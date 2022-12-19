1912年R.H. Photo用柯達公司的明信片相機在加洲聖荷西中國城拍攝出版的照片明信片。（朱寶．圖片提供）

朋友寄來了一張明信片。畫面是一個穿蒙古服的小女孩與一頭駱駝在金黃的草原上張嘴大笑。那抑制不住的喜孜孜的笑容，那麼陽光燦爛，讓我心生歡喜。我愛極了這張明信片，一直夾在書裡頭做書籤。每天打開書本看書時，先看到的就是活潑明亮的笑顏。

我自己已經不知道多久沒寄過明信片了。不可否認，在這網路時代，廣大訊息都是靠電子無線傳送的，寄明信片好像已經是上、上、上輩子老掉牙的事。偶爾在旅遊觀光地可以看到販賣的明信片，像今夏遊克羅埃西亞，海城中就有一排排等著人買的亮麗的風景明信片，但也不見人光顧。也是啊，大家都是拿了手機照些景點相片，然後往臉書或照片牆一貼，或即時通訊給家人朋友，也不用買郵票找郵局郵筒，多方便啊！

但我總覺得有那麼一點說不上是什麼的不同。收到明信片，我可以把玩半天，想像著寄件人書寫時的一份心情，但是網上傳過來的，看過後就是「啊，知道了」，就像飯吃飽了，舒適，但也可以離桌了。

寫明信片不難，但寫得好卻不容易。空間小，寥寥幾句要能抒發所見所聞，或言中重點。曾看過寫給病人問候健康的；寫給將士鼓舞打氣的；寫給主人家感謝招待的；寫給自己以證明到此一遊的；寫給政府官員，甚至總統，要求憑良心幹事的。印象比較深刻的是，一個女孩在誠品書局買了張有卡通圖案的明信片，原本要給上小學的弟弟，但不知什麼原因一直沒送出，幾年以後，小男孩已經成了青少年，圖片也不合適原本的收信人，但姊姊還是執意要寄，想來是為傳達買明信片時那份愛念弟弟的心情。

另外較特殊的是在網上見到的俞平伯贈與朱自清的明信片。1923年7月，朱自清和俞平伯共遊南京四日，臨分手前，俞在一張秦淮河夫子廟的明信片背面寫了首七言絕句：

燈影勞勞水上梭，粉香深處愛聞歌。

柔波解學胭脂暈，始信青溪姊妹多。

這是描述一段同遊秦淮河後的心境。兩人後來還各自寫了相同題目的〈槳聲燈影裡的秦淮河〉一文，一起收錄於當時的《東方雜誌》，也算是文學史上的一段佳話。

我喜歡由寫信人的筆跡、內容和郵寄年代來海濶天空地想像寄信者和收信人間的故事。有一次看到一張從辛辛那提寄出的明信片，一面是辣肉醬（chili）的照片和菜譜，另一面用小字註明了吃肉醬的五款方式。寄信人寫道：「最親愛的甜豆妻，我昨天中午吃了第五款（辣肉醬拌麵）。」我不禁想，這位老兄寄回家一張菜譜，是不是要太太做了給他吃？還是兩人都愛吃辣肉醬，所以寄張美國辣肉醬首都出產的明信片讓在家等丈夫歸來的妻子享享眼福？還有一張1878年費城果園商Burpee Seed寫給客人推銷洋芋種子的，並好心地提醒客人等到三月十五日再訂購，因為郵費便宜，每一百磅只要五毛到七毛五。果園商郵寄了多少推銷卡？收到了多少訂單？訂購種子的果農那年收成好嗎？小小的一張明信片上只不過幾句話，卻能讓我痴想半天。

二十世紀初是明信片的全盛時期，相機大王伊士曼柯達公司還特別推出一款新產品：明信片相機，用的是明信片大小的底片，可直接印到3.5×5吋空白的卡片上。這就給了遊走街頭的攝影師很好的機會。他們可以迅速地建立起便宜的臨時工作室，或隨時隨地取景，捕捉一些日常生活片段。今年四月，波士頓美術館以此種明信片舉辧了一個特展。三百張卡片展示了不同的主題：體育活動、政治集會、街頭小吃攤、男女老少的肖像、商店內部、建築工地、甚至水災區和救火事件。這些攝影到的時情時景雖不是可以寫進教科書的歷史大事，卻不可否認，其刻畫的是最真實的時代細節。一幀1912年R.H. Photo在加州 聖荷西中國城拍攝的明信片述說著某一個有陽光的寒冷的日子，一個頭戴線帽，手握一面美國大旗的三、四歲女童和站在她左後邊，身著長袖衣裙，可能是姊姊的女孩，驚訝並奇怪地在自家商店前，瞪著想來是手拿相機的拍照人。一位看不見顏面的男士立於半開的店門口，正在觀望是怎麼回事。這是多麼生動、真實的一刻啊！

據說世上第一張寄出的明信片是1840年7月14日一位名西奧多．胡克的作家親手繪製後從倫敦寄給自己的。除了地址，胡克一字沒寫，不過他畫的卡通人物頗帶諷刺性，達過目不忘之效。這就是明信片圖案的魅力了，也是為什麼我最喜歡買明信片的地方是博物館 。博物館製作的明信片畫面精緻引人，有特展時，還能買到與展覽相關的。前不久我到紐奧良玩，參觀爵士樂館時在販賣部看到一張女歌手比莉．哈樂黛的明信片。平時見到的哈樂黛的照片大都是她唱歌的影像，這一張的哈樂黛散發著迥然不同的風韻：臉朝左，微傾，等著人點燃嘴裡叼著的香菸，長長的耳墜和圍繞頸脖的項鍊閃閃發光。我很喜歡，就買了準備寄給老伴。可是回旅館以後，越看越捨不得，怕郵寄途中把畫面損壞了，終於還是沒寄出去，夾在書中做了書籤。

另一次想寫沒寫成的例子是在上大學時。有一年去荷蘭念暑期班，課畢後到附近幾個國家遊玩。行至義大利 威尼斯時已近黃昏，臨時找不到住所，都準備要睡火車站了，卻聽到有人說一家修女院裡收容旅客，就要了地址尋去。敲門一問，果真有床位，是一個接一個的窄小單人床，排列於長長的大廳。修女院傍運河而立，夜晚睡不著，聽著河水拍擊牆角，涮涮涮，一聲一聲的。更晚時，偶爾船過窗下，還能聽聞有人說著饒舌的義大利語，音散夜空，碎碎悄悄。那晚有明月，我從床上坐起，摸出了前幾天在巴黎買的明信片，想著也許能藉著月光寫了，明天寄出，但月光終究不夠亮，沒有寫成。第二天出去玩時，將旅行大背包留在修女院，結果被人翻包，一些於各地購置的紀念品，包括明信片，皆不翼而飛，令我心痛不已。

這段經歷後來和住在加州的兒子通電話時談起。

「你以前也常寄明信片給我的。」兒子說。

「有嗎？我怎麼不記得了？」

「有啊，是我寒暑假到爸爸那裡住時你寄的。」原來是離婚後的事。

「我都寫了什麼？前面是什麼畫面？」

「記不清，有的好像是妳去外地玩或出差時寄的。」

「卡片你丟了嗎？」

「沒有。放在舊物盒子裡。」

掛了電話後去找，也沒找著。想起同樣找不著的一大疊年輕時旅遊所收集的明信片，有點失落。是惋惜那些可以掂在手中的小紙卡所帶來的念舊情懷。