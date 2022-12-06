我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

掐不死的溫柔

應帆（11月&12月徵文：校園民歌與我）

八○年代中期，三外公家的小堂舅們趕新潮，買了一台唱片機；自然也買了幾張黑膠唱片，有一張就是台灣校園民歌。於是，我們就聽到了蔡琴唱〈恰似你的溫柔〉：「某年某月的某一天∕就像一張破碎的臉……到如今年復一年∕我不能停止懷念∕懷念你∕懷念從前∕但願那海風再起∕只為那浪花的手∕恰似你的溫柔。」

這首歌的歌詞清新、淺白、易懂，但是最後一句卻讓我們迷惑。「恰似」不是我們大陸口語裡的常用詞，怎麼聽，都像我們農村人發狠說的「掐死」，但這麼狠的話被歌手用那麼溫柔的語調唱出來，自然更讓人費解。一直到回到校園裡，某一天被人醍醐灌頂，才知道唱的其實是「恰似」這兩個字。

這類民歌剛剛傳到大陸時，官方雖然不禁止，但是將這些歌曲定調成「靡靡之音」。除了歌曲主題之外，「溫柔」這樣的歌詞大概也是觸發如此定義的重要因素。我們的腦海裡被灌輸的是熱火朝天建設社會主義之類的宏大理想，對這樣風花雪月、談情說愛的歌曲，是要提高警惕的。

但這些民歌很有市場，即便一般的少男少女不好意思唱出會惹人猜疑的〈月亮代表我的心〉之類的歌，但是〈童年〉〈光陰的故事〉〈蘭花草〉〈外婆的澎湖灣〉等歌還是完全可以在各種場合理直氣壯地唱出來的。對愛好寫作的我而言，「溫柔、柔軟、美麗、哀愁」等等詞彙，更是生發出無限魅力，恨不得在每首稚嫩的詩歌裡都用上。

音樂風潮不斷變化，但每個時代都有作品在大浪淘沙之後成為經典。要論詩意表述，台灣校園民歌裡面〈光陰的故事〉和〈鄉愁四韻〉等等，散發和流露出更高一層的詩意的高雅。於我而言，它們的生命力也更為長久。而敘事歌曲，因為不可避免帶有時代的烙印和特色，在更長的時間長河裡，不免失去它們曾經打動人心的閃光點。

話說回來，這些「溫柔」的歌曲和他們傳遞的美麗情愫，最終沒有被強硬的政治宣傳機器殺死或者「掐死」，讓我想到老子所言：「滿齒不存，舌頭猶在」。溫柔恰恰是掐不死的。

說來有意思，有一首英文歌曲叫〈用他的歌溫柔地殺我〉 （Killing Me Softly with His Song），曾經也是我們青年時期最愛的一首英文歌曲，但我們聽的多是翻唱版本。近日才知道原唱是一名黑人女歌手，叫蘿貝塔．弗萊克（Roberta Flack）。她因此曲而獲得1973年的葛萊美年度唱片和最佳流行歌曲等獎項。《紐約時報》近日登出新聞說八十五歲的弗萊克今年被確診漸凍症（ALS），再也不能登台歌唱。

時間無情，讓我們老，讓我們病，並最終殺死我們，但溫柔的歌聲卻不可殺不可掐，依靠現代影音科技，它們更可以永久地流傳，一直「溫柔」地感動著我們。〈用他的歌溫柔地殺我〉是這樣，風靡一時的台灣校園民歌也是如此。（寄自紐約）

紐約時報 葛萊美 黑人

上一則

自種辣椒

下一則

第一個基督教國家：亞美尼亞（下）

延伸閱讀

周星馳曾寫歌 歌詞「天邊的她」洩舊情？

周星馳曾寫歌 歌詞「天邊的她」洩舊情？
娛樂／苦情歌王子周柏豪 現實生活美滿

娛樂／苦情歌王子周柏豪 現實生活美滿
18年被吞320萬美元 李昇基槓經紀公司

18年被吞320萬美元 李昇基槓經紀公司
大華府台大校友合唱團年度音樂會 獲滿堂采

大華府台大校友合唱團年度音樂會 獲滿堂采

熱門新聞

且驚且嘆二三事

2022-11-29 02:00

出門旅遊要小心

2022-11-30 02:00
巴勒摩美麗的海灣風光。（李丁．圖片提供）

落寞貴婦巴勒摩

2022-12-02 02:02
1886年斯卡拉歌劇院演出第一幕末的插圖。（取自維基共享資源）

最偉大的情人

2022-12-04 02:02

發飆的家屬

2022-12-03 02:01

未遵醫囑白遭罪

2022-12-02 02:00

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀