第一個基督教國家：亞美尼亞（下）

葉里溫市中心的階梯公園，由亞美尼亞裔美國富商捐助蓋成。（萍萍．圖片提供）

阿拉伯人興起時，由於並不強迫信奉基督教人口改宗，亞美尼亞商人又開始活躍起來，隨著阿拉伯帝國的擴張，許多亞美尼亞人離開高加索地區的家鄉，到世界各地商業重鎮設立商團，成了國際商人。

1096年，節節敗退的拜占庭皇帝求助於羅馬教廷，徵召十字軍對抗伊斯蘭教的突厥土耳其帝國。當時的拜占庭只會在十字軍身後空喊口號，沒有出兵增援也沒有提供任何補給，亞美尼亞人卻為十字軍提供情報、水源、口糧和輔助部隊。後來在1098年，十字軍攻打安條克城（Antioch）的一場重要戰役中，還是靠一名在突厥軍團服役的亞美尼亞軍官叛變而成功。亞美尼亞選擇與十字軍站邊的後果，使得突厥領主開始迫害和抵制亞美尼亞人。轟轟烈烈的十字軍東征運動銷聲匿跡後，亞美尼亞人的國際貿易也跟著陷入谷底。

1254年蒙古帝國崛起，富有世界眼光的亞美尼亞商人馬上前往蒙古高原朝拜，與蒙古人維持著極佳的夥伴關係，藉著蒙古帝國建立的完善驛站系統，亞美尼亞商業從地中海一直延伸到太平洋海岸的揚州、杭州、泉州和廣州，他們就是蒙古人善待的「色目人」之一。不僅僅在商業上從蒙古帝國擴張中獲利，亞美尼亞人甚至在蒙古軍隊裡擔任步兵和工程師重任。亞美尼亞人的順風順水生涯，直到帖木兒帝國衰亡為止。

後來奧圖曼帝國攻下君士坦丁堡，陸上絲綢之路廢棄，亞美尼亞人又機靈地轉移目標，成了葡萄牙海上勢力的東方同盟。據說，澳門曾是亞美尼亞商人的基地。之後，也用同樣方式與荷蘭的東印度公司和英國的海軍同盟，在東方發展貿易。

在西方，亞美尼亞人也與沙皇俄帝聯盟，商業貿易遠達北歐、倫敦和阿姆斯特丹等商業重城。軍事上則因為聯俄抗土耳其奧圖曼帝國，造成後來土耳其軍人對亞美尼亞的種族屠殺。

綜觀以上歷史，我認為亞美尼亞人的成功，在於超強的適應能力，善於靈活操作和轉換。歷史上，他們雖偶有選錯邊的失誤，由此惹來殺身之禍，但最後都能敗部復活，不斷延伸其商業觸角至世界各角落。亞美尼亞領土比台灣還小，本土人口也只有三百萬，生活海外的移民卻有九百萬，比例之高，令人咋舌，較之猶太團體有過之而無不及。

亞美尼亞的鄰國喬治亞，近代曾受俄國兩度霸凌和入侵，當時全球無人關心，也無一人替喬治亞說一句公道話，喬治亞導遊跟我們講述這段歷史時，語氣傷感；然而，此次亞美尼亞和亞塞拜然發生衝突，美國眾議院議長佩洛西馬上率團訪問，並發言譴責亞塞拜然，由此可見亞美尼亞人的影響力，不可小覷。

獨特的十字架石碑藝術

十字架石碑（khachkar）是亞美尼亞從中古世紀流傳下來的宗教藝術，世界獨一無二，亞美尼亞人的藝術天份和工匠手藝之巧，在十字架石碑上表現無遺。

每片十字架石碑上的十字骨架和其末端，都刻意裝飾繁華美麗的圖案。十字架周圍更設計許多精緻複雜的圖型，譬如玫瑰花結、捲曲葡萄葉、鏤空交錯帶等等，其雕琢之精緻與繁複，嘆為觀止。導遊告訴我們，沒有一片十字架石碑的圖案相同，每一片都是獨特設計。少數十字架石碑，刻有耶穌或聖人雕像。最有名的一片，是位於十世紀海格佩 （Haghpat）古修道院內，刻著耶穌受難像的十字架石碑，周圍還有其他聖人雕像圍繞，極為特殊珍貴，該石碑為1273年的古物。

十字架石碑大部分用於墓地當墓碑之用，有的則立於修道院作為紀念碑和裝飾。十三世紀的格加爾德修道院（Geghard Monastery）是聯合國教科文組織（UNESCO）認證的世界遺產，修道主修道院的後山深藏玄機，幾座人工挖出來的洞穴深入山腰，洞穴內蓋有小教堂，其中一個洞穴的整片牆壁刻有各式各樣亞美尼亞十字架裝飾，雕刻華麗精美，非常震撼。

亞美尼亞美食

亞美尼亞位處中東地區，飲食上深受中東文化的影響，與鄰近國家喬治亞、伊朗和土耳其飲食，大同小異。菜餚以燒烤肉類為主，搭配中東地區普遍生產的茄子、番茄、小黃瓜等蔬菜 ，再點綴各類乳酪，佐以薄餅食之。

亞美尼亞現場製作的薄餅格外香甜，不輸正宗中華美食的北京烤鴨薄餅，特別得我們華裔青睞。喬治亞和土耳其境內餐廳也供應薄餅，但多半厚皮，與義大利 的披薩皮一般厚，難以拿來包菜餚。亞美尼亞的薄餅則用掛爐方式烤製，與台灣五○年代的掛爐燒餅烤法類似。只見烤餅婦女把擀好的大張薄麵皮攤在硬枕頭上，手拿枕頭迅速把麵皮黏貼在泥灶火爐牆上，沒幾分鐘就取出攤在地毯上放涼。由於麵皮極薄，幾乎比墨西哥薄餅的厚度還薄，用薄餅包裹燒烤肉類和蔬菜共食，特別美味。

食材雖與鄰國相似，製法卻較精緻，這恐怕也是亞美尼亞人的靈巧之處。

結語

一趟高加索之旅，讓我深入瞭解國際局勢背後的影響力，憨厚的喬治亞農夫確實比不過靈巧的亞美尼亞商人。