五○年代中期出生在北京 的我們這一代人，生長在大飢荒和文革時代，精神娛樂和物質均匱乏，我們是伴隨著紅歌、八個樣板戲和蘇聯的老歌成長的，樣板戲至今還可以如數家珍，倒背如流。但對於世界上其他的娛樂形式，包括各種歌曲、音樂、舞蹈、電影 、電視等等一無所知。兒時的環境對我們幼小心靈的影響，深深地刻在我們的記憶裡，即使在美國生活了大半輩子，還是想忘都忘不掉，揮之不去。

八○年代初，在北京工人體育館舉辦了台灣校園民歌演唱會，當時台上的都是大陸歌手，演唱的卻是台灣校園民歌。我第一次聽到這些歌曲，比如〈赤足走在田埂上〉〈外婆的澎湖灣〉〈童年〉〈橄欖樹〉等等，讓我感覺到原來世界上還有這麼好聽的歌曲和音樂。這些歌沒有龐大的樂隊，沒有口號式的叫囂，沒有華麗的歌詞，沒有詠嘆調的高昂，沒有交響樂的雄壯，只有輕歌慢語，柔情似水，內心的表達，簡單易懂的詞曲，樸實無華的表演，朗朗上口，回味無窮。讓我感覺到在這個世界上，並不是我們所聽到的「三分之二的人口還在水深火熱之中」，其他人對命運的執著、生活的嚮往、時代的追求，是我們根本無法想像的。我們被局限在我們所認識了解的空間裡，所聽到看到的就是我們對這個世界的了解和認識，以為世界就是如此，根本不知道外邊的世界是什麼樣子。

幾首台灣校園民歌喚起了我對音樂的探求，找到一些校園民歌和古典音樂的磁帶，讓我腦洞大開。聽了這些音樂，讓我感覺到作曲家的胸懷和想像力，把他們心裡所想的以音樂的形式完美地表達出來，抒發著自身的情感和對生活追逐。從音樂和歌詞裡，可以感受到作者當時的感覺，情感的流露，每次聽這些磁帶都會想像出當時的情境。比如羅大佑的一曲〈童年〉唱道：「陽光下蜻蜓飛過來，一片片綠油油的稻田。水彩蠟筆和萬花筒，畫不出天邊那一條彩虹。什麼時候才能像高年級的同學，有張成熟與長大的臉。盼望著假期，盼望著明天，盼望長大的童年。一天又一天，一年又一年，盼望長大的童年。」這聽起來像是在講我小時候的故事，描述我身邊發生的事情，唱出了我想表達的心聲，那麼貼進人心，連結你我。和我所知的空洞政治口號式的宣教迥然不同，令我從內心深處感受到什麼是藝術和真情的表露。

四十多年前台灣校園民歌對我心靈的碰撞與震撼是他人無法想像的，只有我自己才知道它們對我的影響，它們改變了我對整個世界的認知，開啟了一個全新的人生歷程。（寄自加州 ）