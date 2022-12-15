拉斐爾畫作〈雅典學院〉全圖，可以看到離觀者最近的米開朗基羅。（取自維基共享資源）

談到文藝復興，便會談到達文西、米開朗基羅、拉斐爾，「義大利 文藝復興三傑」。我常在想，這三位脾氣性格大不相同的藝術家之間的過從會是怎生模樣？蛛絲馬跡是有的，陰錯陽差更比比皆是。我手上有一部瓦薩里所寫的《著名畫家、雕塑 家、建築家傳記》，1896年在倫敦出版的英文本。瓦薩里的原文只是極小的部分，絕大部分的篇幅是藝術史家E.H.和E.W.柏拉施菲爾德夫婦以及A. A.霍普金斯根據三百年間陸續出土的史料所做的說明，糾正了瓦薩里的大量謬誤，補充了大量實證。有了這樣的憑據，才有可能進一步去偽存真。

世紀交替，二十六歲的米開朗基羅自羅馬、席也納返回家鄉佛羅倫斯。1501年，佛羅倫斯教堂公會與羊毛同業公會一道與米開朗基羅簽約，請他將一塊棄置多年的巨大石頭「雕刻成一位偉男子」以彰顯佛羅倫斯人勇敢、堅毅的精神。

米開朗基羅來到了廢石場，看到了被勉強清理出來的那塊白色巨石。幾十位壯漢同心協力、喊著口號、手推肩扛，奮力把那塊大石立在了亂石堆中。石材高度超過六米，重量超過六噸。在汗氣蒸騰中，米開朗基羅長久地注視著這塊巨石，看著年輕的「大衛」從石頭中浮現出來。

整整兩年半，風餐露宿，米開朗基羅與「大衛」形影不離。佛羅倫斯的木匠、石匠、鐵匠、磚瓦匠們全心全意地支持著自己的藝術家。「大衛」就在這樣和樂融融的氛圍中，在相當艱苦的工作環境裡，逐漸地從巨石中展露出他偉岸的形體，美好、從容、堅毅的容貌。

1503年3月，五十歲的達文西回到了佛羅倫斯。此時，他的藝術成就如日中天，他在米蘭留下了〈最後的晚餐〉，在斯福爾札古堡留下了〈桑樹廳〉，他為數學家帕契歐利的〈論黃金比例〉繪製了精妙的插圖，足證他已經在幾何學方面取得獨特的成就。更重要的是，他創作的〈聖母子、聖安納與幼兒期的施洗約翰〉，這幅用炭筆與粉筆成就的傑作正在佛羅倫斯市府大廳展出，無數藝術家前來觀賞臨摹。

米開朗基羅也曾經抽空去看過。他吃驚地發現，畫作沒有表達聖家對未來的憂戚。整個畫面沒有感傷，卻洋溢著歡快、信念和愛。米開朗基羅正在完成一位布魯日富商的委託〈聖母子〉，他驚訝地發現，當槌子落下的時候，他眼前的聖子自自然然地由坐姿轉為立姿，面容平靜沒有恐懼，與聖母的端凝契合。他清楚，這是達文西的作品在自己的意念裡生了根。

儘管如此，米開朗基羅不喜歡達文西，不喜歡他穿著華服騎在駿馬上同一幫子人「招搖過市」。一天，冤家路窄，達文西同帕契歐利、助手賈寇摩等等一票人正從一家飯莊走出來，飯莊的夥計已經恭敬地將他們的馬匹牽來。街角出現了另外一幫人，他們的衣帽靴子辨不出顏色，頭上肩上滿布大理石粉塵，粗獷的臉上皺紋縱橫，骨節粗大的雙手滿是厚繭。他們正是米開朗基羅和他的工作夥伴們。有人悄悄告訴米開朗基羅：「那位穿著金紅色外衣的就是達文西大師……」話音未落，米開朗基羅大聲說道：「你，達文西，那個鑄了半匹馬就放棄了的人，不就是你嗎？」

帕契歐利驚訝得說不出話來，賈寇摩一個箭步衝上前去卻被達文西輕輕拉住。達文西微笑著，沒有多看米開朗基羅一眼，接過馬韁時極為自然地將錢幣塞進飯莊夥計的掌心，然後極為瀟灑地飛身上馬，領頭離去。米開朗基羅呆立原地，賈寇摩的憤怒蓋不住他的俊美，留給米開朗基羅極為深刻的印象。傳聞達文西是馴馬大師，恐怕是真的，達文西上馬的那一連串動作堪稱騎士的典範。

達文西極為擅長掩蓋內心的波瀾。他微笑著，在馬上陷入沉思。馬兒深知主人脾性，踏著碎步徐徐前行。識與不識的人們熱情地同達文西打招呼，他都能客氣周到地回應，正如他要求自己的，行動與內心能夠處在完全不同的方向上。對於這樣的能力，達文西是自豪的。

米蘭大公爵盧多維柯．斯福爾札支持了自己改建城市的一籃子計畫，拯救了被瘟疫折損了三分之一人口的米蘭。為斯福爾札鑄造一個騎在馬上的銅像，是理所當然的事情。然而，法國人同僱傭軍來了，這尊銅像沒有了必須的銅，一切無疾而終。盧多維柯用那銅鑄造了三門小砲，卻沒能保護住米蘭。米蘭陷落，盧多維柯成了階下囚。然而，法王路易十二卻看到了〈最後的晚餐〉，對達文西相當禮遇。達文西1500年逃離米蘭，1503年離開殺人魔王切薩雷．波基亞的軍隊，法王都網開一面，視而不見。

閱歷極豐的帕契歐利騎馬走在達文西身側，他靜默著，不去打攪達文西。他深知，身為米蘭大公爵盧多維柯密友的達文西至今安然無恙的唯一原因便是法國王室對達文西才華的器重，將達文西視為無價的瑰寶。年輕氣盛的米開朗基羅的無禮讓人又好氣又好笑。達文西何其敏感，輕聲笑說：「他還年輕，我很同情他。」

另一位騎者來到了面前，正是達文西的好友，著名的外交家、政治家、歷史學家馬基雅維利。大家春風滿面地打了招呼，回到達文西的居所，坐下來暢談。

1502年，馬基雅維利同達文西成為摯友，馬基雅維利憂慮著比薩與佛羅倫斯對海上貿易權的爭奪勢必導致戰爭。達文西胸有成竹地提出建造運河，迫使阿諾河改道，可以不費一兵一卒而確保佛羅倫斯的海上貿易，詳盡的設計與計畫書正在制定中。

沒有想到，這一天，馬基雅維利要談的卻是一幅巨大的壁畫〈安吉亞里戰役〉，用以描述佛羅倫斯戰勝米蘭的一次戰役，以鼓勵、凝聚佛羅倫斯的人心。這幅大畫將要留在佛羅倫斯領主宮大議會廳的東牆。達文西富有戰爭經驗，慨然應允，不但在十月與佛羅倫斯市政府簽約，而且在年底奔赴皮奧恩比諾完成沼地抽水工程的同時，繪製了大量草圖，為這幅壁畫做好了準備。

1504年初，達文西的〈安吉亞里戰役〉草圖基本完成，參觀者眾。此時，米開朗基羅的高五米、重一噸有餘的〈大衛〉也完成了。市政府召集當時在佛羅倫斯的著名藝術家達文西、波提且利等人進行商議，要把這龐然大物放在哪裡？1504年1月25日，審議大員們共商大計，各有各的想法，莫衷一是。達文西便詢問米開朗基羅的意見：「你想把這座雕像放在哪裡？」米開朗基羅吃了一驚，但他早已有了打算，於是朗聲回答：「舊宮露台。」大家沒有意見，達文西馬上拍板同意雕塑家的計畫，會議圓滿結束。這是唯一的一次，達文西與米開朗基羅之間有著簡短而切實的對話。

許多人家的院牆被拆掉，以利〈大衛〉雕像通行；四十名壯漢用了四天時間將〈大衛〉送到了舊宮廣場，又用了二十一天才將〈大衛〉挪到了露台上合適的位置。這一天已經是五月十八日。

這一段日子，達文西專心致志，不斷完善〈安吉亞里戰役〉草圖，同時完善阿諾河改道工程計畫書，同時開始繪製吉康鐸先生的委託的〈蒙娜麗莎〉（吉康鐸夫人肖像）。四月的一天，賈寇摩帶回消息，佛羅倫斯紅衣主教索德里尼給了米開朗基羅一個差事，在領主宮大議會廳的西牆，畫一幅壁畫，內容是佛羅倫斯戰勝比薩的卡西納戰役，目的是大議會廳的兩幅壁畫必然能夠起到「凝聚民心，鞏固共和的作用」。達文西心中雪亮，老狐狸索德里尼自然是希望搭建一個擂台，吸引整個義大利甚至整個歐洲的視線。

達文西不喜歡競賽，只希望自己能夠不受任何干擾靜靜地作畫。看來，很難了。但是大型戰爭場面的壁畫畢竟是很有意思的挑戰，自己已經簽約，只有穩步前進一途，沒有退卻的道理，於是聚精會神研發新的顏料，希望能夠成功地採取暈塗之法將筆觸長久地保存在這泥牆之上。

米開朗基羅走在擁擠的人群中，來到了〈安吉亞里戰役〉草圖前，一切都在運動中，都在旋轉。奮戰中，勇士 們的動作、表情充分展示戰爭的激情與殘酷，連戰馬都有著激越的表情。「他是怎麼做到的？」第一次面對達文西的筆觸，米開朗基羅幾乎驚呼出聲。他明白，自己必須揚長避短，於是選取戰前士兵們下河解乏，敵人來襲的警號吹響之時，士兵匆忙著裝緊握武器準備戰鬥的場景作為主題。

達文西在自己作畫的牆壁上以白鉛做底，希望古希臘的熱蠟，當代的樹脂、油脂能夠幫助他調製出最合適的顏料。小面積的實驗極為成功的時候，米開朗基羅在身後出現，賈寇摩喝退了他。這一次，達文西沒有阻止，也沒有回頭，他聽到了米開朗基羅離開的腳步聲，繼續工作。

這樣的情狀並沒有繼續太久，米開朗基羅被教皇朱利阿斯二世招到羅馬設計陵寢。米開朗基羅走後，達文西看到了〈卡西納戰役〉草圖，他笑了：「果真是肌肉的展示，果真是雕刻式繪畫，果真是期待線條取勝。」而他自己的這幅壁畫，雨水造成大面積的顏料脫落，屢敗屢戰，最後不得不放棄。放棄之時，法王路易十二再次出手，助達文西在1506年離開佛羅倫斯返回米蘭。就在這段兩敗俱傷的日子裡，兩幅草圖以及大量的研習草圖張掛在佛羅倫斯不同場域長達兩年，成為真正意義上的藝術學院。年輕的藝術家們前來觀摩、臨摹，一些人追隨米開朗基羅，更多的人追隨達文西。其中，便有拉斐爾。（上）（寄自維州）