吳孟芸∕圖

隨著尖銳的麻醉針第三次刺入口腔硬顎中，疼痛令溫蒂的淚水終於忍不住流了下來。

溫蒂向來是害怕看牙醫的，對不同的牙科手術 更是避之唯恐不及。聚光燈下，眼睜睜地看著各種冰冷尖銳的器械，就這樣在她眼前刺入、旋轉、磨擦、扳撬……而她，卻只能被動地困在寬大的牙科椅上，不僅要大張著嘴，忍受著鑽頭打磨牙齒的刺耳聲響，還不得不任憑牙醫在她的口腔裡翻來覆去地進行著各種操作。

每當這個時候，溫蒂都會有一種被釘在案板上任人宰割的無助感。她唯一能做的只能是用她單薄的脊背拚命抵住身後的椅子，十指相扣，渾身肌肉緊繃著，直到痠軟無力、大汗淋漓。在無影燈下，即便想躲避，也是逃無可逃。

而這次的手術，她不僅要忍受這些諸多的疼痛和不適，還將會失去一顆牙齒。常年的牙周病導致她需要拔牙。這顆牙齒似乎成為壓垮她近年來諸多失去後的最後一根稻草，讓她在眾目睽睽之下哭了出來。她知道，讓她流淚的不僅僅是針尖刺入牙齦後那鑽心的疼痛，還有內心深處對所有失去的痛心和無奈。

溫蒂覺得近年來自己變得越來越脆弱，淚點也跟著低了下來。在淚水裡她憤憤地暗自問自己：人生這一路，面對的失去還不夠多嗎？生機勃勃的青春已經在晚秋的落葉裡向她揮袖告別；新冠疫情期間，母親也在疾病中永遠地離她而去；中年的她，身體也不斷地亮出紅燈，排期中的眼部手術更是前途未卜……

人生中一路的起伏都走過來了，從中國到加拿大，在移民路途中的每一步艱辛裡，她都像樹一樣挺立著，不懼風霜地開疆擴土。在那些一路向前的日子裡，她堅持著，從沒有讓自己在困境中掉過眼淚。而現在，在闖過了無數個關口，終於可以享受安樂的中年，迎接她的卻是這樣一次次的失去！面對這些人生中無法回避的失去，她能做的也只能是被動地接受，她知道即便付出再多的代價也無法挽回或者改變些什麼。

牙拔完了，還是要回到現實的。溫蒂是一名在醫院工作的護士，她牙齒間咬著滿是血腥味的紗布，還要趕去上下午班。

當她拖遝著沮喪的腳步走進病人大衛的房間前，有意地挺了挺脊背，嘴角也上翹著擠出點笑容。

「今天怎麼樣？」她邊測量血壓，邊開啟慣常的問候，並且還刻意在語氣中裝飾了些愉悅。

「不錯。」大衛微笑著回答，然後用眼鏡片後沉靜的目光凝視著她，反問道：「你呢？」

大衛六十多歲了，有著棕色的鬈髮和依舊健碩的身體，唇上的鬍鬚總是修剪得整整齊齊，是一位沉穩又機敏的病人。

溫蒂不擅長撒謊，她垂下眼皮，隔著口罩鼓著腫脹的腮幫，含糊地答道：「不是太好。」

她張了張嘴，剛想補充點什麼，但還是止住了。作為護士，去安慰鼓勵病人才是她的職責。面對眼前這個曾經失去過肝臟、癌症 已經轉移到腹腔的病人，她不能去向他抱怨自己剛剛失去了一顆牙齒。

大衛躺在病床上，帶著意味深長的微笑，伸出手在她的肩膀上拍了拍。溫蒂知道他在表達一種安慰。

很多時候，溫蒂和大衛之間不用太多的言語，他們有著一些他們兩個人才懂的默契。

「嗨，足球 運動員，今天還精神嗎？」往常，溫蒂總是洋溢著愉悅的笑聲這樣問候大衛。

只有溫蒂會稱大衛是「足球運動員」，這個暱稱還要從他們第一次見面說起。那天溫蒂剛上班，新病人大衛想讓她幫助回到病床上休息。

「你的哪條腿比較有力些？」因為大衛需要站立，為了安全起見溫蒂問道。

「左腿。」大衛坐在輪椅上，一邊回答一邊抬了抬左腳。這一抬腳卻輕輕踢到了站在他前方的溫蒂身上。「對不起！」大衛急忙道歉。

「呦，看來你的這條腿還真的是很有力氣嘛，大得能踢傷人呢！」溫蒂打趣地調侃道。溫蒂喜歡適時地和病人開開玩笑，得了病的人大多心情不太好，太沉悶的生活對他們沒有什麼好處，更何況大衛才剛做完腹部的大手術，正是體力不佳、心情沮喪的時候。

大衛果真笑了起來。「別高興得太早，今天可以好好休息，明天就要開始康復訓練了，有你累的時候！」溫蒂邊幫他躺下邊給他打著預防針。

「沒關係，我壯著呢，明天鍛鍊完我還有力氣踢你！」大衛調皮地向她眨了眨眼睛。那時，溫蒂也是這般拍了拍大衛的肩膀，以示鼓勵。

就這樣，大衛就成了溫蒂口中的「足球運動員」。大衛不僅能你來我往地對答著溫蒂的幽默，對於她每次調侃中的鼓勵，自然也都是心知肚明。

而今天，即便溫蒂戴著口罩，她眼神中及語氣裡的低落，都沒能逃過大衛的眼睛。當溫蒂再次進入病房發藥時，大衛向她開口講述了他自己的故事。

五年前當大衛發現自己肝臟有問題時，已經到了疾病的晚期，必須儘快地做肝臟移植的手術。

「及時找到供體可不是件容易的事。」溫蒂說。

「我的繼子給了我一部分肝臟。」大衛回答。

「繼子？」溫蒂好奇地問。

「是的。三十年前我和妻子結婚時，他才兩歲。你知道，並不是每一個親生父親有了孩子後都知道怎樣去負責任。」大衛平靜地望前方答道。

如果不是大衛將這個繼子視如己出，並且悉心撫育他長大成人，這個和他沒有任何血緣關係的年輕人怎麼會願意為一個六十多歲的老人貢獻出自己的肝臟？溫蒂在心裡默默地想。

「你奉獻了自己的愛，碰巧只有你繼子的配型適合你，這也是上帝多年之後對你的回贈。」溫蒂看著大衛由衷地感嘆道。

「雖然失去了自己的肝臟，但是我很幸運，當時是在新冠疫情之前，手術排期等待時間不是很長，我及時做了肝臟移植手術。但後來我還是得了癌症，這次又轉移到了腹腔，不過我還是希望這次手術後我能夠儘早地康復，那樣我還可以繼續工作，我很喜歡自己的工作。我計畫著出院後還可以像以往一樣去全世界旅行。」大衛眼睛裡閃著光，用他那渾厚的男中音對她興致勃勃地講述著。

溫蒂看了看大衛腰部的引流管和腹部大腸造簍的袋子，欲言又止。她知道這些只是大衛的願望，她也知道他是在用自己的故事為她打氣。大衛的癌症隨時都有可能進一步擴散，他或許會再次失去肝臟，甚至還有可能失去生命。

失去，這是每個人在人生的不同階段都要面對的問題，而有些痛苦又無法挽回的失去，則是在翻山越嶺後的中年需要一一面對的：親友的離去、身體的衰退和疾病、年華的老去……。溫蒂想，對於生活中這些種種的失去，要像大衛一樣，擁有一種俯視人生後榮辱不驚的平靜與從容。人生的後半場是另一種不同的戰場，處處都有著平凡裡的不平凡。

「大衛，你是條硬漢！」溫蒂不由地從心底敬佩起大衛來。聽到溫蒂的這句話，大衛微笑著抬起右臂，把拳頭橫過來伸向她，溫蒂也握緊了拳頭迎了上去，默契地和他碰了碰拳。

「你也是一位堅強的小女人。」大衛擊拳時回應道。

溫蒂知道，他們的碰拳是一種問候，也是一種激勵，對兩位征戰於生活沙場的勇士來說。

（寄自加拿大）