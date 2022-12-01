可樂王∕圖

初中英語課本裡，有個片語很觸動我：used to do——過去是常態，而今已不在。書上的例句簡潔客觀：我過去常旅行（I used to travel a lot.），他過去常喝咖啡（He used to drink coffee.），我倆過去常見面（We used to meet each other.）。但我覺得這個表述自帶傷感，袒露出主語被剝奪了什麼能力或權力後的回天無力。突然間，一首旋律吸引我多年的歌〈這裡曾是我的遊樂場〉（This Used To Be My Playground）閃進腦海，占歌詞半數篇幅的used to do令我恍悟，儘管當時，我悟出的只是字面上的意思：

「這裡曾是我的遊樂場，我兒時的夢，我覓友的去處。為什麼路皆有終點？為什麼人們總說昂首前行，別回頭，別追問，不等覺察生命短促，你已在心碎中老去，別停留在昨天？可我希望你在身邊，只要希望不變，來到屬於你我的祕密空間，我就能看到你的臉。你不僅僅是昨天，我拒絕說再見。」

初次聽這首歌，我上小學三年級，一個羨慕長者隨手拈來「十幾年前，我怎樣怎樣……」的年紀。一晃到眼下，我隨手拈來的，何止是十幾年前，而是「幾十年前，我怎樣怎樣……」了。這些「怎樣」給不了我成就感，反倒令我羨慕起著急長大的狀態，那是對成熟度未滿的不滿，或者說變滿過程中，篤信自己將圓滿所懷有的期待。那時的我，尚不知溢滿預示的未必是穩定，更有可能是失落、動蕩、崩裂、甚至消亡。

小說《蘇菲的世界》裡，蘇菲喜歡爬過自家後院樹籬上的小空洞，進入灌木叢組成的大空洞，與世隔絕，思考哲學問題。我也想有這樣一方淨土，奈何年輕時居無定所，勉強稱得上淨土或遊樂場的，只有寫字檯的布景，注意，重點是「布景」，不是「寫字檯」。從費城 ，到亨茨維爾，再到亞特蘭大，我試圖將北京 家中的寫字檯的布景還原在每個落腳處，簡單說，就是一張面積大、抽屜少的橡木桌，桌角一盞暖光燈，桌沿一個圓形鬧鐘，桌面一張防水墊，剩下的區域堆滿書、草稿紙、文具、毛絨玩具、飾物、零食，只留出一小塊地兒寫字。後來那一小塊地兒被電腦占據，電腦裡安裝同樣品牌的操作系統和應用軟體，設置同樣結構的文件目錄和快捷圖標，選擇同樣色調的桌面壁紙和螢幕保護圖片。這些布置給我信心和安全感，佐助我以不變應萬變。

這樣的遊樂場接納過我神神叨叨的排遣。豆蔻年華，我模仿蹺蹺板，把六稜鉛筆橫架在鬧鐘拱頂上，並規定，鉛筆失衡墜落前必須做完十道幾何證明題，否則再做十道自罰。我把各學科名稱寫在紙條上，以矩形橡皮為圓心擺成一圈，再把橡皮當陀螺旋轉，待陀螺停下來，有鋼筆塗色的一端指向哪張紙條，就復習哪門學科。

遊樂場諳曉我甜中摻苦的祕密。卡通矽膠桌墊下，儲藏過存活一天就被我撕碎的日記。日記主角是位籃球高手，從初中到高中，我不能免俗地與眾多女生垂涎他的風采。我最大的幸運，莫過於和他坐過一學期同桌。課桌下的空間容不下他的長腿，他壞笑著用腳尖頂我的鞋，侵占我的地盤，搞得我腿腳不知往哪擺、怎麼擺，耳朵聽不清老師點名，心幾乎跳出嗓子眼。課間，他和同學打完架，陰著臉回到座位，我大氣不敢出，憋了一下午，才在放學前擠出一句「你還好嗎？」他擺手說：「沒事。」讓我感動——他真體諒，沒把氣出到我身上。

被老師按成績分到不同梯隊的我和他，有意無意地避免交談。他一句玩笑：「跟你這樣的好學生挨著考試，我像進了佛香閣，心裡踏實。」讓我悲喜交織。喜不必說，悲是因為我意識到，好學生是我在他眼中唯一的亮點。「好學生」少不了：服從、安全、古板、無趣、素面朝天、不帶七情六欲。手足無措的我，為了保持他向我開口的動力，只好保持這個我不喜歡的形象。他給我看他心儀女孩的照片，我擺出機器人表情，顯得置身事外，其實五臟六腑早碎成了渣渣——書呆女暗戀壞小子，多牽強的笑話，對他來說太丟人，對我來說太尷尬。

與遊樂場捆綁的考學生涯裡，所謂的「學累了換換腦子」，是指從背單詞換到背古文，從默寫數學公式換到默寫化學方程式，真正的放鬆並不存在。我夜夜趴在寫字檯上備戰中考，體檢時找不到視力表上最大的E，配上眼鏡後，繼續備戰高考，由單純近視進化到近視散光，遠處近處均為霧裡看花，考上大學沒兩年，開始備戰托福、GMAT。

留學期間，我位移到地球另一端的「遊樂場」趕作業。Java編程課教授是個遊戲迷，今天讓大家寫井字棋，明天讓大家寫海戰棋，循環語句嵌套條件語句，漏掉一個邊界檢查，運行時，控制台日誌就寒光四射地往外冒「內存不足」「參數錯誤」「空指針異常」。焦頭爛額地鏖戰兩年，我茍延殘喘地結課，畢業，面試，工作。等到有一天發覺，我並非被動，而是主動坐到了寫字檯前，閒暇和閒心才肯眷顧我，容我與父母更多地分享生活。母親把我從十三歲起飼養的黃緣盒龜舉到攝像頭前跟我打招呼，我呢，衝鏡頭捧起我在院子裡撿到的「美國版黃緣」的東部箱龜。兩位龜親戚隔著千山萬水大眼瞪小眼，凸鏡狀角膜上泛著濕漉漉的惘然。

永遠不愁聊什麼，永遠可以揪住一個話題點，沿著時間軸及空間軸無限拓展，任意跳轉。我說我上周參觀農場，在花叢裡發現一窩雛鳥，牠們本來靠保護色完美隱蔽於雜草石塊，卻被鳥媽媽逢人接近便怒吼的守城術暴露，這般高調無效的自衛伎倆，無異於此地無銀三百兩。父親說，記不記得你中學放學回家路上，撿到過一隻幼鳥，咱們去公園，把牠放生了？母親回答，記得記得，咱們還從野貓口中救下過一隻，可惜牠受傷嚴重，沒活過兩天。我接過母親的話，最神祕的鳥，要數我小學二年級暑假，在你辦公樓前面的建築材料堆上撞見的那隻了，分明見牠鑽進一根鋼管，卻再沒見牠爬出來。對了，母親打斷我，你家門廊上的鳥窩今年有小寶寶孵出來嗎？

鬆弛關聯又彼此獨立的故事，從上周，飛往二十年前，再跳到三十年前，最後一拐，兜回今天，彷彿一串珠子，沒頭沒尾，顆粒分明，貌似毫無銜接，卻貫穿著細線，隨意提起一節，無需鋪墊與註解，即是琮琤悅耳，流暢自然。也有時候，我們開著攝像頭，各做各的事，想起什麼，吆喝一聲，恍惚中，有共處一室的錯覺。

「視頻通話真好，」母親跟我念叨，「你爸八○年代初被市科委選派出國工作，一走就是一年半。那會兒家裡沒電話，聯絡靠寫平信，平信啊，一來一回，最快也要一個多月，哪像現在這麼方便。」她向我炫耀父親的家書，連同父親給她繡的手絹，我不知道父親居然擅長抒情，還擅長女工，細膩的語調和細緻的針腳，讓我深深地驚訝。

再後來，我的孩子擠進視頻窗口，將我淘汰為旁聽者，代替我同父母對話：「姥姥姥爺，一棵松樹和什麼一樣大？猜不出吧，告訴你們，一棵松樹和一棵松樹一樣大。」「我認為，零是所有數字的中心！」「我今天在幼兒園操場上看到0.9隻鳥，為什麼是0.9？因為牠少了隻腳。」「我相信我們不會死，如果大爆炸誕生了宇宙，那麼等宇宙和宇宙裡的我們老了，只要再爆炸一次，我們就能重生。」

日常中循規蹈矩的死結，輕易被孩子無厘頭的想像力化解，他的解法，蘊含著主流招式傳承中未經馴服的突變。若借用〈這裡曾是我的遊樂場〉的MV創意，便是打開老相冊，一頁頁翻過，凝視黑絲絨底色上泛黃的花瓣逐漸清晰、奪目，輪廓重組 ，簇成金蓮華炬，綻放出精緻驚世的音調。

我算是長情的人，喜歡的歌從沒變過，頭銜也從先鋒歌迷到懷舊歌迷。趁著孩子和父母滔滔不絕，我打開手機上的聽歌軟體，找出〈這裡曾是我的遊樂場〉，戴上耳機，點擊播放，一聲「這是我們共同奔赴的地方，世上無人膽敢摧毀」飄進耳朵，淚腺便開始分泌。一時間，我說不出生命中有哪個具體場所刻骨銘心，也說不出歌詞裡陪伴我的「你」究竟是誰，是什麼？是零？是一？還是例舉不完的許許多多？若有形態，為什麼我用指尖觸不到？若有光影，為什麼我用相機捉不住？若有色彩，為什麼我用毛筆畫不出？若有震撼，為什麼我用文字道不盡？還是說，但凡動人至極的神祕，必須如謎語，如珍寶，如疊翠流金的夢幻，等到肉身在塵網中爭厭了、演煩了、漂倦了的時候，才能體會夢裡沉甸甸的兩個字——思念？

此刻，我在循環的旋律中撰文，遊樂場上的繁忙一如既往，軟玻璃桌墊映出我忽而跼躅、忽而疾趨的雙腕，萱草黃的燈光似餘生裊裊的脈搏……也許，「你」在陳列標本的展廳前，嘆息過香消玉殞的季節；也許，「你」是寂寂流年最全面的見證者，只不過礙於年輪排列的教條，你被監禁了靈性，當溫度、濕度、顏色、聲音和氣味適當時，你將得以假釋，將以最浪漫最囂張的架勢歸來。

我期盼那天到來。（寄自喬治亞州）