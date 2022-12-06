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第一個基督教國家：亞美尼亞（下）

萍萍
葉里溫市中心的階梯公園，由亞美尼亞裔美國富商捐助蓋成。（萍萍．圖片提供）
葉里溫市中心的階梯公園，由亞美尼亞裔美國富商捐助蓋成。（萍萍．圖片提供）

阿拉伯人興起時，由於並不強迫信奉基督教人口改宗，亞美尼亞商人又開始活躍起來，隨著阿拉伯帝國的擴張，許多亞美尼亞人離開高加索地區的家鄉，到世界各地商業重鎮設立商團，成了國際商人。

1096年，節節敗退的拜占庭皇帝求助於羅馬教廷，徵召十字軍對抗伊斯蘭教的突厥土耳其帝國。當時的拜占庭只會在十字軍身後空喊口號，沒有出兵增援也沒有提供任何補給，亞美尼亞人卻為十字軍提供情報、水源、口糧和輔助部隊。後來在1098年，十字軍攻打安條克城（Antioch）的一場重要戰役中，還是靠一名在突厥軍團服役的亞美尼亞軍官叛變而成功。亞美尼亞選擇與十字軍站邊的後果，使得突厥領主開始迫害和抵制亞美尼亞人。轟轟烈烈的十字軍東征運動銷聲匿跡後，亞美尼亞人的國際貿易也跟著陷入谷底。

1254年蒙古帝國崛起，富有世界眼光的亞美尼亞商人馬上前往蒙古高原朝拜，與蒙古人維持著極佳的夥伴關係，藉著蒙古帝國建立的完善驛站系統，亞美尼亞商業從地中海一直延伸到太平洋海岸的揚州、杭州、泉州和廣州，他們就是蒙古人善待的「色目人」之一。不僅僅在商業上從蒙古帝國擴張中獲利，亞美尼亞人甚至在蒙古軍隊裡擔任步兵和工程師重任。亞美尼亞人的順風順水生涯，直到帖木兒帝國衰亡為止。

後來奧圖曼帝國攻下君士坦丁堡，陸上絲綢之路廢棄，亞美尼亞人又機靈地轉移目標，成了葡萄牙海上勢力的東方同盟。據說，澳門曾是亞美尼亞商人的基地。之後，也用同樣方式與荷蘭的東印度公司和英國的海軍同盟，在東方發展貿易。

在西方，亞美尼亞人也與沙皇俄帝聯盟，商業貿易遠達北歐、倫敦和阿姆斯特丹等商業重城。軍事上則因為聯俄抗土耳其奧圖曼帝國，造成後來土耳其軍人對亞美尼亞的種族屠殺。

綜觀以上歷史，我認為亞美尼亞人的成功，在於超強的適應能力，善於靈活操作和轉換。歷史上，他們雖偶有選錯邊的失誤，由此惹來殺身之禍，但最後都能敗部復活，不斷延伸其商業觸角至世界各角落。亞美尼亞領土比台灣還小，本土人口也只有三百萬，生活海外的移民卻有九百萬，比例之高，令人咋舌，較之猶太團體有過之而無不及。

亞美尼亞的鄰國喬治亞，近代曾受俄國兩度霸凌和入侵，當時全球無人關心，也無一人替喬治亞說一句公道話，喬治亞導遊跟我們講述這段歷史時，語氣傷感；然而，此次亞美尼亞和亞塞拜然發生衝突，美國眾議院議長佩洛西馬上率團訪問，並發言譴責亞塞拜然，由此可見亞美尼亞人的影響力，不可小覷。

獨特的十字架石碑藝術

十字架石碑（khachkar）是亞美尼亞從中古世紀流傳下來的宗教藝術，世界獨一無二，亞美尼亞人的藝術天份和工匠手藝之巧，在十字架石碑上表現無遺。

每片十字架石碑上的十字骨架和其末端，都刻意裝飾繁華美麗的圖案。十字架周圍更設計許多精緻複雜的圖型，譬如玫瑰花結、捲曲葡萄葉、鏤空交錯帶等等，其雕琢之精緻與繁複，嘆為觀止。導遊告訴我們，沒有一片十字架石碑的圖案相同，每一片都是獨特設計。少數十字架石碑，刻有耶穌或聖人雕像。最有名的一片，是位於十世紀海格佩 （Haghpat）古修道院內，刻著耶穌受難像的十字架石碑，周圍還有其他聖人雕像圍繞，極為特殊珍貴，該石碑為1273年的古物。

十字架石碑大部分用於墓地當墓碑之用，有的則立於修道院作為紀念碑和裝飾。十三世紀的格加爾德修道院（Geghard Monastery）是聯合國教科文組織（UNESCO）認證的世界遺產，修道主修道院的後山深藏玄機，幾座人工挖出來的洞穴深入山腰，洞穴內蓋有小教堂，其中一個洞穴的整片牆壁刻有各式各樣亞美尼亞十字架裝飾，雕刻華麗精美，非常震撼。　

亞美尼亞美食

亞美尼亞位處中東地區，飲食上深受中東文化的影響，與鄰近國家喬治亞、伊朗和土耳其飲食，大同小異。菜餚以燒烤肉類為主，搭配中東地區普遍生產的茄子、番茄、小黃瓜等蔬菜，再點綴各類乳酪，佐以薄餅食之。

亞美尼亞現場製作的薄餅格外香甜，不輸正宗中華美食的北京烤鴨薄餅，特別得我們華裔青睞。喬治亞和土耳其境內餐廳也供應薄餅，但多半厚皮，與義大利的披薩皮一般厚，難以拿來包菜餚。亞美尼亞的薄餅則用掛爐方式烤製，與台灣五○年代的掛爐燒餅烤法類似。只見烤餅婦女把擀好的大張薄麵皮攤在硬枕頭上，手拿枕頭迅速把麵皮黏貼在泥灶火爐牆上，沒幾分鐘就取出攤在地毯上放涼。由於麵皮極薄，幾乎比墨西哥薄餅的厚度還薄，用薄餅包裹燒烤肉類和蔬菜共食，特別美味。

食材雖與鄰國相似，製法卻較精緻，這恐怕也是亞美尼亞人的靈巧之處。

結語

一趟高加索之旅，讓我深入瞭解國際局勢背後的影響力，憨厚的喬治亞農夫確實比不過靈巧的亞美尼亞商人。

吾家附近有一家中東商店，現場烤製亞美尼亞薄餅售賣。每次路過，香氣撲鼻，讓人食指大動，經常有顧客大排長龍。我曾以湊熱鬧心態買過嚐試，驚為美食。然而，嘗過正宗亞美尼亞薄餅後，我覺得美國的亞美尼亞薄餅太厚啦！差之千里了。（下）（寄自加州）

亞美尼亞十世紀海格佩古修道院內，立著一片1273年的十字架石碑，雕刻有耶穌受難和...
亞美尼亞十世紀海格佩古修道院內，立著一片1273年的十字架石碑，雕刻有耶穌受難和其他聖人像，非常稀罕獨特。（萍萍．圖片提供）
十三世紀的格加爾德修道院的後山洞穴內一面牆壁雕刻各式各樣亞美尼亞十字架，裝飾繁華...
十三世紀的格加爾德修道院的後山洞穴內一面牆壁雕刻各式各樣亞美尼亞十字架，裝飾繁華精美。（萍萍．圖片提供）

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