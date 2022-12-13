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當時只道是尋常

老喬（11月&12月徵文：校園民歌與我）

那時我大學三年級，她大二。我是理工學院學生，因為喜歡去外文系旁聽齊邦媛教授的「比較文學」課而認識她。我們兩人都選了諾貝爾文學獎得主美國作家威廉．福克納（William Cuthbert Faulkner, 1897-1962）在1941年發表的中篇小說《熊》（The Bear）來做期中考的報告。暑期我申請校園工讀，沒有回家，只為了周末可以去她家玩。中興新村省府的荷塘、霧峰的林家花園都有我們的遊跡。

次年，她的父親調職去了台北，她的母親因為寂寞而迷失在牌局中欠了賭債。為了不輟學，她母親帶著女兒在學校附近開了家快餐店「翠園」。開學了，我畫了許多海報做廣告，招呼同學們去翠園吃午餐。還趁課隙間快速騎著單車去翠園端盤子做跑堂。還好，我雖然忙碌但科目都沒有被當。鳳凰花開時，中興新村的夾林大道上落滿紅花，我留下最後一眼，道別了大學時光。

畢業後我去服預官役，被派往外島，與她失去了聯絡。屢次打聽，據說她畢業後與母親弟弟妹妹去了台北與父親團聚了。我出國前在等公共汽車的時候，忽然在擁擠的人群中驚鴻一瞥，我大聲叫出她的名字，但沒有追上那輛車。

八○年代台灣風行校園民歌的時候，我已經在國外讀書多年且畢業工作了。但是喜歡去世界日報的書店買CD聽民歌，回憶大學時的往日情懷，聊解鄉愁。偶爾在夏夜晚風中仰望星空，李碧華的那首〈煙花翠〉就會在我耳邊響起：

「把浮沉的心盪漾在茫茫人海中∕把一種思念的情∕投影在遙遠的鄉愁∕把心痛的人散落成滿天星斗∕再把一個脆弱的我淚流在昨夜夢中」

歌詞替我訴說那遙遠的「當時只道是尋常」的回憶。

〈煙花翠〉的樂曲與樂器在李碧華的歌中算是獨特的，可以在YouTube中找到，其中一版配合的影片，特別能表現出來「山河遠闊，人間星河，無一是你，無一不是你」的意境。

在這北美「昨夜秋風凋碧樹」的時節，葉已不翠，園也荒蕪。立冬之後，更是「蕭蕭黃葉閉疏窗」。一場冷雨後，從我的窗望出去，就是〈煙花翠〉的最後一句：「遙看萬里煙花，碎成片片殘紅」，好似當年中興新村那條路上的鳳凰花落一般，不由得興起「初聞不知曲中意，再聽已是曲中人」的感嘆。（寄自新澤西州）

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