八○年代中期，三外公家的小堂舅們趕新潮，買了一台唱片機；自然也買了幾張黑膠唱片，有一張就是台灣校園民歌。於是，我們就聽到了蔡琴唱〈恰似你的溫柔〉：「某年某月的某一天∕就像一張破碎的臉……到如今年復一年∕我不能停止懷念∕懷念你∕懷念從前∕但願那海風再起∕只為那浪花的手∕恰似你的溫柔。」

這首歌的歌詞清新、淺白、易懂，但是最後一句卻讓我們迷惑。「恰似」不是我們大陸口語裡的常用詞，怎麼聽，都像我們農村人發狠說的「掐死」，但這麼狠的話被歌手用那麼溫柔的語調唱出來，自然更讓人費解。一直到回到校園裡，某一天被人醍醐灌頂，才知道唱的其實是「恰似」這兩個字。

這類民歌剛剛傳到大陸時，官方雖然不禁止，但是將這些歌曲定調成「靡靡之音」。除了歌曲主題之外，「溫柔」這樣的歌詞大概也是觸發如此定義的重要因素。我們的腦海裡被灌輸的是熱火朝天建設社會主義之類的宏大理想，對這樣風花雪月、談情說愛的歌曲，是要提高警惕的。

但這些民歌很有市場，即便一般的少男少女不好意思唱出會惹人猜疑的〈月亮代表我的心〉之類的歌，但是〈童年〉〈光陰的故事〉〈蘭花草〉〈外婆的澎湖灣〉等歌還是完全可以在各種場合理直氣壯地唱出來的。對愛好寫作的我而言，「溫柔、柔軟、美麗、哀愁」等等詞彙，更是生發出無限魅力，恨不得在每首稚嫩的詩歌裡都用上。

音樂風潮不斷變化，但每個時代都有作品在大浪淘沙之後成為經典。要論詩意表述，台灣校園民歌裡面〈光陰的故事〉和〈鄉愁四韻〉等等，散發和流露出更高一層的詩意的高雅。於我而言，它們的生命力也更為長久。而敘事歌曲，因為不可避免帶有時代的烙印和特色，在更長的時間長河裡，不免失去它們曾經打動人心的閃光點。

話說回來，這些「溫柔」的歌曲和他們傳遞的美麗情愫，最終沒有被強硬的政治宣傳機器殺死或者「掐死」，讓我想到老子所言：「滿齒不存，舌頭猶在」。溫柔恰恰是掐不死的。

說來有意思，有一首英文歌曲叫〈用他的歌溫柔地殺我〉 （Killing Me Softly with His Song），曾經也是我們青年時期最愛的一首英文歌曲，但我們聽的多是翻唱版本。近日才知道原唱是一名黑人 女歌手，叫蘿貝塔．弗萊克（Roberta Flack）。她因此曲而獲得1973年的葛萊美 年度唱片和最佳流行歌曲等獎項。《紐約時報 》近日登出新聞說八十五歲的弗萊克今年被確診漸凍症（ALS），再也不能登台歌唱。

時間無情，讓我們老，讓我們病，並最終殺死我們，但溫柔的歌聲卻不可殺不可掐，依靠現代影音科技，它們更可以永久地流傳，一直「溫柔」地感動著我們。〈用他的歌溫柔地殺我〉是這樣，風靡一時的台灣校園民歌也是如此。（寄自紐約）