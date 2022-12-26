按摩女郎與負心漢（上）

黛安∕圖

2012年8月的一個下午，辦公室內冷氣逼人，很難想像隔著窗外的世界正是驕陽似火的盛暑，這就是加州 人都要經歷的冰火兩重天。四點整時，前檯的秘書通知我預約的客戶到了。那是一個高大健壯的白人男子，臉上的肌膚粗糙暗沉，不說話則已，一開口就是一嘴的油腔滑調。他名叫艾迪，現年四十四歲，是一個退役軍人，在一家建材公司做產品規畫，提到他八萬的年收入，臉上不禁喜形於色地誇耀。他說他對將近二十年的婚姻早已失去了激情，他有兩個兒子，大兒子艾倫現年十九歲，有了自己的工作之後就和女友一起搬出去了，小兒子喬治十八歲，剛進入社區學院就讀。

提到他的太太萍笛，他露出了一臉的嫌惡與不屑，說她相貌很一般又不會打扮，平日邋遢又不愛衛生，言下之意就是他當初看走了眼。又說她雖然從未賺過一分錢卻知道怎麼去揮霍，每個月不到月中就可以把他當月的薪水花個精光，平時在家不僅不做家務，還成天在電話上叭啦叭啦地講個不停，只要不在電話上就是大聲咋咋呼呼地罵他和孩子們，連孩子們上下學都要靠他來接送。他說她在兩個孩子的成長過程中就是一個負面的存在，她沒有給孩子們立一個學習的榜樣，反而讓他們厭倦家庭生活。

自從孩子們長大成人，他覺得受夠了萍笛這個女人，於是酒吧和按摩店成了他最常去的地方，只要不用回家去面對萍笛，他才感覺到自己活著像自己。在按摩店，他認識了一位四十二歲從天津來的按摩師蕭可。這兩人，一個離鄉背井漂泊多年的女人，一個和家中惡妻分居已久的男人，在按摩店昏暗的燈光下琢磨出了愛情的真締，兩顆失落的心就如乾柴遇到烈火，一發不可收拾，從身、心、到靈的昇華，讓他們認為這才是真正的愛情。接著艾迪毫不猶豫地向萍迪提出了離婚，他告訴她，他受不了她終日無所事事只會花錢，對孩子們像放養一般不聞不問，對他更像是在同個屋簷下熟悉的陌生人，但雖然如此，他會考慮支付她一個月二千的贍養費。這時的萍迪似乎也對還要繼續和艾迪生活在一起感到索然無味，因此他們對離婚這件事上有了初步的共識，於是我們就幫艾迪向法院遞出離婚申請。

不久，艾迪帶著蕭可來要求我們幫她辦一個跨國離婚。蕭可是五年前從天津以旅遊簽證來到美國，那時她的丈夫簡明和他的姊姊簡秀在天津才剛開了一家足浴按摩店，凡事起頭難，店的營運還沒進入正軌，而他們十八歲的兒子簡禾因為考不上大學，也到店裡幫忙。看著簡明和簡禾都在辛苦打拚，蕭可不想閒著，在一個偶然的機會聽了朋友的介紹，於是想以旅遊簽證赴美打黑工賺點錢，再回國和簡明一起把足浴按摩店的規模做大。

幾經周折到了美國之後，蕭可因為沒有什麼學經歷，而且有口不能溝通，就透過熟人介紹在聖荷西報名參加了推拿學校。她心想這樣一方面可以靠一技之長賺錢，另一方面將來回到中國也可以把所學用在自家的足浴按摩店。幸運的是，自從中醫的針炙推拿受到廣泛接受之後，在舊金山灣區只要是商場或者鬧區就一定有華人 開設的中醫針灸推拿診所或推拿按摩院，這就為蕭可這樣的非高科技類或申請政治庇護的移民提供了大量門檻相對低的工作。這類的工作在正宗的門店雖然需要技師的證照，但是證照的取得並不困難，這份工作既是體力活也是手藝活，跟一般朝九晚七的上班族沒有太大差別，雖然沒有公司分紅，但是現金小費是政府無法監管的實拿收入。蕭可在拿到證照之後就去了一家推拿按摩院做按摩師，每月薪水加小費也有四千美金。她和同事們一起合租了個房子，每人一千塊美金交了房租和水電，口袋還有三千塊美金，寄了一些回家，雖說不上是大富大貴，但是有吃有喝兜裡還有些錢，只要心態擺正心懷滿足，小日子還是過得不錯。

入境過了三個月，蕭可的旅遊簽證過期了。在一個偶然的機會，她糊里糊塗地跟著一同來美打工的一群朋友申請了政治庇護的綠卡 ，結果出乎所有人的意料，其他人的申請都被拒絕，只有她的申請被批了下來。喜出望外的蕭可馬上告訴了簡明和簡禾，想幫他們以政治庇護綠卡的家屬辦來美國。但結果出乎她的意料。兒子簡禾好吃懶做又無一技之長，怕來美國水土不服吃啞吧苦，簡明則不捨得放棄國內已經上軌道的足浴按摩業務，父子兩人決定不出國了。起初，蕭可內心很掙扎，後來發現所住的北加州華人眾多，華人的超市餐館到處都是，飲食並沒有太大的區別，客人也大部分是華人，語言的障礙幾乎沒有，加上氣候宜人，空氣清新，賺得錢又比在中國多得多，於是留下來就成為順理成章的選擇。

久而久之，孤家寡人成了蕭可的寫照，一直到她認識了艾迪。在確定了兩人的關係後，艾迪希望她馬上結束在中國的婚姻。蕭可心想艾迪有個白領的工作，如果嫁給他那麼她在美國也算是站穩腳跟了，所以就跟著艾迪來律所辦理離婚。

另一方面，蕭可騙簡明說她想留在美國繼續賺錢，要繼續賺錢就得有綠卡，要辦綠卡就得要先離婚，只要簡明同意她願意放棄國內的一切，包括他們的房子和銀行的存款，並同意歸還當時出國時向簡明哪兒拿的十萬塊人民幣。簡明心想，蕭可遠在美國，對她鞭長莫及，而他自己也早已和店裡一個農村來的洗腳妹好上了，加上蕭可主動提出放棄她在國內所有的權益，簡明就假模假樣地表示勉強同意了。於是，他簽了離婚協議，蕭可就恢復了自由之身。

反觀艾迪，他的離婚就沒有這麼順利。在家好吃懶做慣了的萍笛用了久不使用的腦子想了一想，突然有了不同的領悟，她突然覺得一下子要結束近二十幾年養尊處優的生活還真不划算。她在艾迪面前一哭二鬧三上吊，就是不要離婚。這正中艾迪的下懷，藉口受不了她的胡鬧就搬出去和蕭可同居。萍笛這才意識到，原來艾迪在外面有人了，越想越不甘心就千方百計地找理由拖著不離婚。

一天，我在家附近的韓國超市巧遇蕭可，我問她是否真的和艾迪奔著結婚在交往。哪知她的眼淚嘩啦嘩啦地掉了下來，然後向我訴苦。說她和艾迪剛認識時，雙方都十分珍惜這段感情，可是自從艾迪搬到她家後，他們的關係變質了。他吃她的、用她的、住她的，自己不僅一毛不拔，還嫌棄她的住處寒酸，要她買新沙發、新電視、新電腦，蕭可過去五年好不容易省吃儉用攢的錢，都被艾迪連哄帶騙地榨得精光，原本想嫁給他就有錢了，可是發現他比自己還要窮。這且不說，艾迪每天還逼著蕭可變著花樣為他燒大餐，如果菜式不能推陳出新，他就會不開心。他也不再花錢去按摩店按摩了，而是等到晚上逼蕭可給他做，蕭可上了一天的班，回家時已經又餓又累，只想放鬆休息，但又不想跟艾迪撕破臉，只得給他按摩。有時按著按著就睡著了，艾迪就會像個大爺似地用腳不停踢她，嘴上還嘟嚷著：「怎麼了，別停！別停！」更糟的是，每天他還必須和她同房，就連來例假都不放過，簡直不把她當人看。說著說著，蕭可又哭了起來。哭罷，蕭可接著說，艾迪連他的律師費都要她支付，說艾迪就是在耍她、利用她、騙她的錢。我為她遭遇覺得不值，但也說不出什麼來安慰她。（上）（寄自加州）