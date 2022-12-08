「聽我把春水叫寒，看我把綠葉催黃，誰道秋下一心愁，煙波林野意幽幽……」每當秋天的帷幔展開，我都會不自覺地哼唱這首校園民歌〈秋蟬〉。

1970年代台灣的一群知識分子厭倦了傳統的國台語及西洋歌曲，創造了校園民歌的浪潮。那年代的民歌手講究的是唱功而不重視長相，讓我們聽到了最純淨的歌聲，也讓我們聽到了青春靈魂的吶喊。

一群年輕人抱起吉他，唱出了心中的千言萬語，唱出了自己創作的天籟美聲，似乎每首歌背後都有一個故事，有鄉土情懷，民族感情，純真情愛，大自然禮讚。他們寫下了台灣音樂史上最清新的一頁，醇厚樸實的創作毫無矯飾。有些校園民歌更是富有文學的寫意歌詞，即使多年後再聽到，仍有那一份溫潤純香：「我從山中來，帶著蘭花草；種在小園中，希望花開早」的〈蘭花草〉；「我將網兒拋灑，像我飛揚的心，我將兒女情絲，忘懷於碧海藍天」的〈漁唱〉；「山呀山呦綿延不斷，今山載古道呦」的〈今山古道〉；「某年某月的某一天，就像一張破碎的臉」的〈恰是你的溫柔〉；「晚風輕拂澎湖灣，白浪逐沙灘，沒有椰林綴斜陽，只是一片海藍藍」的〈外婆的澎湖灣〉。

四十年前我負笈來美，行囊中帶了好幾卷校園民歌的錄音帶，留學生 互相交換聽，「金韻獎校園民歌」最搶手，小小的錄音帶抒發了異鄉遊子的思念情懷，也成了在異境奮鬥的一股重要支持力量。記得在出國前，參加大鵬營的出國留學生講習，最後一天結束的晚會上，每一隊都要表演一個節目。本隊模仿民歌〈童年〉的內容，在輕快的旋律中，輕鬆、詼諧地表演了這首歌的舞台劇 ，「等待著下課，等待著放學，等待遊戲的童年。……福利社裡面什麼都有，就是口袋裡沒有半毛錢，諸葛四郎和魔鬼黨，到底誰搶到那支寶劍……」一位隊友演活了那位串場的主角，其他隊友們則淋漓盡致地演繹了這首歌，全場觀眾興奮地隨著輕快悠揚的節拍歡唱。

有一次在英國旅行，探訪離倫敦不很遠的劍橋大學，校園中除了有讓牛頓領悟出地心引力的著名蘋果樹，優美的哥德式建築，還有徐志摩〈再別康橋〉的光環，吸引了無數華人遊客來此朝聖，劍橋大學更為徐志摩的那首詩設置了中文紀念石碑。

沿著曲折蜿蜒的康河散步，兩岸楊柳依依，芳草萋萋。同團的伙伴中有一位退休 的女高音聲樂家，她當場獻唱了金韻獎第一集裡的〈再別康橋〉：「輕輕的我走了，正如我輕輕的來。我輕輕的招手，作別西天的雲彩，那河畔的青柳，是夕陽中的新娘，波光裡的灩影，在我心頭盪漾……」觸景生情的她把這首歌唱得蕩氣迴腸，動聽悅耳的歌聲讓大家頓時走入了徐志摩感傷又優美的詩中。

每個時代有每個時代的歌，經典的校園民歌伴隨我們這一代走過青春歲月。一首首充滿歲月滄桑的歌曲，都代表了一段的記憶：童年的玩伴，勵志的鼓舞，清純的戀人，懷念的心情，天地萬物的變化……。每當聽到這些歌時，心中總會掀起一陣漣漪，回味那甜美的似水年華。

（寄自紐約）