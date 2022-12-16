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藝文
世界副刊
雨滴落在
甘子建
2022-12-16 02:01
我一個人走在街上
身上的每一滴雨
都滴著雨
雨滴的手落在雨滴的頭髮上
雨滴的吻落在雨滴的嘴唇上
雨滴的擁抱落在雨滴的胸口上
身上的每一滴雨
都滴著雨
我一個人走在街上
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大媽不大媽
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2022-12-11 15:01
我不是張純如
2022-12-13 02:02
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