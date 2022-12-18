來美國念學位，我獲得的助學金之一是做助教，具體工作是答疑，就是幫助念普通物理基礎課的大學生解決他們學習中的問題。他們大都是低年級的大學生。我每隔一、二天就須坐在物理系地下室的一個大自習室裡等待各系學生前來求助。

一天，一位高大的美國學生來了，膚色很白，長相英俊。他不僅背著雙肩書包，還挎著一個大籃子，籃子上面蓋著一個被單。我來不及細看，因為一有學生來我就有些緊張，不知道他們帶來什麼問題。當然最怕的是語言交流不暢。

這個學生打開教科書，有一道習題不會做。只要是演算習題，不是解釋物理現象，對我來說就好辦多了。我在紙上向他演示如何計算，他認真地聽著，不時要我重複一下。大約十幾分鐘他的疑難都解決了。他的眉毛舒展開了，高興得直點頭，表示感謝。

就在這個時候，一聲嬰兒響亮的啼哭穿透了整個大自習室。一時間教室裡學習的學生們都抬起了頭，四處張望。我這才發現，聲音是從那個大籃子裡發出來的。那個學生撩開了被單，露出了一張小小的臉，他可能是剛睡醒，喊一喊，要讓世界聽到他回來了。我這也才知曉，美國人是用籃子攜帶嬰兒的，就像在中國出門買菜。那個學生向我表示歉意，隨後輕輕拿起籃子走出教室。嬰兒一直在哭，從樓道裡傳回來的啼哭聲，我聽得出，那個學生拐彎了、上樓了、走出大樓了。

後來雖然聽不到了，可是那哭聲卻一直在我心裡迴蕩著，像一首美妙的音樂。

另一位可愛的大學生是我畢業後遇到的。多年寒窗苦熬過去了，我到路易斯安那州立大學做博士後研究。一天我看到一位年歲不小的先生在系裡進出，我覺得有些奇怪，我問我的學生，「系裡最近請新教授了嗎？」學生說：「沒有哇，你見到的那位是新生。」

這一下子引起了我的好奇，怎麼會有這麼老的新生？一天，我終於和這位新生走個對面，打過招呼之後相互介紹。我才知道，他的確是大學一年級的新生。名字叫Jose，是墨西哥 裔的「阿米哥」。

四十多年前Jose高中畢業，正在申請大學時，他的父親因意外突然去世。他是家中老大，下面還有一堆弟弟妹妹。他不得不停止大學申請，轉而向艾克森石油 公司申請工作。他在石油公司幹了一輩子，直到最近退休 。他告訴我，他這一輩子最念念不忘的事就是上大學。他父親生前的願望也是孩子接受高等教育，因為他們家一直沒有人上過大學。Jose說這話時，顯得十分動情。

所以他一退休就準備申請資料，想念的專業是化學工程。他說，他雖然退休了，但還是要搞清楚石油煉製中的一些技術問題；他要接受一下高等教育的熏染，這一輩子就沒白活了；況且他是爺爺了，要給孫子做個榜樣。

我看著他被風吹日曬灼傷的臉，皺紋堆積，仍難掩「阿米哥」天生的樂觀。那麼多年墨西哥灣的暴風雨都沒有吹散、澆滅他火熱的心願，我想像著他與孫子一起愉快地讀大學的情景，默默地祝福他。

我感慨的是，他想進大學，可大學還得為他打開大門呀。回憶起當年我們在彼岸高齡考大學，年齡、出身、政治表現等都可能活活掐死你。1977年的那場生死攸關的命運高考要是折戟沉沙，我這輩子就「零落成泥碾作塵」了，現在想起來還是為自己捏了一把冷汗。（寄自加州）