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科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

肯州女好運氣 交換禮物抽到刮刮樂 中了17.5萬元

雨滴落在

甘子建

我一個人走在街上

身上的每一滴雨

都滴著雨

雨滴的手落在雨滴的頭髮上

雨滴的吻落在雨滴的嘴唇上

雨滴的擁抱落在雨滴的胸口上

身上的每一滴雨

都滴著雨

我一個人走在街上

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大媽不大媽

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