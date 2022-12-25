清香甜潤的菊花茶。（柯于煌．攝影）

老家在贛北九嶺山下，村裡人喜歡種點菊花，用來泡茶喝。出來工作這麼多年了，最讓我縈懷的便是老家那碗濃濃的菊花茶。

和其他地方的菊花相比，老家的菊花朵大而蕊長，呈現燦爛的金黃色，宛若太陽綻放的光芒，因而它有一個十分美麗的名字——金絲皇菊。聽老人講，這種菊花本來叫黃菊，之所以被稱為皇菊，還得從我們老家北宋的大詩人、大書法 家黃庭堅說起。相傳在黃庭堅少年時，有一年深秋，和幾個私塾同窗結伴秋遊，行至鄰村山下一條小溪旁，發現一片金燦燦的野菊花，十分美麗，於是採了一束帶回家放在書桌上。那晚黃庭堅讀書到深夜，正當他感到有點頭昏，忽然在夜風中聞到那捧束花發出的清香，立刻感到耳目明亮，頭清腦醒。過了兩日，那束菊花凋謝了，但色澤如新，餘香不散。他母親便將花瓣摘下，用來泡茶給他喝。沒想這茶濃香撲鼻，入口甘甜，餘味無窮。從此黃庭堅對這種菊花特別鍾愛，經常採摘饋贈親友。後來黃庭堅到京城做官，將菊花進獻給宋神宗，並稱它為「菊中之皇」。宋神宗飲了這種菊花泡的茶後龍顏大悅，當即御口親賜此菊為「皇菊」。因為這種菊花泡開後，花瓣像金絲一般，所以民間稱為「金絲皇菊」。不過我們平時都親切地稱它為菊花。

秋末冬初，下了無數遍嚴霜，老家的菊花開到了極致，老遠就能聞到它那淡淡的清香。於是，村裡勤勞的婦女便抽空去摘菊花。把柔軟的菊花輕輕摘起，滿是繭子的手掌，浸透著菊花骨朵裡蘊含著的些微暖意。一朵兩朵，一捧兩捧，不一會兒，竹籃便滿了。菊花摘來後就要把花蒂捏掉。在寒氣逼人的冬夜，把盤箕擱在兩個長凳上，把菊花倒在裡面，撮上幾熯爐火，邀上幾個鄰居，慢慢地捏。在明亮的燈下，金黃的菊花映得人臉上暖暖的。手裡不停地捏，說些農家瑣屑事，暖暖的房裡滿溢了菊花的清香，全然不覺戶外嚴霜霰然，夜已深沉。菊花捏好了，就要把它醃製好。醃製菊花沒有什麼複雜的工序，非常簡單，只要放上些鹽，把它裝到罎子裡壓緊，再把罈口密封住就可以了，這在村裡誰家都會。不用多久，醃製好的菊花就可以倒出來泡茶喝了。

老家的菊花茶喝起來清香可口，特別是那金絲般的菊花蕊，呷在嘴中，無比的清香甜潤，讓人回味無窮。但是熱情淳樸的老家人覺得這還不夠，還要在菊花裡加上不少東西，因而這清香甜潤的菊花茶變得格外地味濃而色厚了。

首先是在醃漬 菊花時放些茶穹和桔皮。茶穹要切成薄片，桔皮要曬乾切成細粒。茶穹性溫味辛，能活血行氣、開胃生津；曬乾了的桔皮能理氣健脾、化痰清熱；而菊花則能清心明目。加了這兩樣東西，泡出的茶，清香裡多了一點微微的溫辛，不但可以細細地品抿，而且還有健身 養生的藥用。老家人常喝這種茶，因而老者能壽考康寧，少者能強壯自若。

除了在醃漬菊花時放茶穹和桔皮之外，泡茶時還要放些茶料，如炒熟了的芝麻、花生、豆子。老家人泡茶很有講究，一碗好的菊花茶，泡出來要能「上不見水，下不見底」。上面浮著一瓣瓣金黃的菊花，下面則沉著一層厚厚茶料，不但可以細品，而且還有嚼頭。

在那些茶料中，最好的應該是芝麻了。芝麻和菊花一起泡出的茶，呈現出通透的烏黑色，把一絲絲金黃的菊蕊襯托得十分誘人，喝起來格外地香醇厚實。因此，我們又把這茶叫芝麻菊花茶。來了客人，要是女主人能端上一碗濃濃的芝麻菊花茶，最能說明她的勤勞與賢慧。

別看芝麻花生豆子這點小東西，要弄齊它們還真不是那麼容易。尤其是芝麻，種起來不容易，即使是勤快的人家，一年能種到兩三升就非常不容易了。所以，在我們老家，來了客人，主人端上一碗濃濃的芝麻菊花茶也最能說明她的盛情。芝麻難種，炒起來也不容易。這些小小的細粒在鍋裡炒時，要是掌握不好火候，很容易炒焦。但是老家人很有辦法，他們把火鏟擦乾淨，放到灶裡燒紅後拿出來，把芝麻倒在上面，輕輕用力均勻地搖動。火鏟上的芝麻被烙得劈里啪啦地直響，有些還被烙得蹦了起來，整個廚房裡都瀰漫著芝麻的香味。這樣，當火鏟慢慢冷了，芝麻也剛好烤熟。