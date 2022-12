張純如。(本報系記者翻攝)

因為突如其來的興趣,我查詢了有關二戰時期日軍侵華的一些史料,沒料想到竟跌入了一個深無止境的泥潭,套用一句網路流行語就是「整個人都不好了」。一種莫名其妙的氣場貫穿了我,那是一種怎樣的感覺呢?就如魔法杖把虐氣施展於我身上,而我又擺脫不了那種夾雜著憤怒、恐懼、噁心、煩躁等等負能量的情緒詞語掀起的頭腦風暴。

我低估了那些暴行的殺傷力,隔著將近一百年,準確地說是五分之四個世紀,還能夠讓我躲不掉那些呼嘯而至的炮彈,避不開那些閃著寒光的刺刀,甩不盡紛飛而至的血肉碎片。其實你可以說那些殺戮沒有真實地抵達我的身體,我不需要矯情地劫後餘生,畢竟那個時代我什麼也不是,那個時代甚至我的父母輩還沒有出生,或者剛剛問世。

我慶幸我的母親沒有出生,她的床鋪不會在飛機炮彈的轟炸下夷為平地,她不會在睡夢裡或者倉皇逃跑間葬身火海和煙塵之中;

我慶幸我的父親剛剛問世,他在襁褓中不懂得流離失所的痛苦,不懂得無家可歸頃刻間一無所有的流民的滋味,不懂得國破家亡在刀刃下做一個所謂「良民」的恥辱;我慶幸我的父親母親不是胎兒,倖免於被從母腹中強行剖出,然後像是在肉鋪中待售被刺刀高高挑起懸掛著……。

至於我的祖父祖母輩人,他們簡直是一路闖關挑戰的勇者,需要慶幸的簡直寫不盡道不完。他們不能是保護家園不受侵害的抵抗者,血肉會化為堆積如山的灰燼;他們不能是激情昂揚的學子,軀體會被掃射為千瘡百孔;他們不能是手無寸鐵的平民,行走在路上會被子彈和刺刀無辜奪命;他們不能是與世無爭的僧侶,會被強迫著一朝破戒修行之身……他們逃過了大轟炸、大滅門、大清戶,除了槍炮、利刃,還有毒氣和莫須有。那種生命像是一種變態的遊戲,層層遞進的關卡步步升級,挑戰著遊戲者的極限,如想要擺脫感知的苦痛,他們什麼都可以是,就不能是人,中國人,日軍鐵蹄下的中國人。

平生頭一遭,我竟然感到了生而為人的恥辱。而我翻閱的這些故紙還不是因屠城而聞名的南京,而是在我曾經的故鄉開封。

難怪有史學家蓋棺論定這段歷史是「人類戰爭史上最骯髒、最無恥的獸行」。《The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II》中文版譯名《南京暴行:被遺忘的大屠殺》就是直視這一段最血腥最暴虐最恥辱歷史的一本紀實書,一經問世立即成為美國最暢銷的非小說書籍,登上《紐約時報 》暢銷書排行榜。該書是第一本用英語寫成的、有關南京大屠殺的長篇著作,首次讓西方國家全面瞭解了日本侵華所犯下的罪行,被《紐約時報》稱之「六十多年首次打破中、日、美國的沉默」。

《南京暴行:被遺忘的大屠殺》一書作者張純如因之被世人所矚目。汗顏的是,至今我尚未完整地閱讀這本書,只是如同許多人一樣粗略地知道這本書和書的作者——華裔女作家張純如,年輕的她因此書而聲名赫赫,卻又在芳華之年以自決的方式告別讀者。曾經有人評論,張純如因此書而生,因此書而逝。

我不是張純如,她出生在美國,我出生在中國,但與她幾乎生於同一個時代。上世紀九○年代,我們選擇謀生的行業都不約而同是新聞,我還在大學讀書或剛剛走出校門的時候,1994年她就在美國加州 偶爾看到的圖片展覽,從而震撼而關注這一段暴虐慘烈卻被忽視的歷史,不諳中文的她卻有勇氣親赴南京採訪大屠殺的親歷者,挖掘出大量的第一手資料,比如《拉貝日記》和《沃特林日記》因她之緣而得以首次公之於眾。《南京暴行:被遺忘的大屠殺》1997年出版,是她的第二部英文專著,也是她生命中最重頭的作品。

我不是張純如,我只能從自身接觸這段歷史中體會到她的驚心與驚醒,從而試圖猜度,她不遠萬里志願揭開這已經被塵世遮掩住的血淋淋帷幕的絕決。她是真的勇士 ,敢於直面慘澹史料,敢於直面淋漓的血腥,敢於直面慘烈的殺戮。而我和同齡的大多數人,只是沉默的大多數,即使身在南京,或者是距離南京不過千里之遙的開封,即便是接觸到這一段歷史的鳳毛麟角,也沒有勇氣去揭開歷史的傷疤,任由其凝固而結痂。

我不是張純如,我不知道自己的內心是否有著強大的承受力而一次又一次親歷那些駭人聽聞的暴行,一遍又一遍體會同樣的物種形象之下尚未進化的獸性,即使稱之為野獸也是侮辱了野獸。從某種意義上說,自然界中野獸的攫取只是為了生存的本能,或者只是習性。而人類一旦退化為獸,這種兩腳獸的變異物種的攫取除了物質和精神,或者兼而有之的所謂「殺人誅心」,而很多的實例卻是什麼也不為,殺人就是殺人,誅心就是誅心,僅僅為了取樂,甚至於什麼也不為。

我更不是尼采,能夠寫下「凝視深淵過久,深淵將回以凝視」的真知灼見,懂得遠離深淵而避之不及的真理,我想同齡人張純如也是如此。雖然知道尼采的這句名言,但沒有引以為戒,深入黑暗太過於長久,以至於走不出來而回歸陽光。十八年前的11月9日,張純如獨自一人坐在暗夜的汽車裡,毅然決然地扣動了一把手槍的扳機,把生命永遠停留在了三十六歲。在她留給父母、丈夫和幼子的遺言裡寫道:「太軟弱,無法承受未來那些痛苦和煩惱的歲月」、「每一次呼吸都變得更加困難,就好像正在溺斃於汪洋大海之中」。張純如的芳華自逝,從醫學角度上分析源於重度抑鬱症,而根深柢固的緣由是否如眾人所推測的是被深淵而吞噬?直到今天,大多數人還執著地認為,擊中張純如的那顆子彈,來自於半個多世紀前,即使間隔了六十年的漫長歲月,依然具備致命的攻擊性!

我更不是耶穌,能夠具備基督的大愛與大智慧,一生純淨而從無過錯,即使被釘在十字架上,還為背叛者、迫害者、施暴者祈禱天父的原諒,「因為他們所做的,他們並不知曉」。我不管那些人類戰爭史上最殘暴的罪行的實施者是否知曉或者不知曉其所行所為,反省或者不反省其所作所為,他們今天健在或者不在,他們是否經受了時代和正義的審判,我只希望這段歷史昭然若是,刻在歷史的恥辱石上,讓每一個經歷人世間者能夠知道。如此這般,才能夠讓全人類的恥辱,不至於重蹈覆轍。