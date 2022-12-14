自年輕時起，每遇心事沉積，便會去聽聽校園民歌。其中最鍾愛陳明韶所唱的〈讓我們看雲去〉：

「女孩為什麼哭泣，難道心中藏著不如意？女孩為什麼哭泣， 莫非心裡躲著憂鬱？年紀輕輕，不該輕嘆息。快樂年齡，不好輕哭泣。拋開憂鬱，忘掉那不如意。走出戶外，讓我們看雲去……」

樸實簡單的歌詞，輕快的曲調，容易哼唱。聽著歡快的歌聲流過，天上的雲也舒卷相伴，便感覺自己並不孤獨，漸漸覺得全身肌肉 放鬆，心情也慢慢抒解了。歌詞裡面所提到的「哭泣、不如意、憂鬱、嘆息」，都是人生中難免碰到的情境或課題。可它只用了一句「讓我們看雲去」來釋然，以自然提供的能量和景觀來撫慰。

每次聽這首歌的同時，都會仰頭望雲。雲朵千變萬化，一如人生，不知將會有什麼際遇。當然，並不是每次聽這首歌時，都會遇上朗朗晴天。年輕時住在台灣，夏天的午後常有雷陣雨，霎時大雨傾盆而下，雨後常會升起彩虹。現在我住的舊金山 則是天候奇妙，上一小時在下雨，下一小時忽然就陽光普照，雲朵又翩然回歸。我聽著歌，看到雨天過後的第一束陽光和片片白雲，感受著歌詞的正能量，便把生活的明亮迎回來了，心緒重新振作。

在開車出遊時，由大道迎向山谷前行，常見遠方有朵朵白雲映入眼簾，這也是聽這首歌最適宜的時候。歌聲和流雲結合，雲朵似含情脈脈、笑意盈盈地俯視大地，如輕柔撕開的棉絮，可以溫柔地擦拭傷口或淚水。

記得早年有一回，和朋友們去新店碧潭划船，大家都是愛唱歌的人，唱起校園民歌都興致勃勃。我一不小心把掛在胸前的太陽眼鏡掉落水中。幸好，船離岸邊淺灘近，一個朋友爽快地捲起褲管，赤腳入水找尋，居然找到了。有人下水撈眼鏡，也有人趁機嬉水，一邊唱歌拍手和聲：「讓我們看雲去，讓我們玩水去，哈哈……」那種單純放任和天真爛漫，正是歌詞所說的「快樂年齡」，那段如歌的歳月，青春好年華。

當年一起唱歌的朋友已多年不聯繫，但也不覺得失落，因為彼此都知道，心中共有一首同唱的歌，歌在，便有回憶與念想。

（寄自加州 ）