按摩女郎與負心漢（下）

黛安∕圖

在處理艾迪和萍笛的離婚時，我們發現這兩人以前都是月光族，手下沒有多少財產，房子也是租的，雖然艾迪同意支付萍笛合理的撫養費，萍笛還是不屈不撓地想要更多，於是時間拖愈久艾迪積欠的律師費就愈多，這就是魚死網破的訴訟所為訴訟雙方帶來的損失，和兩人為律師的口袋所做的貢獻。最後，法官直接按兩人的經濟情況判決離婚。

當我收到艾迪的離婚判決書，就打電話通知了艾迪來取他的判決書，他在電話那端大聲地歡呼了起來。當第二天艾迪帶著滿面春風的蕭可來到我的辦公室時，他們首先向我顯示了他們手上的戒指，說他們已經去市政府公證婚結了。我不解地看著蕭可，那天她在超市對我哭訴的話言猶在耳，我希望可以從她臉上找到她突然改變心意的答案，但她只是一味地瞇著眼笑著。我讀不懂她，只能衷心祝願他們能幸福長久。

之後，他們和其他案子結束的客人一般走出了律所，也走出了我的掛念。一年後的一個周末，我在臉書 上看到一條醒目的留言：「看的這個信息，請立刻與我聯繫，我遇到了麻煩。」再仔細看留言者的名字，竟然是蕭可！於是，我找到了她的電話號碼立刻約她周一到律所詳聊。見到我時，她失聲痛哭了起來，然後一直不停地說：「都怪我太傻了，他就一個大騙子！」從她的哭聲我知道她對她的選擇表示悔恨，也感到她受到了傷害，但她不是早在婚前就知道這個結果嗎？我不客氣地對她說：「你曾經告訴我，你已經發現他不是個好人，那既然不適合，為什麼還要跟他結婚呢？」她說：「我以為婚姻會改變一個人，讓他變得不一樣！沒想到他只是變本加厲。」接著她把他們婚後發生的事說給我聽。

蕭可儘管知道艾迪有很多的問題，但是他是一個白人，又是一個白領，所以她雖然怕受傷害卻想心存僥倖地試試看，也想釣的是金龜婿也說不定。開頭的一個月，他們天天纏綿在一起，無論多累蕭可還是天天為艾迪燒飯、洗衣、按摩、踩背、拔罐，把他當成皇上供著。艾迪哄蕭可說眼前的生活由蕭可負責，將來退休的生活則一切由艾迪負責。傻女人總是希望真心可以換真情，而一件意外打醒了蕭可。一天，他們兩人去野外健行，在一段上坡路艾迪和蕭可一前一後地走著，前一天的雨讓路面泥濘，艾迪腳下一滑，側身就往路旁的山溝倒，蕭可啊的一聲，拚了命地用自己的腿硬生生擋住了摔下來的艾迪，艾迪沒摔下山，但是卻聽到「卡」的一聲，蕭可的腿斷了。在緊急送醫後，證實是嚴重骨折，於是上完石膏的蕭可必須在家休養，而且大概需要一百天才能恢復。

第二天，艾迪不但完全沒有對蕭可的救命之恩有任何感激之心，還跟蕭可拿錢，說是要付保險給付之外的自費額，又說讓蕭可簽一份醫療費用的報銷單。眼見蕭可傷筋動骨要百日臥床，他心裡不願意了，因為蕭可不能動就不能賺錢，也不能打理家務事做飯按摩伺候他了。於是，不用日久見人心，艾迪不但不待在家裡幫助蕭可，反倒在下班後沉溺在酒吧和按摩院裡。久而久之，洗衣房的臭衣服成山堆著，廚房水槽的髒碗盤縱橫交錯著，蕭可餓了也只能叫外賣吃，或讓朋友來接濟，就這樣在半飢餓的狀態下她承受著了一百天的孤苦，而她銀行的存款也幾乎耗盡，所以只得又馬上回去工作。

之後，艾迪對蕭可愛理不理，每天照樣早出晚歸，有時甚至幾天不回家，就是回家也是喝得酩酊大醉，又是罵人又是摔東西。如此一晃半年過去了，蕭可的日子倒不如當初一個人的時候，她對這段婚姻只有深深的嘆息和悔恨的眼淚。一天，蕭可下班回家累得倒頭便睡，艾迪一如往常地喝得爛醉，凌晨三點才回家，他突然推開她的房門，腳步踉蹌地走過來對著兩眼朦朧的蕭可吐著酒氣說：「我已經申請分居，我們分開來一段時間試試看，如果你還愛我，我們可以在一起。你租的公寓，如果還想繼續住就自己付房租，如果不想住，讓我知道，我可以搬進來住。」說完甩門就走了。

今天的分居就意味著明天的離婚，蕭可頓時睡意全無，雖然是預料之中，但她還是心裡難過。她起身披衣尋找我的名片，卻怎麼也找不到。接下去的一周，她就像掉了魂似地到處找我，問我的消息，終於無意中在臉書上找到了我，就立刻給我留了言。

聽了蕭可的哭訴，我上了法院的網頁，發現艾迪其實在蕭可為救他摔斷腿之後，不久就向法院遞交了離婚申請，其中還有蕭可親筆簽名的離婚通知簽收單。原來，艾迪知道蕭可看不懂英文，當初他讓她簽的所謂醫療報銷單其實是離婚通知的簽收單。就這樣，她神不知鬼不覺地就被離婚了。蕭可非常生氣，要我一定要幫她討回公道。我告訴她打官司不僅曠日廢時，還要耗盡心力財力，只要官司一啟動，先期給律所的預付金就高達五千塊，每個月還要加碼維持這個金額，一直到官司結束或者破產。我建議她思考以下幾點，三天後再決定是否要打這場官司：

一、你愛他嗎？如果愛，那麼你覺得他愛你嗎？

二、你們的婚姻美滿嗎？你是否還想繼續這段婚姻？

三、如果他不再想擁有這段不到一年的婚姻，你覺得硬熬著會幸福嗎？

四、如果你贏了，推翻了他的離婚申請，你想重新和他一起生活，繼續在這樣的人的身上浪費時間、金錢和精力？

五、如果沒有辦法推翻他的離婚申請，雖然艾迪的薪水比你稍高些，但是不到一年的婚姻，你拿不到多少贍養費，他是典型的月光族，沒有不動產也沒有什麼股票存款，你能得到什麼呢？

六、你們走到今天這個地步，難道你這一方就沒有任何的問題嗎？

我告訴她，我同情她的遭遇，也認為她在理，雖然法院可以參考情理，但最終還是要依家事法來做判決，在法律面前只有合法與不合法，沒有誰在理不在理。那麼把辛苦賺來的錢浪費在沒有回報的人身上，值不值得呢？我接著告訴她，其實艾迪辦理他們的離婚在手續上有漏洞，但是離婚對她來說未必不是好事。

三天後，我接到蕭可的電話，說要請我吃午飯。那天，她似乎已經走出了谷底，她說她細想了我提出的問題，艾迪的確不是個可託付終生的人，他從沒有認真對待任何一段婚姻，婚後就一直在外面搞外遇，除了要支付前妻的贍養費之外，還要在外面花天酒地，帶女人去度小假，一直到口袋空空的時候才會想到他還有一個家，還有一個傻女人在等著他。她接著又說，回想起近一年的婚姻，原以為將來老了還有個依靠，卻為他耗盡了所有；原以為真愛是可以讓彼此真心相待，卻一廂情願地成了免費的洗衣工、按摩女 郎和性奴隷；原以為遇上了會心疼她的人，如今捨命為愛摔斷了腿，人家連眉頭都不曾皺一下就要離了她。她說如果這是個惡夢就是時候該醒了，如果把下半生再搭上去就真的不值了。為此，我真心為她高興。

許多的亞裔女子想嫁給白人，以為白人男子有英挺的外表，有上檔次的工作，有初見面的羅曼蒂克，有說不完的甜言蜜語。其實，無論族裔和膚色，沒有誰比誰更高尚，有真心實意的人就有假仁假義的人，有悲天憫人的人就有沒心沒肺的人，有知足常樂的人就有追名逐利的人，所謂「物以類聚、人以群分」，重要的是找到和自己契合的人。有的男人看上去出手大方，實際上分分鐘都在用女人的錢；有的男人看上去錦囊羞澀，但是把勤奮所得的每一分錢都花在自己愛的人身上。男人和女人要做的就是擺正自己的心態，做自己的主人，做一個真正獨立自主的人，那麼就不會在感情或家庭中成為玩弄人的人或他人手中的玩偶。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州 ）