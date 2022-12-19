校園民歌在台灣興起初期，我還在念高中。第一次聽到校園民歌是在我一位好同學的家，那時她哥哥在念大學，暑假時帶了一些金韻獎的唱片回家。從〈再別康橋〉〈如果〉〈尋〉到〈捉泥鰍〉〈鄉間小路〉等等的歌曲，讓我欲罷不能。熱心的同學，請她哥哥把我喜歡的歌都錄到卡帶裡，從此開啟了我的民歌之旅。

認識外子時，我們一拍即合，最大的共鳴就是我倆都是民歌的「發燒友」。第一次見面，他把他僅有的七張民歌光碟全都送給我。那一刻我眞的很感動，婚後才發現他好聰明，因為這七張光碟又回到了他的手上。我們是遠程戀愛，每天都講電話。有一天我打電話給他時，正好他在邊聽民歌、邊畫建築圖。他把聽筒放到唱機旁，我在電話這頭聽到歌聲緩緩傳來：「窗外又下雨了，雨絲緩緩地飄落下來。遠方有個女孩，她從雨中慢慢地走來。小女孩，妳是否心裡隱藏小祕密？小女孩，妳可否願意和我在一起？我盼望有那麼一天，雨絲又再飄落下來，為我們倆共譜情韻……」民歌的魔力可真大，可以把一個土土又木木的工程師，變成一個深情款款的情人。同時又把兩個成年人，變成了小女孩和小男孩。

我們的愛情故事並不是一帆風順，曾經也提出分手過。但即便在「分手」期間，我們仍舊每天講電話。而再度相見時，因為王夢麟的一首〈離開你，走近你〉，使我們決定共度一生：「……因為親愛的，只有在思念你的時候，才是我心靈最美的時刻。因為親愛的，只有在握著你的時候，才是我心靈最眞的時刻……」隨著歌聲，我們一起婆娑起舞。不久，我們就結婚了。

婚後我們仍然熱愛民歌，開車旅遊的路上聽民歌，有民歌演唱會到美國來，我們一定到場。民歌四十時，我們還千里迢迢地跑回台灣去看演唱會。

縱然有心靈上的契合，婚姻的道路仍有許多的起起伏伏。從最小的事情，如家裡東西擺設，到重要的事如理財、人生的規畫，我們都有相當大的分歧。個性方面，我樂觀他悲觀；他是急驚風，我是慢郎中；我感性他理性。加上柴米油鹽醬醋茶的日子，把我們磨得幾度劍拔弩張。妙的是，一次出城旅遊時，不知怎麼地，我想起我們在談戀愛時，外子放給我聽的〈雨中的故事〉，我隨興哼了起來：「窗外又下雨了，雨絲緩緩地飄落下來……」當我唱到：「小女孩，妳是否願意和我在一起？」時，外子竟然牽起我的手，含情脈脈望著我，並輕吻我的手，就像當年我們在談戀愛時一樣。沒想到，民歌一唱，竟可「化腐朽為神奇」。

民歌之所以扣人心弦，我想大概是因為它唱出了人們的眞善美吧！（寄自加州 ）