醫學 院老教授諄諄善誘的那篇話，多年後依然清晰地在我腦海裡：「病人生氣時，一定背後有原因，不一定是衝著醫師。換個心念，站在病人的立場，或許能體會他們的難處。」

我用力深呼吸。這番話並不能緩和我現在內心的焦慮。想到那通非打不可的電話，我便血壓飆高，在冷氣狂吹的辦公室裡硬逼出一身汗。

一早，忙碌的門診剛緩慢下來，好不容易有鬆口氣的空閒，手機卻傳來了個簡訊。

自從醫院想出掌控員工的招數，送給大家最新款的哀鳳後，生活便處於隨時被呼叫的狀態。簡訊來自主管級的兒科醫師，這天以同事的身分討論病人的案例，口氣裡還是充滿上司的咄咄逼人。

這是個十來歲的男孩，出生前便診斷出嚴重右腎水腫，在教學醫院動了幾次手術 後，轉來我們醫院。爸爸是個人高馬大的奈及利亞人，不苟言笑，不怒則威。或許是口音的關係，雖然感覺到他對孩子的嚴厲，對醫療人員甚是友善，不多話，有問必答。他的英文說得流利，雖然對談間有時必須重複，他從不要求翻譯，對我的建議也是點頭贊同。

男孩的爸爸和媽媽多年前離婚，自從轉到我們醫院後，都是爸爸陪著看診。上周，年度回診，一切無礙，便約定兩年後才回診。

這天一則簡訊，將幾年來和病人的默契打亂了。

男孩的媽媽查詢到線上病歷表，對內容感到不滿，覺得超音波顯示水腎惡化，爸爸和孩子卻一問三不知，好像是醫師疏忽，看診時沒有仔細商量。

主管接到了媽媽發飆的電話，抱怨專科醫師處理不當，一竿子打翻一船人，連他這個主治醫師也不放過。結果可想而知，主管送來簡訊，英文passive aggressive的典型語氣，表面上好像同情我面對棘手的案例，但其實是怪罪一早打擾他，被病人罵得臭頭。

當醫師多年，了解人際關係的複雜，與其和主管辯駁，不如乖乖地扛下責任，告訴對方自己會處理妥當。儘管如此，拿起電話和從未謀面的母親談話前，知道對方還在氣頭上，我不免心情忐忑。

重新檢閱病人的病歷表，將對方的手術紀錄、泌尿醫師的建議勘查清楚，也把主管一早的通話記錄看一遍，知道母親擔憂孩子最近尿床，平時頻尿，看到水腎的結果，感到緊張。

拿起電話，聽到對方不耐的聲音。自我介紹後，請母親分享她的顧慮。

她的英文流利，很明顯是土生土長的美國人，劈里啪拉一陣轟炸。她覺得前夫英文不好，每次來看診都很隨便，醫師也沒有特別跟他解釋。小孩最近跟她住，每晚床單都是濕的，她不明白是流汗或尿床，孩子也把浴室尿得滿地都是，讓她很頭痛。孩子只有一個正常的腎臟，她光想到要洗腎或移植手術就睡不著覺。

雖然她的口氣很焦慮，但沒有罵人，對我的建議也安靜聽取，沒有之前主管暗示的歇斯底里。再仔細談論，發現小孩離婚後都跟爸爸同住，和媽媽的感情並不熱絡。媽媽決定介入孩子的生活，卻發現孩子對她很陌生。或許是罪惡感、或許是擔憂，她將這些情緒轉為對醫療人員的不滿，藉此發洩。

靜下心來討論後，她同意跟泌尿科醫師聯繫，重新接受診斷，以後回診也會一同陪伴，以免爸爸語言溝通不良，導致醫療的疏忽。

掛上電話，我鬆了口氣，想到從前的老教授的教誨。醫學這門學問，真是困難啊。（寄自加州 ）