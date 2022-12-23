盧作孚，宜昌大撤退，為國家保留抗日資本

1935年，時任民生實業公司總經理的盧作孚。（圖／取自維基共享資源）

以個人輪船公司獨任艱巨，四十天內把人員和物資搶運到重慶

1949年經中共從香港 請回大陸，公司被合營，人受辱自殺

很多中國人都知道「敦克爾克大撤退」，是第二次世界大戰時盟軍在歐洲大陸執行的一項戰略性撤退。這次撤退從被德軍圍殲中挽救了四十萬名英、法士兵，並成為四年後盟軍反攻歐洲的基礎。

「敦克爾克大撤退」固然雄壯，但是中國在抗戰時，有媲美敦克爾克大撤退的「宜昌大撤退」，歷時四十天，在日軍地面部隊步步進逼，天上飛機猛烈轟炸之下，搶運了二百七十萬軍人、三十萬噸武器彈藥和十萬噸生產機器設備到重慶大後方，因為得到這些人力物力的支援，抗日戰爭才獲得最後勝利。但「宜昌大撤退」，可能現在很多中國人不知道了，更不會記得「民生輪船公司」和他的負責人、大撤退的指揮官盧作孚。

盧作孚，1893年生於重慶合川，因家境貧寒，上完小學即輟學，後自學成才，當過教師、記者、主筆等職。加入過孫中山的同盟會，也曾參與四川「保路運動」。

生長在江邊的盧作孚，看到長江上下行駛的都是外籍輪船，心中很不服氣，認為中國的河海應有中國輪船行駛。1925年盧作孚集資創辦了「民生輪船公司」。民生，取孫中山「民生主義」之意。

只有一條船的民生公司，一開始就想避開擁擠的賽道，專攻別人不做的領域。人家都做貨運、做長線，民生就做客運、做短線。首航三年內，就賺回了兩艘新輪船。

三條船加在一起，總噸位也只有二百三十噸，連有些公司的一條船都比不上。不過，手握三艘輪船，盧作孚信心百倍，他要以小搏大，一統整個長江上游的航運業。這個奇蹟的完成，他只花了「三步走」。

盧作孚的第一步，是兼併商輪。重慶一帶，從宜賓到宜昌，凡是有賣輪船的，不論好壞他都買下來；凡是願意被合併的，不論對方負債多少、員工多少，統統合併進來。

就這樣，民生成立短短七年，就成了長江上游最大的航運公司，擁十九艘輪船之多。

盧作孚的第二步，是兼併軍輪。當時，四川的軍閥們大多都有自己的輪船公司，軍閥打仗未必行，搞企業更是不行。輪船業在那幫人手裡，越經營越虧損，盧作孚的民生公司就接手過來了。

商輪兼併了，軍輪也兼併了，第三步他想兼併外國輪船。事有湊巧，1933年初，英國太古公司有一艘價值六十萬兩白銀、製造先進的巨輪，在長江觸礁沉沒。英國人打撈不上來，最後，決定把這沉船以五千兩白銀的價格拍賣，希望能撈回一點本兒。

不過這便宜可不好拿，沉在長江水底，萬一打撈不上來，五千兩白銀就丟到水裡了。當時，中外各大輪船打撈公司，都到現場查看了一番，一個個搖頭而去，因為打撈難度太大了。

可是民生公司初生之犢不畏虎，別人不敢接，他們接了。民生拍下五千兩白銀，拉起廠裡的土專家跟工人們一番苦幹，竟然把這巨輪就給撈上來了。這可是撿了個大便宜，經過一番改造，定名「民權輪」。

民生公司做的是客運，是服務業，跟人打交道，要有完善的制度才行。盧作孚親自下場，參與了制度設計。首先，重視開闢航線 ，不斷擴大客戶群。其次，穩定價格，不能老是臨時漲價，給顧客心裡留下疙瘩。再一個，堅決改變當時輪船業的陋規，禁止船工要小費、討紅包，使客人困擾。

民生公司的制度，不但從幾個大處著眼，連細節方面也都不放鬆。特別是對員工們的服務意識，要求的最緊。大制度，小細節，這就是民生公司賴以發展的根本。

就在民生公司展翅待飛的時候，日本 侵華戰爭也開始加緊了。1931年九一八事變以後，局勢變得緊張起來。很多企業家紛紛捲起錢財逃到國外，盧作孚不為所動，時刻準備以商人的身分，參與抗日戰爭。

1937年，民生公司的任務來了。本來位於南京的國民政府，宣布遷都重慶，把四川定為戰時的大後方。連中央政府都搬去重慶，東部的機關、學校、工廠等等，自然也紛紛向川渝一帶搬遷。這個搬遷任務，就交給了民生公司。

但搬遷可不是簡單的事。要搬遷的不僅有工廠，還有學校。人員設備，都不在少數。特別是在1938年日軍開始追擊到武漢以後，情況就更緊迫了。

敵人既已追到武漢，那就只有往宜昌撤。宜昌是長江的咽喉，入川的門戶。這麼一來，這座只有十萬人口的城市，一下子就積壓了超過9萬噸的兵工、航空等各類工業器材，滯留人員超過三萬。

在宜昌，地面日本陸軍步步緊逼；在天上，日本飛機日日轟炸；眼看著再過四十天，長江就要進入枯水期，航運能力將更受限制。南京和宜昌兩地，人人焦心，肩負撤運任務的民生公司，更是壓力沉重。

當時，民生公司能用的輪船有二十四艘。看上去好像不少，但跟等待運輸的物資人員一比，簡直相差太遠。粗略估算，怎麼著也得一年才能運完，想要在短短40天內完成任務，幾乎沒有可能。

盧作孚當機立斷，和大家召開通宵會議，討論出了「三段運輸法」，把宜昌到重慶的航線分為三段：宜昌到三斗坪為一段，三斗坪到萬縣為一段，萬縣到重慶又是一段。

運輸的時候，先分輕重緩急。後方急需但又笨重的設備，就直接運往重慶。至於別的物資，就先運一兩段，等之後再繼續往重慶搬。

另外，每個船員都不能休息太長時間，必須得日夜兼程，三峽多險灘，夜間航行危險，只能白天運輸、夜裡裝卸，不空耗一分鐘，把運輸效率提升到極限。

每天早晨，宜昌都能開出五六艘滿載的船。下午，返回的空船快抵達碼頭的時候，就提前把艙口蓋子揭開。岸上的起重機舉起臂膀，等到輪船剛拋錨，就立刻裝貨上去。

就這樣，在四十天內，民生公司居然運完了所有的人員和將近七成的物資！這是盧作孚一生創造的最大奇蹟。他的奇蹟也奠定了國家在堅苦卓絕中獲得的最後勝利奇蹟。

整個抗戰期間，民生公司的船隻一共運送了二百七十萬名軍人和三十多萬噸武器彈藥，輪船被炸毀九艘、炸傷六艘，船員犧牲一百一十七人。他們不是軍人，但他們也在第一線抗敵，也成仁取義。

四川人、曾任四川省主席的張群，曾讚揚盧作孚：

一個沒有學校教育的學者，

一個沒有現代個人享受需求的企業家，

一個沒有錢的大亨。

盧作孚生活簡樸，1944年美國《亞洲和美國》雜誌曾談到盧作孚居家環境：

他家中的設備近乎貧寒，唯一一件「高級」用品，是一把三◯年代初期買的小電扇，漆都褪盡了，破舊不堪。

在公司裡，盧作孚給自己訂的月薪是三十大洋，比一般員工好不了多少。而且，不管他內內外外兼多少差事，他只拿一份薪水。四川軍頭楊森想延攬他，月薪五百大洋，他婉謝了。

經過二十餘年的經營，到1949年，民生公司已擁有江、海船舶一百四十八艘；航線從長江及其支流開始，延伸到中國沿海、台灣，東南亞各國、日本、印度；分支機構遍及長江沿線和中國沿海各主要港口、台灣、香港和東南亞、美國、加拿大；員工七千九百六十人。此外，還擁有造船廠、發電廠和各港口的許多碼頭、倉庫；投資銀行、保險、鋼鐵、機械、紡織、煤礦、水泥等六十餘項實業；是當時中國最大和最有影響力的民營企業集團。

1950年4月，周恩來派人到香港請盧作孚及其滯港船隻回國，6月10日盧作孚離開香港經廣州到北京。作為特邀代表，參加了6月15日在懷仁堂召開的全國政協第一屆第二次會議，兩次受到毛澤東接見和設宴招待，還與周恩來、陳雲等人多次交談。不久，民生公司被改為「公私合營」。

在1952年初的「三反運動」中，民生公司內部揭露「貪汙及嚴重浪費現象」。2月2日，在民生公司大樓的走廊裡，貼有大批「大字報」，內容是質問「公股代表為什麼不下基層來，不到工人中間來」、「公股代表難道就沒有貪汙行為」等等，盧作孚受到衝擊。2月6日上午八點半至中午十二點，在民生公司資方代理人學習小組會上，盧作孚第一次當眾檢討「公私不分」的「舊生活方式」，「解放後儘管我當心學習，但生活習慣不是一朝一夕可以改變過來的」。1952年2月8日上午，由民生公司海員工會和公股代表發起召開「民生公司『三反』坦白檢舉大會」，會議主題是揭發資方腐蝕國家的幹部。這明顯是對著盧作孚來的。這天下午，盧作孚照常上班，在辦公室處理了一些瑣碎事務，簽發了幾個文件。其間還到秘書科，在那裡仔細地交代了一些事。當天晚上在重慶市民國路20號家中服安眠藥自殺身亡。遺囑只有兩條，第一條把民生公司股票交給國家。第二條叮嚀子女好好照顧母親。

文革前後，投河、上吊或吞藥的文化人很多，企業家相對較少。盧作孚總是與別人不一樣。