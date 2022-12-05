「輕輕敲醒沉睡的心靈，慢慢張開你的眼睛……」

「校園廣播的歌聲飄入女生宿舍樓，喚醒了十七歲的少女。她總是在末了的群星大合唱後起身，換上一身運動裝，洗漱後去操場跑步，再回到宿舍拿上碗，去食堂打飯。早飯後迎著朝陽，踩著青春驕傲的步伐去教學樓上課……」

每當聽到這首〈明天會更好〉，我腦海就會出現自己當年在復旦求學的這一幕。

那是八○年代的中國，寬宏而大氣，海納百川的黃金時代，我的青春小鳥恰好在它的曙光和夕照間飛過。這期間從海峽對岸飄來的校園民歌，猶如陣陣春風拂面，散發出清新、純樸、真誠、溫情、唯美的種種氣息，化作我青春的養分，還成為我日後人生的寶藏。

當時下午的課後時光，我喜歡跟好友葉子和玲去校園一隅的燕園，在小橋流水和假石間漫步。有時候一位同班的男生會跟在我們後頭，手提一部當年時髦的雙卡錄音機，飄出的歌聲叫我們的思緒飛揚到繽紛晚霞下的鄉間小路、蘭花草遍野的山坡、音符紛紛飄墜的森林。模仿電影 中精彩的台詞是我們愛玩的遊戲，比如王蒙的詩句：「所有的日子，所有的日子都來吧， 讓我編織你們。」又如《簡愛》中的告白：「你以為我窮。不漂亮，就沒有感情嗎？如果上帝賜給我美貌和財富，我也會讓你難於離開我的。」燕園三姊妹的友誼如春蘭綻放，至今還在我的心底飄香。

夜幕下的校園在周末尤其星輝斑斕。宿舍樓間的「大家沙龍」漂著咖啡 香氣，在這間聞名上海高校的沙龍裡，熱咖啡激發出思想的火花，學子們高談闊論，籌謀各類活動。燈火通明的教學樓裡，各種講座眼花撩亂，西方哲學、朦朧詩、歐美文學、現代藝術、電影評論、世界局勢等等。年輕的我們不怕一無所有，但求內心富有：在佛洛依德和尼采的理論中認識人性，用顧城的眼睛尋找光明，在舒婷的橡樹下憧憬愛情，在三毛的橄欖樹裡嚮往遠方的撒哈拉……。可以說，我後來闖蕩世界的勇氣源於睡臥復旦的夢想，而今低頭寫作、舉頭教書的底蘊來自青春修煉的素養。

大學畢業後，我赴日留學。在一個繁星滿天的夏夜，在兵庫縣峰山高原上，我們一群國際學生和日本村民們聯歡。其間有人提議唱各國的歌曲，我脫口唱出〈外婆的澎湖灣〉，篝火旁的眾人隨著歌聲手舞足蹈，那時的我並不知道，優美的旋律撥動了其中一位美國小夥子的心弦。

他後來竟然成了我的丈夫，原來上帝早有預謀。

〈外婆的澎湖灣〉在丈夫的記憶中彷彿一首浪漫的夜曲，而對於我們的一雙兒女而言，聽到的是外婆的慈愛、親情的美好，連同〈童年〉〈蝸牛與黃鸝鳥〉〈捉泥鰍〉等一曲曲的校園民歌，一起跨越時空，從我的青春拉至兒女的童年，完成了文化傳承。

那是我永遠的青春歌謠，猶如久遠的唱片，無論何時，飛出的音符都令我心田一片柔軟，也讓我無論走到多遠的地方，都不會忘記最初的起點。（寄自華盛頓州 ）