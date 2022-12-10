高中的時候，有一天在課間聽到同學傳唱〈再別康橋〉，聲音高亢清亮，歌詞的意境浪漫詩情，在那個青澀的年華，深陷在升學 主義氛圍下的我，不知人間竟有如此天籟，那是我第一次聽到校園民歌。

後來上了大學，又聽到〈蘭花草〉和〈忘了我是誰〉。〈蘭花草〉中的「一日看三回，看得花時過，蘭花卻依然，苞也無一個？」唱詞中，企盼開花的殷切之心，像是少女在等待心上人的出現；而〈忘了我是誰〉中的「不看你的眼，不看你的眉，看的時候心裡跳，看過以後眼淚垂……不看你也愛上你，忘了我是誰」，難道這就是戀愛的感覺？

〈蘭花草〉是胡適先生作詞，〈忘了我是誰〉的歌詞為李敖所寫，大師們的細膩情感令我驚訝。大師們也都年輕過吧。

大學畢業之後，我開始吟唱〈浮雲遊子〉和〈就要揮別〉。肩負起自己的背包，與另一半開始我們的築夢之旅，「踏著快捷的腳步，不知道什麼是天涯，不知道什麼叫離愁」，當年背著行囊遠征美國時，父母到機場 為我送行，我心裡雖然萬分不捨，腳步卻出奇地輕快，當時的我是帶著滿滿好奇和無限的嚮往來到新大陸。年輕的時候真的不知道什麼是離愁，只想迫不及待地「背起那希望的行囊，迎向遠方」，「不是流浪，是去追尋」。

出國時，行囊中和大同電鍋一起帶上的是珍藏的校園民歌卡式錄音帶，但是來美之後，忙著學習、工作、適應新環境，漸漸地沒有時間再聽這些歌了。電鍋倒是常常使用。

歲月匆匆，當我在柴米油鹽中打轉暫緩，孩子們也都長大了，有時間再來整理回顧這些錄音帶的時候，發現當年珍藏的歌曲，依然深獲我心。細數行囊中的錄音帶有充滿家國情懷的，有歌詠長江黃河和塞上風光的，譬如〈龍的傳人〉〈天水流長〉〈中華之愛〉〈變色的長城〉〈古月照今塵〉；也有針對當時台灣社會逐漸走向高度都市化，引發對於純樸自然的田園生活，產生嚮往情懷的歌曲，譬如〈歸去來兮〉〈漁唱〉〈曠野寄情〉；更有訴說遊子思鄉的〈少年中國〉和禮讚寶島台灣的〈美麗島〉。這些曾經讓年輕的我們唱得熱血沸騰的歌，都在我們這一代人的心裡烙下深刻的印痕，而我們就是帶著這些歌曲走遍天涯的。多年之後，我也才漸漸明白，這些民歌不只裝在我的行囊中，也已經裝進我的腦海裡。

校園民歌是我們青春溫柔的記憶，它們美麗純淨，情感真摯，多少年沒唱，以為忘記了，其實沒有。那些歌曲、人物、事件，都一直存在於我們的記憶中，縈繞在我們的心田裡。有一位朋友說得好：「只要翻開這些歌來聽，瞬間就回到青春。」可不是？八○年代的校園民歌就是我們這一代人通往青春的通關密語。（寄自馬里蘭州 ）