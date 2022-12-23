一部共情合翼的女性精神存在史

1933年胡蝶一人飾兩角主演《姊妹花》（劉慧琴∕提供）

讀海外女作家劉慧琴《胡蝶口述自傳》心得

海外女作家劉慧琴的非虛構長篇《胡蝶口述自傳》，2022年2月於作家出版社出版，在國內外文學影視界引起廣泛關注。這部「口述實錄」自傳，以第一人稱「我」講述上世紀初中國「電影皇后」胡蝶的演藝生涯，同時表現出近代中國女性追求自我獨立人格，家國責任擔當，新女性精神之生成途徑。

●「精神合翼」生成的文脈靈魂

本書封面上赫然標示：「胡蝶口述、劉慧琴整理」，明道文本的「對話性」美學特質，是旅居加拿大溫哥華的兩位華人女性「忘年交」摯友，「口述者」胡蝶與「書寫者」劉慧琴共情合翼，撰寫的一部中國近代女性精神存在史。作者特意把自己作為「書寫者」的身份完全隱匿，文本始終呈現胡蝶記憶講述與生命感悟的心途軌跡，只是在必要時才對其家庭環境、社會場景、外貌特徵與演釋角色，以及關鍵性的細節進行描述。

作者猶如一位「導演」，把胡蝶經歷戰亂、遷徙、逃亡，艱辛而榮耀的人生之旅，向多維度延展。對胡蝶口述的生命記憶進行文化精神性萃取，按主題分成九個部分，全方位展現胡蝶的整個生命歷程。

文本中有一幅幅胡蝶不同時期的照片與口述的歷史瞬間遙相呼應，構思質樸嚴謹，語言親和溫暖，卻蘊藏深邃的生命意識與歷史洞見。

穿越文本結構的外在表象，進入個人成長生存發展、愛情婚姻情感史的深層肌理，就會感受到胡蝶的個性化口述故事，富有中國社會浮沉、文化觀念劇變的時代特點。因為，「口述者」與「書寫者」一顯一隱，雙翼「合一」的敘事策略，精闢闡釋了每個人的個人歷史構成著社會演進的大歷史。胡蝶為實現個體人生價值的奮鬥精神、崇高的藝術境界，其鮮活在場如歷歷在目的真實，生成個人生命記憶與大時代脈動相融合的文脈靈魂。

如果說「口述者」與「書寫者」採訪對話是正在進行時，「口述者」的記憶講述事件則全部為過去時，其口述結束後也就成為過去完成時。但是從「口述實錄」的創作而言，「書寫者」對口述原始素材的整合、構思、考察、研尋、提煉的創作過程，乃是一個複雜漫長的正在進行時。作者「馬拉松」式的正在進行時再創作，其間經歷過怎樣坎坷的審美跋涉，與胡蝶有過多少次似夢非夢的靈魂擁抱，不得而知。

但是本次出版的《胡蝶口述自傳》，不僅實現了她「希望能夠為胡蝶的一生劃出一條清晰的脈絡，是為她，也是為她生活過的時代，中國電影開拓時期的艱辛留下一份記憶」的夙願，而且從讀者與作家層面講，劉慧琴深懷敬仰之情，對中華傳統文化滋育而誕生的時代新女性——胡蝶形象的更完美塑造，她集傳統與現代女性美德於一身，堅韌獨立與剛柔並濟的人格智慧，內心潛在的「成為一個偉大的演員」高遠志向，以及兢兢業業執著於演藝事業的努力勤奮，對當代華人女性的精神訴求而言，創造了一次世界性的「百年神遇」。

●以生命詮釋中華文化「中和至美」

《胡蝶口述自傳》的整體結構，是建基於中國文化母體之上的歷史敘事。胡蝶之所以從原生傳統家庭脫穎而出，成為一代「電影皇后」的根本原因在於，在家庭裡，她從小備受父親寵愛，悉得母親教誨，母親樸素的生存道理，「你要別人待你好，首先你要待人好」，「凡事不要爭先，要退後一步，勤勤懇懇地做好自己的本分工作」。使她逐步養成了謙恭仁厚、守職盡責、溫婉莊重的獨特個性。在職場上，她懷揣當演員的夢想闖入電影演藝圈，一切聽從導演安排，認真鑽研劇本，虛心向同仁求教，認為「只有演藝精湛、藝術修養深厚、品行端正的人，才會走上舞臺藝術的巔峰」。在情感中，她追求純潔的愛情，比翼齊飛的婚姻，卻有不因情感而放棄自我的嚴肅理性；她不屈從權貴與流言，認為清者自清，一切會雨過天晴。以自己卓越與莊嚴的超然，反叛著社會與宗族對女性的既定戒律與性別偏見。

她主演電影最關注女性生存命運，反叛舊式婚姻家庭倫理的性別不平等。她第一次主演默片《秋扇怨》遭遇初戀訂婚，再與之解除婚約，卻更加專心致志地在演藝上提高自己。她主演有聲片《歌女紅牡丹》《女兒經》《女權》《孔雀東南飛》《家》《某夫人》《兩代女性》《母愛》《慈母千秋》《塔裏的女人》等等，表現各階層女性的生存狀況，重在將心比心，揭示人物精神世界的複雜嬗變。飾演母親角色，慈愛關懷的母儀天德之風，暖意直入人心。

在國際交流舞臺上，她會見當年來訪中國的好萊塢明星瑪麗·璧克馥，兩人討論「如何才能成為一個偉大的演員」，答案竟不謀而合。她參加莫斯科電影節、德國柏林國際電影會議，訪問歐洲巴黎、英國與義大利等國，她主演的《姊妹花》《空谷蘭》盛得讚譽時，在英國相遇正在拍電影的世界影壇超級巨星麗琳·哈蕙，胡蝶與之交談的話題是中國觀眾很喜歡她出演的電影，表示真誠的敬佩與尊重。她以傾心精湛的演藝與謙和友善的風範，把中華文化的「中和至美」傳播到世界各地。

劉慧琴的《胡蝶口述自傳》，是「電影皇后」胡蝶的唯一口述實錄。回望胡蝶人生與那個風起雲湧的亂世，眼前再次浮現胡蝶為抗日戰爭義演募捐，主演愛國古裝片《絕代佳人》振奮人心的鏗鏘臺詞，「黃帝的子孫是不會被打敗的」，傳遍大江南北的畫面，曾喚起國民之家國興亡匹夫有責之覺醒。因而，劉慧琴塑造的胡蝶形象，已不僅是一位「電影皇后」，而是一個中華「中和至美」、家國之愛的文化象徵。在新全球化語境下，為中華女性如何生存發展，提供了一部別樣的精神史鑒。