蒼煙翠雲詩意中——古蜀道翠雲廊之行（上）

翠雲廊的古樹蒼翠如煙。（何杰．圖片提供）

蜀道舊夢

年少時，讀陸遊的詩〈劍門道中遇微雨〉：「衣上征塵雜酒痕，遠遊無處不消魂。此身合是詩人未？細雨騎驢入劍門。」

詩人衣上斑雜的征塵與酒痕，並沒有引起我太多的注意，遠遊如何消魂在幼年的我看來，到底也因缺乏親身體驗和詩人的語焉不詳，而不以為意，唯獨這細雨騎驢一句，因為極具動態的畫面，在記憶中留下深深的映射。

想像詩人騎著毛驢，披著雨氅斗笠，在細雨濛濛的古蜀道上緩緩行來。林木幽深的古道上，子規聲聲，婉轉起落。一路走過，兩旁青山翠柏，碧草凝露，山花怒放，巴茅瘋長。古道兩旁，人戶稀少，偶見山家煙火，或聞荒村雞鳴。

毛驢脖頸上的銅鈴，在寂靜的山間叮噹叮噹地由遠及近，既有幾分輕快，又有幾分寂寞。走得疲累了，涼風習習中，繫驢松蔭下，斜倚山石，箕座而坐，再讓隨行小僮奉上酒壺杯盞，面對群山，酌飲數杯，微醺中坐看白雲出岫，倦鳥投林，那不僅是詩人興味，更有幾分仙家範兒。

後來，上大學時，我又在圖書館的一本畫冊上，看到這條古道兩旁，竟然還保存了一萬多株樹齡超過千年的古柏。一看到照片中那成排成行、參天聳立的巨型古柏，瞬間啟動我幼年時對古蜀道的夢想。從此，便一直謀畫著，有朝一日，要到這古道上走一遭，實地經驗川北故鄉山間的古意和幽想，體味八百年前詩人豪邁的情懷。

可惜，陰差陽錯時空蹉跎，這樣的夢想埋在心底，直到三十年後，才化為現實。

巴山夜雨

一個深秋的日子，我和海外歸來的好友劉君，一道踏上了這一段古蜀道的旅程。

劉君是山東人，年輕時寫詩，後來留學海外，五十歲後，轉型做公益組織，因為疫情 期間，很多事情不便推行，便乾脆給自己放了長假。

他四川之行，目的竟然和我一樣，也是源自一首古詩。

當年在大學時，他知道我是四川人，老家就在巴山深處。說自己每每讀到李商隱的〈夜雨寄北〉中那句「巴山夜雨漲秋池」，便會有恍若隔世之感，彷彿自己幾百年前曾經在窗前，聆聽過那樣的秋雨。就一直好奇，那滴滴答答、空階到天明的寒涼秋雨，如何漲滿山澗池塘的？那素湍綠潭旁邊，究竟該是一樹濃綠的芭蕉還是幾株淌著露滴的楓香樹，抑或是幾株靜默無語的青松古柏？甚至多次在我面前問起，巴山夜雨和其他地方的夜雨到底有何不同？總之，那情形令他迷醉。所以他一直存念，有機會要到四川我的家鄉，親耳聽聽巴山夜雨漲秋池的聲音。

我自幼生長於川北山裡，對巴山夜雨自是有最親切的記憶，但是，要說起那雨中的感受，卻總是詞不逮物、文不稱意，雖然心中也會被這樣的詩句擊中，瞬間溫煦柔軟，但到底何種情味，竟然是此中有真意，欲辨已忘言。

此前多次邀請劉君親自去四川走一走。可惜我們都一直沒能成行，這一次我們意外在成都相遇，便和我一道去了我的家鄉。他終於一償夙願。他在賞過巴山夜雨後，聽我談起古蜀道，頓時也來了興味，說一不做二不休，不如再一道走一趟。

於是我們就這樣出發了。

蒼煙翠雲

出發之前，我先找當地的朋友做了一下諮詢。這位朋友前些年曾參與蜀道申報世界文化遺產的工作，對蜀道頗為熟悉。他告訴我，古蜀道，是一個很寬泛的概念。蜀道一詞，出名從李白寫〈蜀道難〉始，但李白詩中那飛鳥斂翅，猿猴發愁的「蜀道難，難於上青天」一出，幾千年來，一直廣為流傳，也讓人們視作畏途。

但二十一世紀的今天，隨著現代化交通已從南到北、從東到西貫穿四川全境。北出陝西甘肅，南下貴州雲南，西到青藏高原，東往武漢南京，每一個縣都被高速公路連接起來，鐵路、高鐵更是四通八達，蜀道已不再難。李白詩句中描繪過的蜀道艱險，沿途風景的奇異 神祕，已經很難再見到了。如果還能從沿途風景中分辨出千年前的歷史印跡，感受歷史煙雲變幻，引發思古幽情的，恐怕就只有這一段劍門古道上古柏森森的翠雲廊了。

朋友告訴我，翠雲廊劍門古道有三條線路可以選擇。以老劍閣縣的普安鎮為中心，為一個倒置的「丫」字形，叉柄所指，北上劍門到昭化古城為北線翠雲廊；從建州古城，分別向東南和西南開岔。向西南方向到梓潼的為西線翠雲廊，向東南方向直達閬中古城的為南線翠雲廊。目前原生、古樸，可供徒步的古道，有近二百公里。

這些古道，據傳是秦始皇的爺爺秦惠文王時代就開始興建，歷經秦漢、三國、唐宋元明清，歷朝歷代，都有所維護，所以，古道最久遠的，距今至少已經二千三百年。

從當年開路伊始，古人就在路旁載種柏樹，興盛時期，古道兩旁的古柏有十多萬株。清代有詩人寫道：「三百里程十萬樹，蒼煙翠雲詩意中。」

歷代朝廷也都非常注意對道旁古柏的保護。形成制度則是從明代開始，當時官府對蜀道旁的每一株樹都清點造冊，登記在案。每一任知府換屆，到任、離任時，都要逐一對冊清點，如有人為損毀採伐，數目減少的情況，地方官將被嚴格追責，而且必須補植。

民國修川北公路時，一些古柏遭到砍伐，蔣介石先生聽說後，嚴令禁止，他曾經親自簽署保護檔，明確規定：「砍伐皇柏者槍斃」。堪稱「樹命大過人命」。

在之後的歲月裡，這些古樹也同國家命運一道，經歷了各種苦難。七十多年裡，修路建房，包括1958年「大躍進」期間瘋狂的「大煉鋼鐵」，古樹和路旁的人一樣，經歷了生死存亡。據前些年的官方統計，翠雲廊現有古柏一萬兩千餘株，分布在梓潼、閬中、劍閣、廣元和南江的古蜀道上。

古柏時空

可供徒步的三條線路，都稱之為古蜀道，自然風景、人文遺存各有千秋。但是，時間原因，我們不可能把三段一一走過。我們在比較了三條路線的特點後，發現南線保存下來的千年古柏最多，足有五、六千株之多。樹齡最高的達一千八百年，沿途風景也更秀美、幽深、奇偉，詩情畫意更濃。我們就決定選擇南線翠雲廊古蜀道行走。

我們先坐車到了禾豐鄉的斷碑梁，從斷碑梁處進入古道，一路南行。

清秋時節的川北鄉村，稻穀已經收割。成片成片的水田，有的還保留了一層薄薄的水面，天光雲影旋轉徘徊。濃綠山色，粉牆瓦舍，相映成畫，猶如一幅水墨長卷。偶爾有成群的白鷺從天空飛來，舒緩降落在收割後的稻田裡。意態嫻雅，白色的飛鳥和黛綠山色相互映襯，已經先有幾分唐詩「漠漠水田飛白鷺」的意境。

穿過小村，看到前面有斷斷續續的石板鋪就的道路，我們知道，古蜀道就在腳下了，一腳踏上去，腳下踩著的就是幾千年的光陰了。古人的羈旅愁懷，就要和我們的思緒一道飛揚。

說實話，這段古道保存的狀況，比我們想像的要差，時斷時續，並不完整。原生的古道是由厚重的石板鋪砌而成，歷經千年的歲月，無數的行人踩踏，驛馬蹬踢，加上日曬雨淋，風化作用，石頭的表面和邊緣，都被磨得十分圓滑，有些石階，中間踩出了凹陷的燈盞窩，雨後積水成氹，汪汪瀅瀅一盞，正是蒼老的歲月留痕。

而有些地段的古道，與新修的鄉村公路合併了，路面是硬化的水泥路，但好的是，成行的古柏還被保留在公路邊上。如果開著車子從這樣的路上走過，看著兩旁的千年古樹聳立，明明是古代的風景，自己卻坐在汽車裡，也會有一種奇異的穿越感。好像一幅宋畫裡，明明畫的是林泉高士，扶杖徐行在懸泉飛瀑、古木幽深的溪山之間，然而古意盎然的畫面裡，卻插入了一個著西服、騎自行車的現代人，那當是另一番古今並行的意外和驚喜。

這條原生古樸的蜀道，部分路段是蠻荒野徑，甚至荊棘叢生，需要弓著身子低頭從荊棘之間，勉強通行。一些路面的石板也都不知道搬到何處去了。