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久彌

我開車時有賢妻在旁指路，是多年的積習了。她的記性特好，只要去過一次的地方，她都會記得沿路的地標，總會提前告訴我該要換線、準備轉彎等，我是言聽計從。

以我所見，老美比老中要大男人主義很多。老美凡事要以先生為主，由他主導，一起出門時，當然是先生掌控方向盤開車，而且旁人不能置喙。一次一個老美同事坐我們車同行，對賢妻的言行頗不以為然，他當時就問：「你們是誰在開車？」第二天看到我時還說：「我開車時要是我老婆那樣囉嗦，我早就請她下車走路了。」我說：「總比錯過轉彎或出口要走回頭路好吧！」

一次接女兒回家途中，我走在左轉線上，賢妻提醒我那是左轉線，我立即伺機換到了右線，省去了開到路口的尷尬。女兒說老爸還蠻機伶的，若是她先生就沒反應，理由是：「有話明說，別要我去猜你是什麼意思，我不愛想。」

老中先生們開車，太太在旁看地圖指路，好像是很普通的事。有一次一堆太太們在談論先生開車的惡習時，其中之一就是不接受或聽不清指揮，事後還不認錯，怪太太沒說清楚。我妹妹伸出她塗了紅指甲油的左手食指，其他手指甲都是本色，她說，這就是給她先生開車指路用，到時把手指伸到前面，像個指南針一樣，轉左轉右一目了然，省得囉嗦，免得到時又怪她沒說清楚。

其實明明是熟路，好像沒太太在旁提醒指揮也不行，我自己出行要繞圈子，走回頭路是經常的事。有兩次快到家門口，要不是賢妻及時提醒，也會開過頭。她說，看我一副全無要減速的樣子，就知不妙。而過門不入，可真有其事。有位太太說，有次她和先生晚上回家，先生開車路過自家社區進口時，揚長而過，她提醒回頭並問先生剛剛怎麼沒轉進去。先生說：「你沒要我轉啊！」倒也真是很會賴皮。

綜上所述可知，別以為有了GPS，先生開車，太太就可以高枕無憂了。先生開車時還不只是要指路，其他如車速、路況預告等，也都得太太幫忙監看。因有些路況告示牌，不是來不及看，就是沒注意錯過了。有時交通情况太糟，還要太太安撫情緒，以免路怒，所以太太仍是閒不了的。和我一樣，開車離不了太太的先生，我想大概也不在少數。

從另一方面來看，路有賞心美景，也要有人分享才好，能和太太及時共享，是樂莫大焉的事。先生開車時怎麼能少了太太呢！

（寄自喬治亞州

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