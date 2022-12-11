家門口有兩棵大楓樹，秋天楓紅滿樹，美得出奇，但也有掃不完落葉的煩惱。有一天我在前院掃葉子，認識了從台灣來幫兒子媳婦帶孩子的周伯伯周伯母。三歲和五歲的兩個男孩跟在兩老後面走，要去附近的公園玩。兩個小孩非常聰明，好奇心特別強，一路上有問不完的「為什麼」，猶如我掃不完的落葉。即使大人回答了，仍然有更多的為什麼等著。孩子的思維經常不按常理出牌，異想天開，將視角引向大人不曾思考過的角落，大人疲於應付，有驚喜也有困惑。

魚在池塘裡睡不睡覺？水為什麼是濕的？影子是什麼做的？為什麼天空是藍的？為什麼星星和月亮要掛在天上，不在地上呢？周伯母應付不來總是回說：「去問你爸爸！」但是又怕這樣的回答會扼殺了孩子的好奇心，據說愛問問題的孩子求知慾強，有可能是天才，她想著該去買一本《十萬個為什麼》，或者上電腦搜尋答案，來應付孩子無窮無盡的問題。

周伯母私下懷疑，孫子好奇心這麼強，可能是遺傳自她自己和先生。周伯伯小時候猶如過動兒，曾因好奇心作祟，惹了不少麻煩。他問老師，被教鞭藤條打，手會腫嗎？老師便讓他試試。又問，吃粉筆灰會中毒嗎？嘴巴可以仰天接雨水來喝嗎？等等。他曾偷飲家裡請客剩下的啤酒，醉了一整天；試穿媽媽高跟鞋，拐到腳踝；記憶中，因為太好奇而每天都在出糗，那時的父母沒有被教育 要重視孩子的好奇心，讓他有一肚子委屈。

即使結婚後，周伯伯也本性難改，曾手癢而把太太要送人的蛋糕按了不少指印，只是想知道蛋糕有多軟。或偷看太太的日記，裡面寫了一句話：「以後洗衣做飯歸你了！」周伯伯卻不認帳。不過話又說回來，周伯母也很好奇，她老是懷疑閨密去整容，也因為好奇而常搜到先生藏在鞋底的私房錢。夫妻兩相扯平，只是日子過得猶如「諜對諜」，隨時要戒慎恐懼地注意對方好奇心的走向。這種關係讓她想起英國的一句俗話：好奇害死貓（Curiosity killed the cat）。過分好奇給自己帶來麻煩。

但對兩個孫子的好奇心，兩老不敢大意，想著要往好的方向引導。想起孔子入太廟每事問，更告誡自己要耐心對待孫子的「為什麼」。他們也研究了一些大發明家的故事，比如牛頓在樹下被蘋果 打到，產生好奇而發現了萬有引力。伽利略煮水，發現水開的時候，壺中水位上升，水涼水位就下降，不斷好奇地研究，終於發現熱脹冷縮的原理。最聰明的愛因斯坦也說：「我沒有特殊天賦，只是極為好奇，保持好奇心是永遠進步的人。」好奇心有益保持活躍思維，是知識追求的發端與渴望，漸漸形成自主學習的能力。蘋果電腦的賈伯斯在史丹福大學 畢業典禮演講，鼓勵學生要「Stay hungry. Stay foolish」（求知若飢，虛心若愚）。

這些例子都給周伯伯和周伯母很大的鼓勵，他們決定努力加強自身的知識，善加誘導愛問「為什麼」的孫子。這一對祖父母嚴陣以待，不敢敷衍，相信孫子一舉一動就是未來的天才正在逐漸成形中。（寄自加州）