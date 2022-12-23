你問我飽經滄桑後最大的感觸是什麼？那就是要對生活充滿信心，尤其是處於逆境，要有小卒子過河只能向前的勇氣。——劉慧琴

劉慧琴是令人感佩的作家、翻譯家和文學大使。

身為北美華工後代，她從小就體會了僑眷的辛酸艱苦，目睹了「金山客」衣錦還鄉背後的悲涼，也被飛行員舅舅抗戰捐軀所激奮。1956年她從北京大學畢業後，擔任《世界文學》雜誌編輯，不久作為以茅盾為團長，老舍、周揚為副團長的中國作家代表團譯員，出席在印度新德里召開的亞洲國家會議，後進入中國社科院外文所，投身翻譯事業。

1977年，劉慧琴帶著三個未成年子女移民溫哥華，只有五十美元，同時打三份工。雖然生活艱苦，她仍勤奮耕耘，創作了暢銷的《胡蝶回憶錄》和《胡蝶口述自傳》、氣度宏闊的文集《尋夢的人》和《被遺忘的角落》，譯有名著《在路上》《早晨的洪流》、影視劇本《白求恩》《宋慶齡的兒童》（在溫哥華世博會首映，獲奧斯卡紀錄片獎提名）等。她還撰寫報刊專欄，主編和編輯《北美華人移民紀實》《北美華文作家小說精選》等多種文集，為華人文學綻放異彩付出巨大心血。

《胡蝶回憶錄》和《胡蝶口述自傳》是一代影后的生命記錄，深受讀者喜愛。

胡蝶晚年隱居溫哥華。劉慧琴憶道，「當時兒子還小，每星期見胡蝶時都得帶著他。自己還要打工，只能利用早上五點到七點寫作。買了一輛二手車，就在汽車裡寫。寫完一段，念給胡蝶聽，再修改，就這樣一點一點寫下來。」

《胡蝶回憶錄》寫成，當年任職《聯合報》副刊主編的瘂弦先生馬上與作者簽約連載。成書出版後，為其他寫胡蝶者所倚重。而2022年的《胡蝶口述自傳》是其唯一口述實錄。九旬劉慧琴慨言：「還歷史本來面目，希望這本書就算再過五十年，還可以被接受。我終於實現當年對胡蝶的承諾：胡蝶終於回家了。」該心血之作公正、嚴謹和博雅，獲得海內外好評，榮獲2022年度國際華文著述獎新聞報導類第一名。

劉慧琴謙遜低調，以「阿木」做筆名，自嘲無才，難當大任，只配為「木」。事實上，她才華橫溢，不僅是北美數大文學社團的中堅，且具有紅杉那種堅韌、向上、修遠的品質。和劉慧琴共事多年的林楠評價：

在阿木作品的字裡行間，沒有絲毫的飄零、淒怨之感。往昔的人生遭際，早已在歲月風濤的砥礪下，內化為奮鬥者、尋夢者身上的一種精神養分，融進了她對新生活的理解、禮讚，也溶進了對人的生命意義的重新思考。

劉慧琴，阿木，華人文壇的暖樹，將永遠予芸芸眾生以光亮和力量。志之所趨，無遠弗屆，窮山距海，不能限也……

（趙慶慶，南京大學外語部副教授，先後主持中國教育部「加拿大華人文學史論」和「加華作家系列訪談構建研究」兩專案,出版《加拿大華人文學史論》等書和多部譯著，曾獲省、部和國家級獎項。)