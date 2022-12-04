1886年斯卡拉歌劇院演出第一幕末的插圖。（取自維基共享資源）

所有偉大的歌劇 音樂家之中，比才（Georges Bizet, 1838-75）大概是運氣最壞的一個。第一，他短命，只活了三十七歲。莫札特雖然也只活到三十五歲，可是莫札特很早就名滿天下，不像比才生前一直默默無名。第二，他的歌劇作品很少，流傳後世的只有兩部。馬斯卡尼雖然只有《鄉村騎士》擠入不朽名作之列，比他更少，但是《鄉村騎士》立刻被肯定，而且開創了新的寫實派歌劇。相比下，可憐的比才雖然創作出兩部傳世名作，卻直至去世都沒有被大眾接受，甚至導致他懷疑自己的才能，在《卡門》演出後三個月就抱憾去世。他的《卡門》現在是世界各大歌劇院最常演出的歌劇，之前曾已討論，現在介紹的是比才的另一部歌劇《採珠人》（The Pearl fishers）。

比才青年時期就天才流露。十八歲那年，他因編寫一部獨幕短歌劇獲獎，次年又得到羅馬大獎，因而到義大利 留學三年。回到巴黎後，正巧某伯爵捐款給一歌劇院，條件是劇院每年必須推出一部新歌劇，而作曲人必須是羅馬大獎的得獎人。於是劇院經裡找上二十四歲的比才，只給了他四個月的時間作曲。劇本由兩人編寫，也是急就章。故事靈感是抄自另一部歌劇《The Vestal Virgin》（古羅馬的薇絲塔處女祭司），不過把背景改到錫蘭（今日的斯里蘭卡）。時間緊迫並沒有難倒這位歌劇天才，《採珠人》準時交出作品，如期在1863年9月首演。

有時歌劇觀眾比專家樂評更有鑑賞力。首演的觀眾相當熱情，不料次日報章的惡評連連。最惡毒的評語是：「故事裡沒有漁人（原名直譯應為《採珠漁人》），音樂裡沒有珍珠（意為美好物）」，唯有白遼士（Hector Berlioz）一士諤諤，稱讚了歌劇的音樂。群眾對專家的盲從，導致這部歌劇很快被下架，直到比才離世都沒有重現舞台，讓年輕的比才對自己的才能信心動搖，承認此劇拙劣，以至於歌劇原稿竟然散失不全。

《採珠人》1916年到達大都會 歌劇院，由歌劇天王卡羅素擔綱，但也只演了三場，以後消失了幾乎一世紀。在法國以外很少上演，直到二十世紀末期，二十一世紀初才漸漸在世界各大都市嶄露頭角與觀眾見面。筆者在三十多年前曾買了法國出品的此歌劇的音樂碟片，覺得旋律優美動聽，卻要等到二十一世紀才有機會觀賞到舞台演出。

平心而論，《採珠人》的缺點主要是劇本。原因一方面在於劇本是匆忙急就，另一方面是劇作家以為作曲者不過是個沒名氣的大男孩，大概寫不出什麼像樣作品，不值得花大力氣去編劇。事實上後來兩位劇作家也承認，如果他們早知道比才如此天才，他們會對劇本編寫更用心。其實早期的歌劇劇本荒謬幼稚的很多，不過觀眾那時主要是聽歌手展現歌唱技巧，對劇本並不太苛求。但到了十九世紀中葉後，觀眾對歌劇的戲劇部分漸漸重視。此外，也有可能是因《採珠人》與當時的法國歌劇風格有點與眾不同。當時法國盛行的歌劇有兩類，一是大場面，連帶芭蕾的大型歌劇（grand opera），一是有道白的歌劇（opera comique）,《採珠人》二者皆不是，可能令保守的樂評家一時難以接受。

此劇的故事發生在古代錫蘭某沿海的採珠地帶。村民祖爾噶眾望所歸地被推舉為王。這時青年納迪突然出現，他和祖爾噶是少年好友，多年在外地，現回到家鄉。兩人談起有一次同遊到另一城時，在婆羅門廟裡見到一美女蕾拉，兩人同時愛上了她，但為了保持友誼起見，他們立誓兩人都放棄追求。祖爾噶卻不知納迪曾背信私下找過蕾拉。現在重逢，二人重敘情誼，新誓為好友。他們這時的一首二重唱，是全劇中最出名的音樂，如今是許多演唱會曲目中常見的。

按當地風俗，每年採珠季節開始時，為祈禱採珠人的安全，村民會用豐厚酬禮從外地請來一位蒙著面紗的處女祭司，但這段時間她不能露面，也不能和男子交往，違規會被處死。然而，當蒙面女祭司唱起歌時，納迪聽出是蕾拉的聲音。他憶起從前，唱了一曲優美動聽、迴腸蕩氣的詠嘆調。蕾拉也認出了他。

黑夜來臨，大祭司讓蕾拉在神殿裡休息，並告訴她不必害怕，因為神殿四周有警衛。蕾拉說她不怕，並告訴大祭司她小時曾救過一位逃亡的青年，當時追蹤者以死相逼，但她沒有指出青年的藏身處。青年臨行把佩戴的項鍊相贈示謝。大祭司走後，納迪潛入，一對戀人歡喜重逢，卻不幸被大祭司發現，召來警衛將兩人逮捕，送到祖爾噶處。

祖爾噶存心想讓兩人逃走，大祭司卻扯下蕾拉的面紗。祖爾噶見是蕾拉後，大為震怒，一方面是嫉妒她愛的是納迪，另一方面氣憤納迪背誓。蕾拉自願受死，但求祖爾噶放了納迪，這令祖更為嫉恨，宣布了兩人死刑。蕾拉解下項鍊要求託人帶給母親，祖爾噶認出了這是自己給救命恩人的項鍊。

次晨兩人正要行刑時，祖爾噶突然跑來說營地起火了，趁眾人跑去搶救自己財物之際，祖爾噶釋放了兩人逃走。

因為原稿遺失之故，早期的歌劇有各式各樣的結尾。1886年斯卡拉劇院甚至找了一位法國作曲家編了一曲三重唱。很幸運地原稿在上世紀七○年代被尋獲，才有了定論。不過舞台上的結尾仍依導演的安排略有不同，祖爾噶或是被捕、被刺、火刑，也有讓他自盡或跳入火中。筆者看過的兩次都是祖爾噶目送這對情侶遠走，慢慢轉身回村，可是觀眾知道他必死的下場。

故事的背景在古錫蘭，錫蘭的採珠業歷史悠久，最早記載在西元前三世紀，據說所羅門王佩戴的珍珠即是腓尼基人從錫蘭買來的。《馬可波羅遊記》中亦曾提及錫蘭珠。錫蘭的產珠地帶在曼那（Mannar）灣，近島嶼的西北部。古羅馬的學者Pliny曾記載曼那珍珠品質最佳。十七世紀葡屬期，採珠業略為中斷，到了十八世紀荷屬時代恢復，十九世紀英屬時期發展鼎盛，替大英帝國賺了許多桶金。以後因種種自然和人為原因，珍珠產量減少，現在已大多棄置。遠古時代採珠人是否僱請處女祭司為他們祈禱，史無明文，有記載的是因曼那灣常有鯊魚出沒，所以採珠人下水前會請一位鯊魚法師（shark charmer）作法。這個法師是世襲的，作法時他身居密室，全身赤裸，面前的水盆中有兩鯊魚模型，如果它們有攻擊動作，則是凶兆，不宜出海。據說，法師有時作法前會大量飲酒，喝得爛醉。這樣的法師當然不適合歌劇故事，也許這是劇作者臆造出一位美麗女祭司的原因吧。

兩位劇作家顯然沒有先做功課，除了故事的中心——聘請處女祭司祈禱——毫無根據之外，三位主角的名字也都不是印度或錫蘭的名字，倒有些像阿拉伯名字。此外故事也有一些不合情理處，人物也較平面。男主角納迪的塑造尤其糟，他先是撒謊，背叛了好友和誓言，已經不可原諒，更惡劣的是，他讓所愛的人冒不必要的生命危險，難道他不能忍耐幾天，等到蕾拉完成任務時再到神殿找她？

大部分歌劇的三角戀愛，赢得美人的都是男高音，英雄或正面人物也都是男高音。向隅的男中（低）音，不是反派就是年齡和條件比男高音差。《採珠人》雖然也不能免俗，讓男高音得到女主角，但是劇中最值得同情和敬佩的反而是男中音祖爾噶。

有言「真愛不是占有，而是犧牲」，但是能做到的男人有多少？文學作品中最高貴最偉大的情人不是羅徹斯特（《簡愛》男主角），而是《大鼻子情聖》中的西拉諾和《雙城記》中的雪尼．卡頓（Sydney Carton）。前者替情敵代筆，為他贏得了自己終生仰慕愛戀的女子，後者更冒充情敵上了斷頭台，以成全情敵和自己愛慕的女子的幸福。不過西拉諾是因為自己醜陋的大鼻子自卑，自覺配不上所愛，所以略遜一籌。祖爾噶的作為比他們更高貴，因為他位高權重，可以強娶蕾拉，或者以納迪的安全交換，但是他選擇犧牲一切，為了報恩，也為了友誼和愛，成全了背叛他的朋友和愛人。這讓我想起雪尼．卡頓臨死前所言：「我看見因為我犧牲生命而得到的新生、平和、有用、富裕、快樂，……我看見她懷抱著以我的名字命名的孩子。……我看見在他們和他們後代的心中，我永遠有一席之地。我看到已是老婦的她，在我死亡的周年日為我垂淚……」「這真是我此生中做過最好的一件事，也是我所知道最好的永眠的方式」。

祖爾噶犧牲自我，大仁大勇，他雖身死，卻在他的摯友和他的至愛的心中永存。