟連續幾個月的治療居然效果不彰！

於是，向最好處著想，向最壞處打算，湧上了我的心頭。

我想到，我一生無意在物質上、情感上、良心上虧欠於人。我要特別感謝與我同甘共苦六十五年的妻子。在我人生最低谷的時刻沒有嫌棄我，尤其這次我罹患絕症，給我悉心照料，到處打聽哪些可以防癌、抗癌或有助於增強體力的食品，每天必有一杯西洋參茶、一隻海參和兩個雞蛋給我以營養，讓我有體力與癌抗衡。

我要感謝杭州的小女兒偕同夫婿，不顧疫情，不顧高價機票，把一切都置之度外，萬里而來，以最溫馨語言與我互動，陪我去西溫聽風，看海邊的浪花，給我莫大的安慰。

我希望在唇不能語，視野茫然如雲翳遮天之前，帶著一腔熱腸，回到我生活過的地方，走向父母墳上點一柱香，磕一下頭，灑一串淚，敘一回情；和莫逆之交握一次手，祝一個福，道一聲謝！我願將養我育我之父母，疼我愛我之兄妹，幫我助我之友人對我的慈祥、關愛與溫馨歸宿到我的靈魂深淵中。

我無意奢談遺贈。事實上，我一生不會貪婪更不貪杯，兩袖清風，沒有甚麼值得一提的遺產。然而，數萬枚一錢不值的「火花」，凝聚著我萬千日夜的情結，願杭州的小女兒為我妥善保管，或日後轉贈博物館，替它找個歸宿。千餘枚世界各國銀幣和銅幣以及幾枚金幣和若干郵票，願交給我的外孫，希望他知道，在某種意義上，錢幣和郵票的價值是歷史也是藝術。期待他日後有意繼承我這一業餘愛好。

我無意埋怨於人事，抱恨於世界。我一生雖被愚弄過、挫折過、失落過，卻也成功過、擁有過。

我一生喜歡靜謐。喜歡像散落在沙灘上的貝殼那樣平靜地聆聽海水輕輕地吻著沙灘的音響。所以，當我垂死之時，願我的親人能為我以小音量播放幾首小夜曲，免我聽著生命的沙漏無聲地流逝。願我的親人為我忍住淚水，收住慟哭，免除雜音。

我一生喜愛樸素。喜歡像杭州西湖垂柳那樣在暖風中搖曳著的是綠色的花絮，而不是色彩斑斕的香花。當醫生宣告我壽終正寢之時，願我的身邊沒有鮮花的擺設；沒有強我所難，將我喬裝打扮，讓一具僵屍與活人告別。願紛紛繁繁的人間，為我免除例行公事式的追悼儀式；免除將我的骨灰裝釘在毛骨悚然的小木匣中。

死亡不可避免，但死亡不是一件可怕之事。我只求我的雙肩不再有任何負載，心靈不再有任何煩惱與牽掛，安靜自在地化作一縷輕煙，一點骨灰也不留地從一個世界向另一個世界悄然歸去！

（文野長弓，溫哥華華人散文家。）