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中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

擁抱

琹川

一抹瓜黃暈開了秋光

一抹天藍染出涼意濃淡

幾棵寒樹不知在水裡或岸上

如果秋站起來

如果水立起身

樹便成了彼此相擁的手

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