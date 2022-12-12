我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

老陳失蹤了四十年

王正方
《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）
《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）

老太太說：電影不能這樣拍！

王穎（Wayne Wang）執導的頭一部劇情片：《老陳失蹤了》（Chan is Missing），獲1982年紐約國際電影節的邀請首映。我建議他從舊金山飛往紐約的途中，在華盛頓DC我家裡逗留一天，這裡預備好一台十六釐米放映機，為《老陳失蹤了》來個DC祕密首映，先睹為快，觀眾只限我家成員。王導演一口答應。

看完電影，母親一言不發，站起來倒了杯濃酒，陳年高粱酒泡上人參及其他中藥，先喝上一大口，聲音宏亮地發表意見：

「電影不能這樣拍的啦！怎麼就是幾個人走來走去地講話……」

很窘！王穎坐在客廳裡與我相視尷尬而笑。我勸媽媽回臥室就寢，八十多歲的老太太精神好，繼續說她的影評，要我們多看幾遍《梁山伯與祝英台》。

我們這兩個姓王的哥們兒交情沒得說，當年在舊金山灣區，幾位電影發燒友瘋狂地看遍各類電影，有世界各國知名大導演的片子、四、五○年代中國大陸的電影……之後坐在咖啡館抒發己見，激昂慷慨意氣飛揚，個個矢志要當劇情片導演，拍出震驚世界的好片子來，愧煞那些自鳴得意，但作品很屁的導演們。拍一部劇情片該怎麼做，經費哪裡來……談何容易？發燒友的聚會，通常是紙上談兵，練練嘴巴式，醉心空中樓閣罷了。

要美國大眾認識華裔族群的真正面貌

某日，王穎拿著一厚疊資料，他畫了許多story boards（分鏡圖），對我說：「我正在籌備拍一部劇情片，找你幫忙。」

片名《老陳失蹤了》，劇情：老陳是舊金山的計程車司機，欠了朋友的錢，人不見了，兩位華裔叔姪司機在唐人街到處找老陳，最後還是沒找到。

喔！就這麼個簡單故事，能拍成電影嗎？帥哥王穎有他的想法：叔姪二人遍訪舊金山華埠，遇到形形色色的人物，發生大大小小的事件，刻畫出複雜、真實、有活力、有趣的唐人街，要美國大眾認識華裔族群的真正面貌，糾正那些歧視侮辱性的荒謬偏見，他們慣常以醜化華人為樂。

我聽了拍案叫好，這套招數高明咧！行，咱們一道幹起來。錢找到了嗎？這是個「零預算計畫」（zero budget），你當然懂呀！zero budget這個遊戲基本上沒預算，有哪項業務需要開銷，馬上找錢對付過去。籌拍中的《老陳失蹤了》已經有了足夠的十六釐米底片，借用舊金山市州立大學電影系的攝影器材，大部分談妥的唐人街場景，都可以免費使用。王穎帥哥在SF唐人街擔任ESL中心（註1）主任有年，社區關係好到沒話說。這部電影的工作人員、演員，都是亞裔同胞（Asian Americans），一律不支酬勞。

你來演唐人街大廚！

這哥們兒真是劍及履及的行動派，兩下子電影即將開拍了，怎麼能沒有我呢？要我幹什麼請導演吩咐就好。他說：

「你來演一個角色：失蹤老陳的好朋友，台灣留學生，註冊就讀某大學研究所，卻在唐人街餐館幹大廚。」

行，我最喜歡演戲，讓我看看劇本。沒有劇本，我們先聊聊：這個大廚應該是怎麼樣的一個人物？突破顛覆美國人對華裔侮辱性的陳腐觀念（stereotyped concept）為第一要務；所以這個人不能像好萊塢電影中口齒不清相貌猥瑣的中國佬；他必須英挺、灑脫有個性、說流利英語、幽默……好吧！讓我去琢磨琢磨。

拍攝現場是一間規模不小的唐人街餐館廚房，我與王穎溝通了一陣子，演員走幾遍位子，不須對台詞，因為這場戲大半是我的獨白。錄音機開啟，鏡頭前打了板子，導演發聲：「Action！」這廚師身穿深色圓領衫，但見他忙著炒菜、盛菜；以熟練的英文中文互換，抱怨連連，查看下一道客人點的菜，說：

「這些老美就會點甜酸肉、雜碎、餛飩湯；TMD下次你點餛飩，我告訴你這兒沒有餛飩，只有餛飩倒過來寫：not now（註2），哈哈哈！」

然後廚師連連呼胃痛，喝牛奶，開啟大火持鍋鏟熱炒，又引頸高歌。叔姪二人進來找廚子，問老陳最近來找過你嗎？幾句對白說完，導演大聲喊：Cut! 這場戲結束。

一口氣說得挺順的，我問：「怎麼樣，要不要再來一遍？」

攝製組全體轟然大樂起來，帥哥導演彎下腰去，倒吸著氣怪笑連連，說：That was great.

攝影師也同時縱聲大笑，說剛才憋住不能出聲，現在笑到快岔了氣。真有那麼好笑嗎？

頭一次拍電影，沒有一字一句寫好的對白本子，端憑臨場發揮。前幾天我一直悶頭鑽研這段戲，突發奇想有了好幾個餿主意，台詞全是自己瞎掰出來的，忙忙亂亂還沒跟帥哥王穎說清楚，他只鼓勵我在現場自然地演就好。這場戲相當突出，後來給大廚起了名字：Henry the cook，廚師亨利。

「瘋廚子亨利」照片上報紙

十六個周末，共三十二天，在SF唐人街的大街小巷滿處轉，拍攝完成，整個電影是十來個不同但有趣片段的連接。電影結尾：男主角拿著一張照片，老陳的臉部模糊不清，此人繼續失蹤。

後期製作更加辛苦，王穎還得照常上班，湊出空閒時間來剪接片子，又有經費困難的問題，拖拖拉拉堅持了一年，這項幾乎是不可能的任務宣告完成。

頭一次看《老陳失蹤了》完整版，樂不可支，因為影片勾起了我們在拍攝期間的件件趣事。然而這種感覺做不得準；觀眾的反應是什麼呢？那天晚上的普通觀眾是我的八十老母，糟糕，她把《老陳失蹤了》批評了個夠，我們氣餒不已。幸好親愛的媽媽不是《紐約時報》影評人，她的意見沒有傳出我家大門，影響力有限。

《老陳失蹤了》在紐約國際電影節放映的頭一場，座中有許多亞裔年輕觀眾，全程笑聲此起彼落，效果挺好的。切莫高興太早，憋住勁，靜候次日《紐約時報》的影評，它等於是這部電影的生死存亡判決書。令我們驚喜的事發生了；《紐約時報》影評人簡直愛透了這部低成本的十六釐米黑白喜劇片，他寫道：

「觀看《老陳失蹤了》不僅僅讓我了解欣賞另一種我們完全不知道的生活方式，更看到了一位全方位不需置疑的優秀電影天才……看這部片子是一場無可比擬的歡樂！（matchless delight）劇本的編寫非常傑出，自然而隨興……」

影評選用的劇照，就是廚子亨利斜叼著香菸、耍起鍋鏟、不斷抱怨的那副德行。

撰稿人名文森坎比（Vincent Canby），是當時《紐約時報》的首席影評人，他的意見往往居領導地位，一呼百應，就這樣左右了全美各地的影評。於是介紹《老陳失蹤了》的文章，幾乎一律是讚譽不絕；四十九篇影評中，只有一篇不喜歡它。影評都說：本片讓他們了解到真實華裔族群的面貌與生活，也屢屢提到嘴巴沒閒下來的那個廚子亨利，有人稱他為「瘋廚子亨利」，多數就貼上那張劇照。

我的照片上了《紐約時報》和許多美國的大報紙，興奮到令人受用不住啦！遍打電話告知諸親友；有位台大電機系的同班同學在電話中大叫：「照片上了《紐約時報》！你發表的是哪一篇學術論文？」

難怪他，電機學人登上《紐約時報》，此人肯定做了驚人的學術貢獻！很抱歉，我只是不務正業，胡搞瞎鬧而已。

頭一部美國亞裔電影在院線發行

好評如潮湧般到來，並不代表這部電影能夠在院線作商業放映。一般電影發行商自然以賺錢為目的，《老陳失蹤了》的觀眾群在哪裡？有位發行商說：「沒有人肯花錢買票去看一群中國佬（Chinamen）在大銀幕上走來走去。」這句話反映了當時大多數美國觀眾的心態。如今有所改變嗎？

折騰到最後，一家小發行商「紐約客電影」（New Yorker Films）願意在北美洲幾個大都市的藝術電影院放映，若初步的觀眾回響不錯，再考慮擴大發行。有史以來，這是頭一部美國亞裔電影在院線發行。後來《老陳失蹤了》成為美國各大學校園附近藝術影院的招牌片之一，成為年輕學子的cult film（特定族群支持喜愛、推崇膜拜的電影）。自此王穎帥哥昂首踏上了美國劇情片導演之路，拍出許多膾炙人口的電影來，有：《喜福會》（The Joy Luck Club）、《煙》（Smoke）等等，順利成為國際知名華裔大導演。

數位化處理紀念演出

一眨眼四十年過去，《老陳失蹤了》經過4K數位化處理，以嶄新面貌在紐約市做紀念性公開演出。有位華裔作者撰寫長篇專文，刊登在《紐約時報》上。他推崇本片是早年爭取美國亞裔族群權益的里程碑，然而數十年後，美國亞裔仍然受不公平的待遇，變本加厲地歧視，甚至於無辜遭受毆打攻擊……。今天這部電影呈現了更迫切的政治意義；若老陳代表了美國大眾認識不清的亞裔，四十年前他失蹤了，到現在此人還是面貌模糊，無處可覓？作者引用了英國東尼瑞恩斯（Tony Rayns）的影評片段。我覺得東尼寫得最貼切：「一部有關美國華裔族群的電影，它懶散隨興，劇情完全出人意表，忽而瘋狂可笑，又陰鬱憂愁，間或懸疑不解，卻不時有莫名的感動……」

註1：ESL English as Second Language，英語為第二種語文教學中心。當地政府為輔導新移民學習英語成立的機構，免費教英文。

註2：英語的餛飩為wonton，倒過來寫是not now：現在沒有。

年輕時的導演王穎。（王正方．圖片提供）
年輕時的導演王穎。（王正方．圖片提供）

亞裔電影 導演 紐約時報

上一則

我們到山裡去

延伸閱讀

抱著悲觀的想法演出 孔劉卻因「熔爐」大獲自信吐原因

抱著悲觀的想法演出 孔劉卻因「熔爐」大獲自信吐原因
李安要拍李小龍 欽點兒李淳主演

李安要拍李小龍 欽點兒李淳主演
曾志偉導演兒婚變？ 嬌妻曝「危機已解」

曾志偉導演兒婚變？ 嬌妻曝「危機已解」
李安將執導「李小龍」電影 兒子李淳有望演出

李安將執導「李小龍」電影 兒子李淳有望演出

熱門新聞

1886年斯卡拉歌劇院演出第一幕末的插圖。（取自維基共享資源）

最偉大的情人

2022-12-04 02:02

爸爸不見了

2022-12-09 02:01

回味似水年華

2022-12-08 02:01
陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)

台作家陳思宏小說「鬼地方」榮登紐約時報書評

2022-12-10 11:17

上帝的預謀

2022-12-05 02:01

掐不死的溫柔

2022-12-06 02:01

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起