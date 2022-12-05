第一個基督教國家：亞美尼亞（上）

久姆里城內的十九世紀聖主教堂，以黑色和咖啡色為主調的外牆。（萍萍．圖片提供）

俄烏戰爭爆發後，國際局勢隨著戰事的發展逐漸轉變。近日，最顯著的新聞是，高加索地區的兩個世仇國家──亞美尼亞（Armenia）和亞塞拜然（Azerbaijan）突然爆發衝突引發戰爭。我們兩個月前才從高加索地區旅遊回來，拜訪過亞美尼亞地區，該國突發戰事，自然備感關切。

亞美尼亞位於喬治亞國的南邊，西接土耳其，南鄰伊朗 ，東界阿塞拜疆，這三個邊界國家都是信奉伊斯蘭教，而亞美尼亞是虔誠的基督教徒國家，因此是三面被千年宗教世仇包圍的基督教前線國家，幾千年來屹立不倒，令人刮目相看。另外，其地理位置也正位於歷史上兩大帝國──羅馬和波斯帝國長期交戰的路口上，國家遭遇自是上下起浮不定，是高加索地區的火藥庫。

亞美尼亞由於與喬治亞國的地理位置相似，兩國際遇也頗為類似，歷史上都是戰事不斷。然而，不同的是，亞美尼亞人是天生的商人，機敏靈巧，八面玲瓏，與憨厚的喬治亞農夫不同，際遇的結果也就大不同。

第一印象

我們從喬治亞越過邊界進入亞美尼亞後，馬上感覺不同的自然景觀，喬治亞境內草木茂盛，綠意盎然，賞心悅目；亞美尼亞則氣候乾燥，枯黃植被覆蓋，加上地形崎嶇不平，與南加州 野外的景觀相差無幾。

進入離邊界不遠的亞美尼亞第二大城久姆里拉（Gyumri），我的眼睛驟然一亮，一個以黑色和暗咖啡色為主調的大城，在豔陽下閃爍耀眼。整個城市雖是暗黑色，卻不覺晦暗沉悶，反覺典雅獨特，讓人驚豔無比。原來，此城是亞美尼亞的「藝術之都」，是亞美尼亞特有的「吟遊詩人」（Gusans）大本營，歷史上這些人是極富創造力的表演藝術家。

黃昏時刻，我們到達亞美尼亞首都葉里溫（Yerevan），隨即到市區著名的共和廣場（Republic Square）參觀，我驚訝地看到五座不同設計的雄偉新古典風格建築物圍繞著廣場四周，外牆是少見的柔美粉紅色和黃色，在夕陽輝映下，呈現出柔媚溫馨的色調，心情頓覺無限明快和愉悅。五座建築物分別是政府大樓、歷史博物館和美術館、亞美尼亞萬豪酒店、前外交部大樓和前交通部大樓。我從不知政府的莊嚴建築可以覆上如此明媚耀眼的顏色，官員和市民都覺心情愉快，這是我見過世界上最美麗的彩色廣場。入夜後，廣場上還有噴水池展示跳耀水舞，市民攜家帶眷散步其間，幼兒嘻笑追逐，和樂氣氛盈繞，好個歡樂愉悅的國家！

這是亞美尼亞給我的第一個印象：美麗、藝術、歡樂。

世界第一個基督教國家

眾所周知，基督教開始傳播時，教徒備受欺凌與迫害。公元313年，羅馬皇帝君士坦丁大帝（Constantine the Great）宣布基督教合法化後，一直到公元379年，狄奧多西大帝（Theodosius the Great）才定為羅馬帝國的國教。亞美尼亞卻在公元301年，就將基督教定為官方宗教，成了世界上第一個基督教國家。

亞美尼亞人也自諭，當年希伯來聖經《創世紀》中記載的諾亞方舟，在大洪水退去後，其著陸之處，就在亞美尼亞與土耳其邊界上的聖山亞拉拉特山（Mount Ararat），可見其對亞伯拉罕宗教的虔誠。而將基督教傳入亞美尼亞的就是他們尊稱的「啟蒙者」格列高利（Gregory the Illuminator）。不過，這段宗教信仰的改變事件，也把原本與伊朗有著深厚歷史關係的亞美尼亞，從此與東方永遠分裂了。

基督教有許多支派，包括羅馬的天主教（Catholics）、拜占庭的東正教（Orthodox）和亞美尼亞的東方正統教（Oriental Orthodox）。我孤陋寡聞，原本以為亞美尼亞與喬治亞國一樣，都信仰東正教，經詢問導遊後，才知兩者其實不同。東方正統教，或稱使徒教會（Apostle Church），認為基督只有神的本性；而東正教則認為基督含有神與人的兩種本性，因此兩派在聖理解釋上稍有分歧。兩者教堂設計也略有不同，我注意到，東正教堂在聖堂前都有精緻的聖幛壁（Iconostasis）；東方正統教堂則與天主教堂類似，沒有聖幛壁。

歷久不衰的亞美尼亞商人

導遊告訴我們，1988年亞美尼亞遭到6.8級大地震時，第二大城久姆里拉市慘遭重創，後來獲加州的亞美尼亞裔 美國富豪Kirk Kerkorian資助十億美金重建。Kirk Kerkorian的企業基地即在加州比佛利山莊，其在賭城拉斯維加斯還擁有美高梅（MGM）大旅館和其他許多商業建築，財富驚人。

另外，首都葉里溫市中心有一座美麗的階梯公園（Yerevan Cascade），沿著山勢設計成一座巨大的階梯形藝術建築，上面有許多雕塑及噴泉，非常壯觀美麗。黃昏時刻，情侶們和家庭紛紛到階梯公園觀賞夕陽、鳥瞰市容、景仰亞拉拉特聖山，氣氛和樂。該建築也是由一位紐約市的亞美尼亞裔富商Gerard Cafesjian在2002年捐助三千五百萬美元蓋成的。原來，亞美尼亞商人在全世界擁有極為可觀的財富。

我旅遊回來，搜索資料研讀後，才明瞭亞美尼亞商人比同為精明商人群體的猶太人，其實更為強勢和具影響力。歷史上，由於地處絲綢路線上，亞美尼亞商人在古代絲路上一直扮演著重要角色。數千年來，歐洲與東方之間的商業交流，幾乎都可以看到亞美尼亞商人的身影。

公元前，亞美尼亞地區不斷受兩河流域的亞述帝國攻伐，亞美尼亞人卻懂得巧用帝國的擴張，趁機發展當地的商業。後來，波斯帝國興起，亞美尼亞人跟著信奉波斯人的拜火教，學習波斯人的軍事技術，通過帝國的王家大道，將貿易路線延伸到外部世界。