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都是你害的

吳玲瑤（幽默過日子）

小時候，住同一個院子裡的張姓鄰居的獨生女，由她外婆帶得嬌生慣養，哭起來聲音奇大，我們都不敢碰她。每一次那女孩跌倒，外婆就摟著她，用棍子打地上，一邊罵：「地上壞壞，不平，讓我們寶貝跌倒。」女孩走在路上撞上了樹，外婆就怪樹長在不對地方。如此接二連三地循環重演，似乎千錯萬錯都是別人的錯！如此很難不教養出習慣怪別人的孩子。我們那時都不敢和那女孩一起玩，就是怕她那一經典名句：「都是你害的！」長大後的女孩已經習慣把任何事情、責任、過錯，都推到別人或其他因素上，真不容易相處。

孩子成長過程中，社交能力還沒成熟，四到六歳最常說的話竟然是「都是你害的啦！」學齡前孩子通常以自我為中心，不會區分事情的是非，「都是他追我，害我跌倒」，怪東怪西地推卸責任，千錯萬錯都是別人的錯，推諉可以免受懲罰，直接變成了保護自己的語言。長大後懂事的孩子會避免這樣的說法，否則沒有朋友，被歸類成不夠成熟的人。孩子考試沒考好，會把原因歸咎於老師沒有教，試卷難度太大。長大後周遭難免還有忘不了小時候習慣的人，不快樂都是別人的錯，有「受害者人格」的傾向，好像整個社會都對不起他，所有問題都不是他的責任。

人生多少會遇到坎坷境遇，有些人碰上挫折，不是思考現實因素或自身原因，而是怪罪到別人身上。「要不是因為你，我早就離開你爸了，都是你害我過這樣的日子，失去自由，命運波折。」有的孩子常聽到媽媽這麼抱怨，讓孩子很內疚也無能為力，又覺得像是被情緒勒索。妻子生孩子時特別痛苦，就會抱怨丈夫：「都是你惹的禍，害我少了半條命。」還沒有釐清責任的車禍現場，老美雙方通常不敢亂講話，乖乖等警察來，老中卻常常先聲奪人地罵起來：「你怎麼開車的，眼睛瞎了，不看交通標誌？」

有道是商場如戰場，有的職場像一個沒有硝煙的戰爭，場景猶如宮鬥戲，過錯歸因各有不同的節骨眼，比如怪罪電腦、怪罪市場、怪罪顧客……就是不怪自己。「因為上司不好，讓我無法發揮才能。」也有人偷偷怪罪老闆，罵爭功勞的同事，都是別人不好才導致這樣的結果，如此甩鍋自欺，自我感覺良好。

有些人愛怪人，卻笨到邏輯不清。我曾無意中聽到兩個初中生的對話，A說：「我們天天混在一起，發現被你遺傳了。」另一位B回答說：「我又不是你爺爺，我怎麼遺傳給你？」A還在傻傻地強辯：「遺傳不一定靠血緣吧！」B糾正他：「那叫傳染，不叫遺傳，用詞不當貶低了自己，成了我孫子，哈哈。那只能怪你，誰叫你和我走得這麼近。」A最後結論是：「對對對，叫傳染，都是你害的。」（寄自加州

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