西方文學中最強烈的愛情應是愛蜜莉．勃朗特的《咆哮山莊》。在那個超越時空、超越死亡、永恆的悲劇裡，男女主角已各有婚嫁，卻更瘋狂地相愛。而他對不能娶得凱薩琳深深仇恨在心，開始對兩家的兩代展開無盡的報復，溫情、人性盡失──這些被他夾殺的男女都是他的親戚。懷有身孕的凱薩琳身體日衰，死前赫斯克里夫擁她入懷說道：「凱瑟琳，為什麼妳要背叛自己的感情呢？」凱瑟琳此刻才意識到生命中最可貴的，就是她和赫斯克里夫之間的愛情。她掙扎到死，當天半夜生下一個小女孩。凱薩琳死後，愛恨交織的赫斯克里夫，竟在雪夜掘開凱薩琳的墳墓，只為再看一次情人的面容。他不吃不喝，故意折磨自己，激動地等待死神的召喚，就是為了和死去的凱薩琳相會。而凱薩琳死後變成鬼魂，在咆哮山莊和畫眉山莊的曠野裡遊蕩達二十年之久，等待著赫斯克里夫。這些驚心動魄的愛恨情節，竟是由只活了三十歲，從未戀愛過，羞怯沉默的愛蜜莉寫出。她的姊姊也是以寫《簡愛》出名的女作家夏綠蒂．勃朗特。

有些名人殘缺的愛情在世間傳誦不已，比如徐志摩或徐悲鴻的軼事；張愛玲與胡蘭成也不時見聞，但她與賴雅卻常被忽略。二十年前某一天，我和伊到舊金山的北灘進餐，餐館名Tony's，典型的義大利餐點。那一年美國股票市場因高科技股泡沫化而狂跌，我們喝咖啡及吃糕點，平靜地討論我們工程師許多賠掉一百多萬美金。忽然，我想到不久前才看到《張愛玲與賴雅》那本書，書中說到他們結婚三周年那天，一起買了些廣東點心及小吃回家品嘗，出去看了場電影 ，散場後又到近處的這家Tony's餐館，以咖啡和熱蛋糕來結束這愉快的紀念日。賴雅又老又病又窮，長她二十九歲。但是她知道賴雅是此生中唯一真正愛她的人，那是理解、包容、相濡以沫，卻又淒美。他們一直是那麼窮困無助，四處碰壁。一百多萬美金的股票！夠張愛玲與賴雅活多少年？而他們品嘗些蛋糕點心，看場電影就很快樂，其中的情愛關懷能以物質忖度嗎？由麥道偉文藝營森林中的小屋，到舊金山布希街寧靜的窗口，那些沒有光亮、微雨的陰日，他們是如何熬過的？想到這兒，不禁吁嘆：她的《半生緣》也是半生無緣！

來旁聽近代日本文學課程的三十多歲女子告訴我，她有個男友在美國就職，每年某個季節被派來台灣工作數月，就像我每年返台只教書一學期，都是候鳥。我問她有多久？她說好幾年了，但不會結婚，因為他不想離婚。拖下去？我不能瞭解。她說我們是生活在不同時代的人，觀念不一樣了，我無言。她最喜歡聽我講述川端康成的《雪鄉》，島村每年坐火車穿過縣境長長的隧道，在大地一片銀白的雪鄉與藝妓駒子相會過冬。島村是候鳥，在東京有妻室，對駒子並不積極，置身於人生的糾葛之外。然而，為什麼有些鳥是候鳥？為何每年要做季節性的遷移？也曾有過一個女孩對我說：遇到已婚的他，只要每年有幾個月的廝守，即是無憾，她此生不一定要有婚姻，但是要有愛情。那種情願能想像嗎？還是我已老去？

有一首著名的法國歌曲〈Plaisir d'amour〉（愛情的喜悅）：「愛情的快樂是短暫的，瞬時消失無蹤；但它的痛苦卻縈繞終生……」有人估計，百分之五十以上的流行歌曲都是以失戀為題材。失去愛情折磨著你，吞噬著你的心，長夜漫漫路迢迢，斗室臨壁的日子，孤寂無聲，竟幻覺聽到夜鶯的淒鳴。沒有愛情，會像花一樣枯萎嗎？還是，那只是在世界某個角落，不斷發生的，十分平常的一件事？人生是一齣戲，一場夢，還是一囊不盡的遺憾？分離前，一定在寒風中佇立了很久。妳唱著唱著，忽然轉向他，眼裡充滿了淚水。

最近，有一位金馬獎的名導演 要將我以前的小說 〈白門再見〉拍成電影。小說發表在停刊有年的《中央日報》副刊，孫如陵主編，年代太久，我已忘了。李導演表示：小說中一群建中學生由高一開始傾心一個相似年齡的女孩，多少年與她一起成長，卻不知她到底是誰，什麼名字？這中間只有傾慕，沒有愛情發生，要如何吸引觀眾？暗示編劇應稍改變。有一位當年大專聯考全國文組狀元郭女士，認為我的小說中愛情不多。我的回答是：有，只是隱約不顯，似有若無，那是寫作的風格，而且許多愛情不須寫出結果。聯合文學的發行人說有些作家不願寫，因為怕人看出他的內心。那是我嗎？這篇〈春蠶〉寫出，是否仍然？

小小的世界裡只有她和我，還記得，初次見面那年的聖誕夜，最後一支舞，她半仰頭側望著我，愛情就在這時發生。天上有千萬顆星星，星也會老去，卻不會碎裂，消失於天際。

（下）（寄自加州）