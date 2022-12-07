阿力金吉兒∕圖

台北指南路上下的學校是個幽靜的所在，我在那裡度過整整七個年頭。

每次搭車從學校出來，總在狹窄卻頗有禪意的指南路上行進，經過麵包店、牛肉麵館、雜貨行、一家著名的粵菜館，名字已經忘記，招牌菜卻還記得，那道菜叫「紅燜魚」，是用蒜片煎烤的紅燒魚排，夥計接單後，習慣用粵語，朝廚房大聲喊「紅慢（燜）魚啦」，那情景至今記憶猶新，餐廳過去是一家想學美語都會光顧的教會，過了教會，車子就上道南橋。過了橋，沿著緩坡慢慢滑下，先經過打鐵寮，進入更窄的木柵鬧區，鬧區有許多商店、還有農會和市場。開學不久，和同學逛到這裡時，無意間發現一個有趣的地方，記得那時是黃昏，菜攤、肉攤都已收攤，攤位空蕩蕩，只聞到青菜腐爛的異味和魚鮮的腥味，走到盡頭，是一處牆壁已被拆空的廢墟，留下沾著壁土的梁柱，還有地上的瓦礫、牆粉和碎磚，蜘蛛網在風中飄蕩，似乎在為這些殘骸招魂，但最裡邊的牆上，卻有個醒目的標語，粗魯地寫著「痛痛快快的幹，不要忘記大陸」，原來是廢棄的軍中樂園 ，不知道何時設立，何時走入歷史，豔窟已被摧毀，鶯燕四散飛去，只留下斷瓦殘梁。據說樂園的主人是個大亨，在色情王國的全盛時期，曾在首都擁有多家舞廳，在離島有針對軍人開設的樂園，提供一條龍服務。他的王國令我想起一個類似的場所，它坐落在故鄉的中央噴水池附近，街道名稱已忘了，只記得這條路，有一家頗氣派的代書事務所，整天人進人出，像業務繁忙的銀行，事務所旁邊是一條深巷，每到周日，總有許多頭髮擦得油亮，著深色西褲和白襯衫，皮膚黝黑的男人在巷口走動，他們的襯衫從不紮進褲腰，喜歡放在西褲外頭，愛蹲在地上，總是猜疑地張望四方，神色間有種莫名的焦慮。有時候，他們從巷子深處，一個挨一個，蹲在地上，像在等候什麼，隔半晌，總有人從裡頭走出，這些蹲在地上的人就站起來，往前挪幾步，再蹲下來，起先不曉得這是什麼地方，後來同學告訴我，他們是等著進去快樂的，裡邊是妓院，蹲在地上的大都是軍人。自從知道這個地方，每次經過，總忍不住張望。有一次，驚見一群人持著木棍從裡頭衝出來，蹲在地上的軍人趕緊起來，四處走避，一邊罵三字經五字經，抱怨美好的假期被糟蹋，亢奮的情緒被攪亂。

等我服役下部隊時，對這些老士官就更了解了，知道他們頭髮都理得短短的，外出時，塗得油油的，皮鞋擦得亮亮的，尤其是鞋頭，真像一面黑色鏡子，光可鑑人，至於為何不將襯衫紮進褲腰內，至今無法理解。由於長年禁慾，他們對性既期待又鄙視，對異性既渴望又排斥，在那個陽剛的世界，他們最喜歡開黃腔，過嘴癮。後來部隊調到北部小鎮，連長是個熱情率直的漢子，有一天，駐地來了一個歌舞團，連長為了犒賞大家，並展現他的豪氣，突發奇想，把歌舞團包了，在兩個場次中間的空檔，他不知花了多少錢包場，招待連上一百二十幾位弟兄。那是個夏日午後，大約四點左右，弟兄們興致勃勃從連上出發，十幾分鐘以後，到達戲院，它和所有鄉下的戲院一樣，談不上設備，但場地寬敞，舞台雖然不小，但地板都是粗糙的木板，有時放映電影 ，有時演出歌舞，連長還特別放話：已經和憲兵打過招呼，即使有人檢舉，也不會有事，因為差人不管軍爺的事，有事也會通知憲兵，既然打過招呼，大家就可以安心觀賞。

那是個令我難忘的下午，這些飢渴的軍人不喜歡遮遮掩掩的豔舞，喜歡直接的、火辣的、赤裸的表演，樂隊伴奏什麼的，他們都認為是多餘，他們只對女人的身體感興趣。歌舞團老闆果然善解人意，台上的燈光一亮，配樂的聲音一響，就是十幾位舞孃，燕瘦環肥，全身赤裸地亮相，懶散地跳著大腿舞，頻頻向台下拋媚眼，踩著參差不齊的舞步，阿兵哥則在台下評頭論足，跳完一曲後，她們退場，隔個幾分鐘，再從舞台另一頭登場，每個人只披件紅色的透明薄紗，裡面全部赤裸，裝模作樣，跳了一陣後，慢慢退場。隔一會，再從舞台的另一邊登場，這回披著綠色透明薄紗，然後，你進我退，你前我後，你左我右，你上我下，跳了一陣後，又緩緩離場，就這樣，披著紅紗，披著綠紗，登場退場，混了快一個鐘頭，壓軸戲是所有姑娘一絲不掛登場，可是濃妝掩不住疲憊，舞步透著勉強，動作顯著無奈。她們第二次披紅紗出場時，大家開始意興闌珊。我已經忘記弟兄們是抱著什麼心情離開戲院，只記得那次豔舞後，有好一陣子，我對異性完全沒興趣，一閉上眼，就是那些不情願的眼神、虛應故事的表演、千篇一律的裸體。原來性是需要挑逗的，挑逗是需要技巧的，技巧是需要熱情的。

看完豔舞，不久就輪到我休假，離開營區三天。哪料到銷假上班後，就有一件棘手的問題，等著我處理。我回到連上，向連長報到，由於是支援排，算是客卿，連長一向對我友善，這次見到我，卻皮笑肉不笑地說：賴排長，你們排上的風氣要整頓整頓喔。我忙問究竟，他回說：自己去了解了解吧，說完就走了。我一頭霧水，排上一共有四個班，兩個班一組分駐兩地，我回去問一位帶頭的班長，他一向心直口快，這回也不願開口，只回說：很離譜、太離譜，太下流了，我都說不出口。排上幾個調皮的兵，看到我也是陰陽怪氣，可就不願說，我有點惱，有點煩，不知道怎麼調查，吃過晚飯後，照例在樹下散步，突然一位老士官跑來說：報告排長，我有事情報告。我一看是忠厚老實的張班長，心頭震了一下，莫非是那件事情。張班長臉色凝重，眼裡噙著淚說：「報告排長，你不在的時候，陳班長帶著女人到營區過夜，一個不三不四的女人，不要臉……」

「什麼？」我大吃一驚。營區除了連長有單獨房間外，大家都睡通鋪，一個挨一個，居然留宿女人，真是無法無天。在僻靜的海邊營區，聽到男歡女愛的聲音，弟兄們睡得著嗎？怎麼有人興致這麼高，眾目睽睽之下，做這種事，情願到這兒和老士官約會，到底是什麼樣的女人，抱著什麼心情投懷送抱？不是年輕的我所能理解。張班長一邊控訴，一邊淚流不止，後來終於哭出聲，我同情地抓著他的手臂，他還是哭不停，我知道他和陳班長一向親密，幾乎同進同出，每次休假都一起外出，他一定覺得被背叛，弟兄們當笑談的鬧劇，對他是一種感情的傷害，我不知道該說什麼，只能安慰他，我會處理，這是一句廢話，我能不處理嗎？

晚點名以後，我叫傳令兵小江去請陳班長，而且交代要以一種讓兄弟們都注意到「排長找他」的方式來傳達命令，小江是機靈的傢伙，得令以後，古怪地朝我笑一笑，就走了。我相信他定知道我為何找陳班長，而且一定可以漂亮地達成任務，這傢伙新婚不久就服役，新兵訓練時，除了周日，不准外出，周日外出，也要在點名前回營，但他不理這些規定，只要想念新婚太太，就翻牆溜回家，過幾天風流日子後，大搖大擺地回營，要打要罵隨便，挨揍、關禁閉是家常便飯，所有營規他都不在乎，我不知道他怎麼看這件事。他走後不久，陳班長來了，嚅囁地說：排長找我？我說：你知道為什麼找你？

他點點頭說：我知道我錯了，請排長原諒我，說完就沉默了。我看他自動認錯，一時不知道該說什麼，原來準備的大道理，也不好意思端出來，只好採取老套的道德勸說：你這麼做，我很難向連長和弟兄們交代，軍隊的事情可大可小，連長已經對我們很客氣了，他連連點頭，我問他為何要留宿婦人，他辯說：營區偏遠，交通不便，誤了客運班車，只好留下來。我答說：不怕弟兄們笑話？他不吭聲，我知道他在狡辯，營區偏遠是事實，為何不早早送人，這些託辭追究也沒用，我只好嘆口氣：你自動禁足一個月，連續四周只能在營休假，不得外出，三天內繳悔過書，保證不再犯，倘若再犯，軍法處置，絕不寬貸。他不敢反駁，敬個禮走了。

我隨後向連長報告經過，他點頭表示理解，沒再說什麼，顯然也同意。陳班長果然信守承諾，之後的一個月，每周日都待在營區，沒有外出，張班長也沒外出，起先兩個禮拜，他們都不講話，後來漸漸有說有笑，又恢復昔日的友好，直到我退伍，他們都是好兄弟，往後也沒有人再留宿女人。至於悔過書，陳班長並沒繳上來，我猜他根本沒寫，或不知道怎麼寫，索性賴掉。當時有點惱，每次看到他，都故意盯著他，看他怎麼交代，那時年紀太輕，只覺得排長的威信受損，隨著閱歷增長，發覺沒繳悔過書，我其實並沒吃虧，如果他真繳上來，我能報上去嗎？我可能只瞥一眼，就把它撕掉，事情就算過了，但他沒繳上來，我又不追究，似乎就欠我一個情，這不挺好嗎？

當然，這已經是陳年往事，但直到現在，我只要經過濱海公路，看到湛藍的海水推著白浪起伏，帶鹽味的海風習習吹拂，就想起營區的木麻黃，想起夏天滾燙的沙灘，想起一位老士官和婦人的露水姻緣，我永遠沒機會知道他們背後的故事，世間事豈能樣樣都懂？有時，朦朧的無知產生的溫情，才能讓我們沉浸在美好的想像裡，人生不就靠這些撐著，又何必追根究柢？