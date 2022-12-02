巴勒摩美麗的海灣風光。（李丁．圖片提供）

米蘭．昆德拉的小說《生命中不能承受之輕》中，弗蘭茨問情婦薩賓娜：「你一生怎麼能不去看看巴勒摩？」這是我第一次知道巴勒摩（Palermo）。電影《教父》裡，黑手黨老巢巴勒摩充滿帶著邪氣的魅力。電影《西西里的美麗傳說》講述嫵媚的瑪蓮娜的故事，展現了戰爭的殘酷與人性的陰暗。今生怎麼能不去看看巴勒摩！

亞平寧半島形狀酷似一隻伸向地中海的靴子，西西里島就像靴尖上的足球。輪船在波濤聲中駛進西西里首府巴勒摩，這座天然良港被歌德稱讚為「世界最優美的海岬」。下船，傾盆大雨，出租車司機趁機狠狠地宰了我們一把。

巴勒摩老城市容破舊，街市嘈雜，不寬的道路兩旁塞滿了車，只剩下蛇形的單行車道。無數巷道狹窄擁擠，遊手好閒的男人目光空洞地望著路人，使我們對每一處彎街每一扇小門都心存疑懼。深入城裡駐足端詳，看到希臘的劇院神殿，羅馬的廣場，摩爾、諾曼、拜占庭、鄂圖曼等不同建築藝術的美，難以置信地合璧，華麗綻放在喧囂無序之中。巴勒摩收納大量藝術珍寶卻又破敗雜亂，勾勒出「歐洲的盡頭、非洲的起點」的形象。

西西里島是地中海最大的島嶼，基督教世界和阿拉伯世界的十字路口，是列強們劍拔弩張之地。雅典和斯巴達決戰在西西里，雅典全軍覆沒，在希臘世界的霸權旁落。三次迦太基戰爭，羅馬滅了迦太基，奠定了在地中海的霸權。五世紀日爾曼蠻族征服西西里，不久東羅馬拜占庭帝國反攻拿回西西里。過幾十年阿拉伯人占領西西里。九世紀北歐維京海盜打進地中海，開創西西里的諾曼王朝。中世紀西西里在幾個歐洲強權中易手，德意志神聖羅馬帝國、西班牙王國、那不勒斯王國等帶著各自的文明登場，留下複雜的歷史脈絡與文化構成。黑手黨成為這一系列征服者的最後一波。

巴勒摩從對希臘、羅馬眾神的崇拜走入基督教世界，再受伊斯蘭教沖刷，幾乎人類文明發展的每一個步伐都在此留下印記。開埠二千八百多年，巴勒摩如同亂世中被數度轉手的薄命紅顏，不同民族不同宗教的人們上演了濃烈的愛恨情仇，以各自感人至深的方式，把一層層悲喜疊加給她。繁華與衰敗的巴勒摩是義大利 的文化精華。義大利有句俗語：「巴勒摩有十個佛羅倫斯的價值。」

巴勒摩十世紀時落入阿拉伯人手中，曾經有百座清真寺。義大利文豪但丁稱讚巴勒摩是「世界上最美的伊斯蘭城市」。北非人帶來先進的灌溉技術，種植糧食、蔗糖和柑橘水果，游牧的阿拉伯人需要便於攜帶保存的食物，用西西里出產的小麥做出最早的義大利麵，並傳入歐洲。

老城中心「四角場」1620年完工，將城區分割成四個區。四個街口是四座對稱的巴洛克建築，四個角的雕塑 分別代表四季及四位守護神。外牆立面都做成弧形，合攏形成圓形廣場，樓房背後延伸出密集雜亂的中東人街巷。

普雷托利亞噴泉建於1554年，原來安置在佛羅倫斯聖克萊門特宮花園。1573年巴勒摩市購買了這座噴泉，為安置它設計了一個開放廣場。噴泉分三層，四周立二十幾尊神話中的海神、河神、精靈等的裸體雕像，各種動物頭顱嘴裡噴出泉水，非常精美。當年，這座藝術風格前衛的噴泉被保守的西西里教民斥為「羞恥之泉」。噴泉東側聖凱瑟琳教堂的大理石鑲嵌、細琢的銀器、雕塑、壁畫等，精緻漂亮。比鄰的聖卡塔爾多教堂的造型與風格完全不同，屋頂由三個高高窄窄的圓頂並列組成，讓人聯想到清真寺。

沿艾瑪紐大道向西走到巴勒摩大教堂。這是一座刻著幾何圖案的宏偉浮雕，風格迥異的建築風格比肩而立融為一體，是巴勒摩紛繁歷史的縮影，被史學家視為「西西里中世紀歷史的焦點」。此地最早是羅馬帝國神廟，831年被阿拉伯人改成清真寺，1072年諾曼人入侵改造成基督教堂，不同統治者按照自己的意願改造和擴建，到十八世紀才完成。今天的大教堂外觀土黃色，數大建築風格混搭，包括哥德式尖頂高聳的鐘樓、門窗；修道院迴廊四周是優雅的羅馬式拱門，柱子上的馬賽克圖畫美輪美奐，強調著拜占庭式的輝煌；牆壁上裝飾著植物圖案，枝蔓纏繞，城垛狀屋檐、彩陶圓拱頂等屬於伊斯蘭風貌；入口左邊石柱是拜占庭風格，用做清真寺時柱子刻了古蘭經銘文；再上面是巴洛克風格的圓頂。教堂內部是諾曼式的半圓形殿堂，數十幅黃金鑲嵌畫金碧輝煌，諾曼皇室的墓地安置在教堂裡。大教堂成了世界數大建築風格的混搭和濃縮，是歐亞非十字路口巴勒摩的鑰匙，讀懂了它，也就懂了巴勒摩的滄桑。

大教堂往西走到歷代西西里統治者的官邸諾曼宮，二戰後是西西里國會大廈。九世紀阿拉伯人在羅馬廢墟上築造要塞。十二世紀諾曼人改建為宮殿，外觀如城堡。王宮小教堂1132年由諾曼國王羅傑二世修建，是阿拉伯—諾曼藝術結晶。內部頂天立地的黃金馬賽克描繪了一幅幅金碧輝煌的聖經故事，繁雜的阿拉伯圖案花紋，彩色玻璃鑲嵌金葉，像一個巨大的珠寶盒。歷史學家安德里厄總結：巴勒摩王宮由「阿拉伯藝術的精緻，拜占庭人的華麗與諾曼人的純淨，融合成一部大理石、斑岩和黃金的詩篇。」

沿via Roma路向北走，來到馬西莫劇院，建此劇院慶祝義大利統一。寬闊的入口階梯兩旁用兩頭大銅獅坐鎮，獅子上騎著戲劇之神和歌劇之神。這座十九世紀新古典主義建築傑作是義大利規模最大、歐洲第三大劇院，以完美的音響效果著稱。電影《教父3》最後一幕，年老的邁克看完歌劇走出大門，愛女被仇人殺害倒在劇院階梯上，他仰天痛哭。

卡布齊尼修士地下墓穴保存著八千多具骨架和木乃伊，是修士和當地知名家族的遺骨。墓穴地上鋪著碎石，僵硬乾屍掛在牆壁上列隊而立，一層層架子上也躺著木乃伊，與之面對面令人驚悚。他們穿特製的衣服，隔一段時間由死者家屬捐款進行更換。最後一個保存的是兩歲女孩羅莎利亞，1920年死於肺炎。她的黑髮、眼睫毛都栩栩如生，像熟睡的小天使。

走在巴勒摩千迴百轉的街巷，很多房屋年久失修，擁擠簡陋，卻很少見到急切的叫賣和招徠遊客，閒散之間埋藏著一種無需與他人攀比的自重。很多教堂外表看上去破舊不堪，無法與羅馬相比，但是內部巴洛克—洛可可風格的豪華裝飾，不會遜色於義大利本土的教堂。

維契里亞集市東彎西拐車水馬龍，叫賣聲此起彼伏，骯髒逼仄的小巷塞滿了混亂的人間煙火氣。五花八門的魚蝦變化出當地美食，如沙丁魚義麵、鯷魚義麵、墨魚義麵等。此地過去是阿拉伯工匠聚集地，街巷以行業命名，如鎖匠巷、銀匠巷，風蝕的老房子嘆息著時光碾過的痕跡。米飯裹著豆泥開心果肉類再油炸的飯團的阿拉伯小吃，手藝人五彩斑斕的彩繪瓷器，阿拉伯市井氣息延續下來，像一連串音符融進城市脈動。教父的帽子囂張地寫著”Il Padrino, sonoIo”（教父就是我），作為旅遊紀念品。

導演托納多雷1956年出生在巴勒摩，他的電影多數以西西里為背景，最著名的是時空三部曲：《天堂電影院 》、《海上鋼琴師》和《西西里的美麗傳說》。電影展現的風光就在眼前——寶藍色的海灣，巨石壘砌的海岸線綿長蜿蜒，濱海的房舍建在層層山岩上，背後是仙人掌叢林，檸檬搖搖欲墜地掛在枝頭。熱烈的陽光下，貌似瑪蓮娜的魅力女郎，用極少的布料展示著她們的豐乳肥臀。一對對坐在海邊礁石上擁吻的情侶好像要吻到海枯石爛。巴勒摩確實風情萬種。

到了近代，由於政府腐敗，貧富懸殊，壓迫和暴力在巴勒摩郊外農莊裡誕生了黑手黨，起始並非歹徒結幫，而是農牧人聯手自衛的祕密團體。黑手黨的歷史比《教父》電影中的故事更錯綜複雜更血腥。巴勒摩機場以生於巴勒摩的反黑手黨法官喬法爾科內（Giovanni Falcone）和博爾塞利諾（Paolo Borsellino）的名字命名，他們1992年在巴勒摩被黑手黨殺害。雖然充滿血光的動蕩歷史、血淋淋的人體暴屍街頭的日子已經遠去了，但黑手黨的手腕和金錢已擴張到合法經濟，與黑手黨的鬥爭遠未結束。富麗堂皇的宮殿教堂遮蓋著貧窮，巴勒摩籠罩著經濟衰退的陰影。