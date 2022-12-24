多瑙河畔的鐵鞋記錄著一段慘痛歷史。（蘇彩菁．圖片提供）

家喻戶曉、耳熟能詳的經典圓舞曲〈藍色多瑙河〉，其德文原意是「在美麗的藍色多瑙河上」。

歌中唱道：

「多瑙河多麼藍、多麼亮，

溪谷、田野，你總是平靜地流過。

你極美的河岸總教人滿心欣喜。

你奔流入海，把祝福帶給萬物。

……」

歐洲第二大河多瑙河，發源於德國 黑森林地區，流經十個國家，最後注入黑海。〈藍色多瑙河〉的旋律給多瑙河美景增添無限暇想及嚮往，今秋終於來到了有多瑙河上明珠之稱的布達佩斯。湛藍的多瑙河靜靜流過布達、佩斯二城。潔白優雅的漁人堡，古樸典雅的馬加教堂，氣勢宏偉的國會大厦，多瑙河見證了兩城的輝煌景象及悠久歷史。

順著河畔一塊塊石頭相連的石板路上，尋到了國會大廈附近的「多瑙河之鞋」。河畔有六十雙外觀復古破舊的鐵鑄鞋，有些是單獨一隻破舊短靴、舊皮鞋。也有看似一家人，成人男、女鞋及兒童鞋緊密相靠。不同尺寸，不同樣式的鞋子，凌亂散落形成一排，但他們所有的鞋頭都一致面對著多瑙河。

有些鞋旁擺著乾枯的花朵，也有些燃燒後蠟如涙痕的蠟燭。許多面以色列國旗在鞋子上飄揚著。

一位來自加拿大的猶太 裔婦人將一粒粒小石頭，伴隨著祝福灑在鞋子上，她說猶太傳統是不點蠟燭或鮮花，而是用小石頭來致敬。

那六十雙鞋子記錄著一段多瑙河畔慘痛歷史。

十九世紀末二十世紀初，民族主義襲捲歐洲，法西斯主義崛起，鼓吹「種族論」與「國家至上論」，崇尚無條件服從一個國家、一個民族。受到法西斯主義影響，匈牙利極端右派民族主義的薩拉希．費倫茨領導的箭十字黨應聲而起，組建了民族團結政府。箭十字黨主張匈牙利人、德國人和日本人是世界最好的民族，對猶太人極度反感，主張驅逐猶太人。在1944年10月15日到1945年3月28日費倫茨短短的執政期間，有近一萬五千名猶太人、羅姆人的平民被殺害，有八萬人送往集中營。

在1944年12月到1945年1月，箭十字黨抓了三千五百人，其中包括八百名猶太人，有男性、女性、老人和小孩，他們被命令脫掉鞋子、眼鏡、貴重物品，用鐵鍊綑綁在一起，面對著多瑙河站著。士兵們從他們背後開槍射擊，他們倒下後，落入水中，鮮血瞬間染紅了多瑙河。

鮮血染紅的河水，如今了無痕跡，多瑙河依舊在布達佩斯平靜地流著。鞋子主人的冤魂不知是否已安息？

現今世界依舊紛亂，人類的狹隘、偏見和歧視 並沒有改變。

美麗的藍色多瑙河啊，祈求你，讓鞋子的主人在另一世界安息。祈求你，把祝福帶給萬物，人類如兄弟般安詳和平，恆久不變。（寄自紐約）