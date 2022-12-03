吳孟芸∕圖

可思莫思就是格桑花，當然了，格桑花不一定是可思莫思。

「可思莫思」乃作家喻麗清就波斯菊Cosmos的翻譯。她也擅寫詩，翻譯Mendicino為「夢的綺麗」，在我看來跟徐志摩將Firenze翻譯為翡冷翠是一個級別的，只是知道加州 北部嬉皮小鎮Mendicino的人少罷了，但為了夢的綺麗不妨一去。

我因了可思莫思而想寫點有關於菊的文字。準備工作時，得知格桑花是指所有能在高地頑強生長的野花，而波斯菊是最喜聞樂見的一種，所以格桑花不一定是可思莫思，而可思莫思卻一定就是格桑花——在世界屋脊上代表幸福與美麗的花。

據說在藏地，格桑本是被派到人間施行天譴的神，但人類自作自受，本已生靈塗炭，格桑心生憐憫，反而救苦救難，世人由此感恩，而命其曰格桑，象徵幸福與美麗。就是這樣一個救贖與悲憫的故事。

格桑花必於高原曠野裡看。格桑花花型不算大，花瓣看似單薄，但漫山遍野藍的粉的紫的，於清冽的風裡如微波蕩漾，亦如在集體唱著悠遠的頌讚的歌。高原之蒼穹，藍得純淨自帶剛烈之氣，雪山在天際綿延，同時也是隔絕與藩籬，的確是個施行最純淨亦即最苛求戒律的地方。歸來再看庭院裡的波斯菊，恍若隔世。

可思莫思乃希臘語之和諧秩序，與大混亂相對，直到後來才被引申出宇宙世界之意。國外有位愛好巫術的女作者說，古希臘人有佩菊以辟邪的傳統，不知是否佩的是波斯菊呢？畢竟古希臘與古波斯打來打去的，成就了那麼多英雄傳奇，民間因此得以流傳幾朵辟邪的花頗為順理成章，倒是中國之菊大約還傳不過去。

現英語世界裡所稱之Chrysanthemums專指中國之菊。中國於兩三千年前就有菊，南北朝或隋唐，中國之菊傳播至日本 ，並成為日本皇室的象徵。再到十七世紀，轉由日本而流播至西方，故西人取「金華」之意，合成希臘語的「金」：chrysos，以及「花」：anthemon，生造了一個如此拗口的Chrysanthemums，連西人也都耐不住，各種簡稱，比如與母親發音甚為接近的Mums。

流轉一方面是有淵源，另一方面就關涉變形變味變調了。本來在中國象徵長壽的菊花，到了歐洲，尤以白菊竟成殯喪之花，然後又反過來影響到中國人。清明祭掃殯喪典禮用黃白二菊原也莊重，只是因此平時買花送花反倒避諱起來，庶幾算是無妄之災了。

疫情 以來，我也開始玩玩鮮切花。玫瑰百合等等都是追新逐奇，除個把品種像老朋友，每年「重聚」一二次，其餘多是隨意隨興隨緣。有些喜愛是理性的，或是外緣的。受了訓練，懂得欣賞，當然也因此有欣喜，偶爾也會有衝動，但都只在表面與淺層。

在鮮切花的世界裡，玫瑰芍藥之類甚會運作標榜，每年總要捧出幾種新品，取個新奇的名字，方便把玩者有個追逐的去處。即所謂的集郵及解鎖，一個新的試到下一個新的，僅僅因其新與貴罷了。到最後，對花的愛幾近機械行為，浮於表面，具體到某一朵花，卻終究可有可無。我始終認為沒有香味的玫瑰是沒有靈魂的，但商家為了解決玫瑰的灰黴病問題，大批量水培，犧牲了香味，而眾人依舊熱烈地集著郵，解著鎖。我也難以免俗。

菊卻不同。菊是鮮切花界裡的小家碧玉，平民階層，太易得，也可得，反而少了很多狂熱粉絲。我也並不常買菊，如果未來只能留一種花，那肯定會留著菊。無論哪一種菊，都不是老友重聚，而是回家的感覺，不是菊回到我家，而是我回到了菊所在的那一個家。我不過漂零之客，菊香可以在任何時間與任何地點，即刻帶著我的靈魂回到了家。

在現實世界裡，我也有幸擁有過一個遍植菊花的庭院。那時我還小，剛剛背些古詩詞，記得很喜歡李後主的憂傷，對陶淵明並無印象。滿院的菊花可比陶淵明的詩鮮活多矣。江南小鎮，中西合璧的大院，家家有花，四時繁榮。我家前租客留下的小院子本來也很精緻，但我家彼時困頓，疏於打理，最終竹籬笆轟然而倒——花，主要是菊花，卻一直欣欣向榮，每年金秋都堅定地帶給我意外之喜。一律大花頭，好幾株蘿蔔絲菊，其餘的記不太得。或許也不是特別喜歡那名字，但吃過江南蘿蔔絲餅的人就知道那種粗細與光潤的質感，的確是一模一樣的。再說，我素不喜食蘿蔔，對江南的蘿蔔絲餅卻是魂牽夢繞的。這裡有一種說不清的糾纏的俗趣，專屬的親切。

這世上太多的真愛都是如此可思莫思啊。

玩了幾年鮮切花，最近終於心淡了。跌宕人生亦像遠航歸來，開始每天定點定時，伏案工作，案頭供一小瓶菊即可。尤其是頗像可思莫思的非洲菊。這生於熾熱土地的小菊花並沒有中國菊的清香味，但端詳它，總會默想起可思莫思。

我的高原就是我的心，或許我想不明白很多事，但我輕輕唱我的歌，唱的究竟是讚歌還是輓歌呢？並不重要。天道就是陰陽互生，人生從來喜憂參半，我們的幸福大約都是歷劫歸來，戰戰兢兢地守著的那些忘不掉的殘餘。真要細說，倒不是不想說，只是「此中有真意，欲辨已忘言」了。與其說菊花是長壽之花，莫若說只有經歷過了，才能明白菊花的好處，並懂得可思量，莫思量。

寫了這麼多，其實也是為了紀念喻阿姨。天人永隔，一晃五載。想告訴她，夢的綺麗國裡，其實也靠滄桑的底色烘托的，我現在是懂了的。