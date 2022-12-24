1977年秋天，住在北卡羅萊納州的我，某日收到高中好友姚從台灣寄來的一捲卡式錄音帶，裡面有她收錄的多首校園民歌，是我離開台灣一年半期間，新音樂風潮席捲寶島下的創作。曲調與歌詞皆流暢清新，一聽就讓我喜歡上了這些陌生的校園民歌。一直到今天，它們還不斷為我帶來悅耳的美感。

校園民歌並不是石破天驚一夕橫空出世的產物，而是七○年代台灣音樂人對於當時青少年沉迷英美流行歌曲的一種反思，設下「唱我們的歌」的願景，長期努力經營後，終於水到渠成掀起風潮。仔細回想，我還在台灣時，音樂界已在蓄積這股能量。

記得1971年讀大一時，就常觀看洪小喬在中國電視公司主持的音樂節目《金曲獎》，他們廣徵優良的原創歌曲在節目中播出，是「唱我們的歌」信念的濫觴。1974年，台大海洋研究所的研究生楊弦，發表了他為余光中譜曲的〈鄉愁四韻〉，旋律悠淡而韻味綿細。楊弦又自余光中的《白玉苦瓜》詩集中選擇八首詩作譜上曲子，於1975年首度發表，由洪建全基金會策畫出版了唱片《中國現代民歌集》，喜讀現代詩的我也購買了這張唱片。

1976年春天，我離開台灣來美讀書。1977年，長期在廣播電台主持西洋流行歌曲選播的陶曉清，邀請楊弦等八位民歌手灌錄了唱片《我們的歌》，開啟了校園民歌的新頁。同年，新格唱片推出「金韻獎」，1978年海山唱片創辦「民謠風」，都發掘了許多優秀的校園民歌手，「唱我們的歌」終於蔚然成風。

「唱我們的歌」風起雲湧，也震撼了萬里之外的遊子。一位久居歐洲，從瑞士返台探親的女作家趙淑俠受到啟發，寫出她的第一部長篇小說《我們的歌》，1979年4月開始在《中央日報》副刊上刊登。書中女主角余織雲，抱著尋找對象的心態去德國 讀書，很快就因著美貌而獲得事業有成的華裔 學者何紹祥的求婚，可她卻愛上了灑脫不羈的窮音樂家江嘯風。江準備完成學業後返台推動「唱我們的歌」的理念，讓一心想留在國外的余織雲陷入感情依歸的抉擇困境。透過《中央日報》海外版，我也津津有味地追讀著趙淑俠的這部成名之作，加強了我對校園民歌風潮的深思。當時絕沒想到，日後竟有緣認識熱情親切的淑俠姐，成為寫作上的忘年之交。

校園民歌興起前，台灣難道沒有國人創作的中文歌曲？當然不是。我們在學校音樂課上學到眾多民謠與藝術歌曲，諸如〈茉莉花〉〈雨夜花〉〈紅豆詞〉〈教我如何不想她〉等等，雖然動聽但創作年代久遠，校園民歌則有新出爐的熱勁，貼合時代的脈動。當時也有不少膾炙人口的國語流行歌曲，主題大多環繞男歡女愛，校園民歌則展現更寬闊的視野，更多元的觀照，諸如〈秋蟬〉〈蘭花草〉〈橄欖樹〉〈抓泥鰍〉〈歸人沙城〉等，皆展現了愛情之外，對物對事的不俗情懷，清新可喜。再者，國語流行歌曲的歌星們聲勢華麗，猶如遙不可及的天上燦星，而校園民歌的歌手多為大學生，樸實清純，流露接地氣的親和力。最典型的例子就是當時還在實踐家專就讀的蔡琴，留著清湯掛麵的短髮，架上深度近視眼鏡，儼然是一個平易近人的鄰家女孩，更讓年輕學子們覺得校園民歌就是「我們的歌」。

校園民歌多采多姿的主題，可寬可窄的格局，或莊或諧的風格，呈現了七○年代台灣青年奔放的才華，寫下台灣音樂史上最繽紛璀璨的一頁。百家爭鳴的局面下，某些民歌更展現當時台灣青年隔海遠眺，放眼神州的開闊氣度。諸如校園民歌前身的〈鄉愁四韻〉，長江水、海棠紅、雪花白與蠟梅香，都是海峽彼端的意象。1979年李南華為席慕蓉的詩〈出塞曲〉譜樂，由蔡琴一炮唱紅，低沉而豪邁的歌聲，加上風沙大作，馬蹄奔騰的配樂，將大漠風情推上懾人高峰。1978年侯德健在美國和中華民國 斷交的衝擊下，寫出悲壯磅礡的〈龍的傳人〉，「雖不曾看見長江美，夢裡常神遊長江水；雖不曾聽見黃河壯，澎湃洶湧在夢裡」，跨越了兩岸對峙的鴻溝，以深切孺慕的悲憤，寄情積弱民族的再生。

這些黃河與長江沛然流洩的歌曲，當時在台灣也引起一些爭議，本土意識強烈的人們認為那不是「我們的歌」。其實，校園民歌裡也不失關懷本土之作，為〈外婆的澎湖灣〉作曲填詞的葉佳修，也曾創作出一首充滿台灣鄉土氣息的〈走在鄉間的小路上〉。鄭怡的〈月琴〉，以高亢的嗓音，歌詠台灣民謠歌手陳達的滄桑，同樣扣人心弦。

2014年我在廈門大學舉辦海外華文女作協雙年會，以大開大闔的〈出塞曲〉開道，迎出名滿兩岸的蒙古女詩人席慕蓉登上講台，大禮堂內擠得滿坑滿谷的五千多名學子血脈賁張，其中又有多少蒙古人呢？而〈外婆的澎湖灣〉也早已成為彼岸人人耳熟能詳的歌曲。「唱我們的歌」是七○年代台灣青年走出西洋流行歌曲侷限，尋找自己星空的一種民族自覺；至於「我們」究竟是誰，包括了些什麼人？一首歌能傳唱多久的壽命與流行到何處的版圖，自然會在歷史上留下答案。（寄自馬里蘭州）