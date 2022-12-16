畫作〈雅典學院〉（局部），身著紅衣、高舉右手的達文西。（取自維基共享資源）

八歲喪母，十一歲喪父並成為父親畫坊主人的拉斐爾，其美學教育幾乎完全是在爾比諾宮中自學而成。肩上的責任使得拉斐爾少年老成，善解人意。百忙中，二十一歲的拉斐爾踏雪而來，在1504年底抵達佛羅倫斯。他看到了米開朗基羅繪製草圖時的情景，吃驚於線條如同刀鋒般地犀利。米開朗基羅看到了圍觀的人群中儒雅的拉斐爾，知道他不是凡品，但沒有什麼表示。拉斐爾也看到了達文西的草圖，深深被吸引，深切了解數學在達文西作品中的分量。

拉斐爾來到了達文西在新聖母教堂教宗室的工作間，得到最為溫暖的歡迎。終生食素的達文西用美酒佳餚招待這位比自己年輕三十一歲的新朋友，兩人談得非常愉快。臨別之時，達文西送給拉斐爾一個小禮物，因為他知道拉斐爾從不解剖，他非常樂意助這位小朋友一臂之力。

拉斐爾回到住處，打開禮物，竟然是一幅解剖圖，母馬子宮裡一匹將要死去的小馬被工筆描繪得清晰可見。拉斐爾幾乎暈厥，舖開紙筆，極為誠懇地感謝解剖大師達文西的餽贈，並且說明了自己不能親手解剖的宗教因素與心理因素。第二天，他親自將禮物與信件送到達文西居所，交給大師的助手。之後，拉斐爾來到舊宮露台，面對了〈大衛〉。觀察良久之後，他用食指輕輕碰觸大衛的膝蓋。對於拉斐爾來講，這就夠了，骨骼與肌肉 的關係已經銘記在心。

達文西人情練達，他把解剖圖收好，把拉斐爾辭藻華美的來信鎖進抽屜，只當什麼事情都沒有發生，繼續熱情周到地接待拉斐爾。拉斐爾帶來了他自己的臨摹，卡西納戰役中那些緊張的人體變得優美而含蓄了。安吉亞里戰役中的激情仍在，殘酷卻被淡化了。拉斐爾的臨摹融入了他自己的風格。達文西清楚地知道拉斐爾前途無量，他開放自己的作品給拉斐爾欣賞，拉斐爾看到了〈麗達與天鵝〉，滿心歡喜，跟達文西說，他回家就要畫一張，第二天拿來請大師批評。第二天，拉斐爾依約來到，帶來了他畫的美麗的麗達與天神宙斯化身的天鵝。達文西的這幅作品重點在生命的禮讚，拉斐爾的重點在男女之間美好的情愛。達文西開懷大笑了。

這一天，達文西跟拉斐爾說：「線條不是重點，陰影才是最重要的。漸隱漸顯的暈塗模糊了線條，畫面才會立體，才會動起來。」聲聲入心，拉斐爾深知這是達文西傾囊相授，感動不已。

這一天，在筆記裡，達文西這樣寫：「繪畫可以描述世間萬物，層巒疊嶂、水氣氤氳、流泉飛瀑、霞光流轉、日出日落。雕塑 是無法表現的。」

1506年5月，達文西返回米蘭，成為法王任命的宮廷畫師暨總工程師，一行人住進了總督宮。拉斐爾在完成一系列重要作品之後，透過建築大師布拉曼特的推薦，於1508年移居羅馬，成為教廷最為倚重的藝術家。

1506年11月，奉教皇朱利阿斯二世之命，米開朗基羅趕往被教廷攻占的波隆那，為教皇鑄造一個在馬上耀武揚威的銅像。澆鑄工程極為艱苦，將銅件密合更是耗費了整整一年的時間。1508年3月揭幕的銅像只存在三年，1511年12月，收復了失土的波隆那人將銅像熔化鑄成一門小砲，題名「朱利阿斯」。而此時，米開朗基羅獨自一人正在梵蒂岡繪製西斯汀禮拜堂穹頂，沉重的工作、狹窄的繪畫空間幾乎害他殘廢。

1510年，米開朗基羅在西斯汀禮拜堂吃苦受罪，拉斐爾在梵蒂岡署名廳繪製〈雅典學院〉。這幅巨大的濕壁畫容納了二十餘位極為著名的人物，站在畫面中心高台階上與亞里斯多德侃侃而談的柏拉圖，右手高舉，掌心向內，食指擎天，拉斐爾賦予這位哲學家達文西的容貌、衣裝。在整個畫面的左下角，布拉曼特正用圓規解說建築原理，他的身後是身穿白色袍服手捧星球儀的拜火教創始人索羅亞斯德。在這位哲人左側，戴著黑色貝雷帽只露出一張臉的年輕人正是拉斐爾本人，他把自己安頓在角落裡極不顯眼的位置上是他謙遜的美德使然。

拉斐爾關注備受煎熬的米開朗基羅，得到同意之後登上鷹架，近距離看到了〈上帝創造亞當〉與〈德爾菲女祭司〉，驚駭莫名幾乎跌倒。米開朗基羅目睹拉斐爾澄澈的目光以及被驚嚇之後的劇烈反應，知道自己成功了，露出了滿意的微笑。

拉斐爾回到署名廳，在〈雅典學院〉面前站定，注視著畫面上離觀者最近的哲人，托腮沉思的赫拉克里特，拉斐爾賦予他深色的頭髮、米開朗基羅的面容、長衣，以及那雙著名的靴子。

1513年，麥迪奇家族的朱利阿諾成為達文西在羅馬的贊助人。九月，達文西一行人自米蘭來到羅馬，入住梵蒂岡觀景樓。此時，在米蘭支持過達文西，在羅馬正支持著拉斐爾的建築藝術家布拉曼特已經病入膏肓，拉斐爾陪同達文西去看望了布拉曼特，他們交談的重點是透視與比例，以及繪畫顏料的亟需改進。

1513年，教皇朱利阿斯二世駕崩，新教皇利奧十世出身麥迪奇家族，與拉斐爾交好。1514年，百忙中的拉斐爾為好朋友基吉的家族禮拜堂一面極其難辦的拱門上方牆壁繪製〈四位女祭司〉。接受委託的時候，司庫付給拉斐爾五百金幣預付款。作品完成，卻沒有更多款項送來，拉斐爾只好直接找到司庫，請他付清四百金幣尾款。司庫打起小算盤，跟拉斐爾說要找一位大師來做個評斷，這幅作品是否值得九百金幣。拉斐爾笑著接受。司庫心知坊間傳說米開朗基羅對拉斐爾沒有什麼好感，於是建議請米開朗基羅來做評斷，而且因為他人現時現刻正好在羅馬。拉斐爾笑著答應。司庫找到米開朗基羅，談到拉斐爾的〈女祭司〉。米開朗基羅對拉斐爾這個名字沒有什麼反應，對「女祭司」卻大有興趣，馬上跟著司庫來到禮拜堂，見到濕壁畫開心不已，大為讚美。司庫提醒他有關錢的事情，米開朗基羅一本正經地回答：「每一位女祭司的頭都值一百金幣不止！」司庫領命踉蹌而去，安排給拉斐爾送錢事宜。

禮拜堂裡，米開朗基羅這才看到站在一側微笑著的拉斐爾，於是兩人熱烈地談到女祭司這個有趣的繪畫主題。這是兩人之間最富喜劇性的一次會面，也是拉斐爾生前與米開朗基羅最後的一次晤談。

1516年3月，朱利阿諾．麥迪奇病逝。法國國王，年輕的法蘭西斯一世旋即成為達文西最後一位贊助人。在離開羅馬前往法國之前，達文西見到了〈雅典學院〉。

這一天，教皇利奧十世在梵蒂岡招待皇親國戚，達文西與助手梅爾契應邀出席。在聖彼得大教堂，眾人面對了米開朗基羅的雕塑〈聖殤〉。達文西敏銳地目測了整個雕像，心裡想：「比例欠佳。」身邊的梅爾契驚嘆出聲：「太動人了……」達文西沒有說話，只是微笑著點了點頭。眾人便把梅爾契的讚嘆當成了達文西的觀感，傳揚了開去。在西斯汀禮拜堂，達文西拿出單筒望遠鏡看向那巨大的穹頂，欣慰地自忖：「果真，還是雕刻式繪畫。」然後，把望遠鏡遞給了梅爾契，梅爾契舉著望遠鏡驚呼：「太壯觀了！」人們聽到了，口耳相傳，達文西依然微笑不語。終於，人們齊集署名廳，面對了〈雅典學院〉。達文西馬上就看到柏拉圖的模特兒正是自己，他與站在幾步開外的拉斐爾四目相接，拉斐爾看到了達文西真誠的微笑，放下心來，開心地笑了，高舉起右手，掌心向內，食指指向蒼天，做出達文西繪畫中最著名的手勢。

大廳裡安靜下來，教皇利奧十世的聲音傳了過來：「偉大的達文西許諾我們。天堂就在不遠處……」他舉起右手，做出祝福的手勢：「親愛的拉斐爾卻把天堂給了我們……」眾人齊聲歡呼。拉斐爾滿臉錯愕，轉頭看向達文西，他看到了達文西溫暖的微笑。四目相接，隔著拉斐爾眼中的淚水，兩人傳遞著世界上最珍貴、最為罕見的善意。

這一個晚上，梵蒂岡觀景樓達文西的畫室燭光明亮，他寫下了對米開朗基羅作品的觀察，也寫下了對拉斐爾作品的分析。然後，懷著複雜的心情潤飾他心愛的作品〈施洗約翰〉，沾著顏料的左手食指長久地在約翰右手食指上極其準確、極其輕微地動作著。

無須告別，達文西一行人離開了義大利 ，前往法國昂布瓦斯，三年後，達文西在那裡寧靜地告別這個世界。法國王室重金收藏了他留在身邊不斷潤飾的作品〈聖母子與聖安納〉〈蒙娜麗莎〉〈施洗約翰〉，並在日後成為羅浮宮的瑰寶。

緊跟著，1520年4月，三十七歲的拉斐爾被惡疾與庸醫奪去了性命，整個羅馬萬人空巷，痛悼英年早逝的藝術家。

1532年，米開朗基羅來到羅馬與老教皇朱利阿斯二世的族人就陵寢事宜第四次簽約。一日，途經梵蒂岡署名廳，看到了〈雅典學院〉，看到了坐在畫面上沉思的自己。警衛們則看到他面容憂戚步履沉重地離開。

兩三年後，接受教廷委託，米開朗基羅在西斯汀禮拜堂祭壇後牆繪製〈最後的審判〉時堅持要砌一堵新牆以保護牆面上的濕壁畫，因為那作品的創作者是佩魯吉諾，傳說他是拉斐爾的老師。事實上，拉斐爾同佩魯吉諾是合作關係，少年拉斐爾從未拜師學藝。

1547年，米開朗基羅被教皇保祿三世任命為聖彼得大教堂新堂總設計師，他推翻了前任們的大量設計，唯獨留下了拉斐爾1514年的設計。