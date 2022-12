可樂王∕圖

初中英語課本裡,有個片語很觸動我:used to do——過去是常態,而今已不在。書上的例句簡潔客觀:我過去常旅行(I used to travel a lot.),他過去常喝咖啡(He used to drink coffee.),我倆過去常見面(We used to meet each other.)。但我覺得這個表述自帶傷感,袒露出主語被剝奪了什麼能力或權力後的回天無力。突然間,一首旋律吸引我多年的歌〈這裡曾是我的遊樂場〉(This Used To Be My Playground)閃進腦海,占歌詞半數篇幅的used to do令我恍悟,儘管當時,我悟出的只是字面上的意思:

「這裡曾是我的遊樂場,我兒時的夢,我覓友的去處。為什麼路皆有終點?為什麼人們總說昂首前行,別回頭,別追問,不等覺察生命短促,你已在心碎中老去,別停留在昨天?可我希望你在身邊,只要希望不變,來到屬於你我的祕密空間,我就能看到你的臉。你不僅僅是昨天,我拒絕說再見。」

初次聽這首歌,我上小學三年級,一個羨慕長者隨手拈來「十幾年前,我怎樣怎樣……」的年紀。一晃到眼下,我隨手拈來的,何止是十幾年前,而是「幾十年前,我怎樣怎樣……」了。這些「怎樣」給不了我成就感,反倒令我羨慕起著急長大的狀態,那是對成熟度未滿的不滿,或者說變滿過程中,篤信自己將圓滿所懷有的期待。那時的我,尚不知溢滿預示的未必是穩定,更有可能是失落、動蕩、崩裂、甚至消亡。

小說《蘇菲的世界》裡,蘇菲喜歡爬過自家後院樹籬上的小空洞,進入灌木叢組成的大空洞,與世隔絕,思考哲學問題。我也想有這樣一方淨土,奈何年輕時居無定所,勉強稱得上淨土或遊樂場的,只有寫字檯的布景,注意,重點是「布景」,不是「寫字檯」。從費城 ,到亨茨維爾,再到亞特蘭大,我試圖將北京 家中的寫字檯的布景還原在每個落腳處,簡單說,就是一張面積大、抽屜少的橡木桌,桌角一盞暖光燈,桌沿一個圓形鬧鐘,桌面一張防水墊,剩下的區域堆滿書、草稿紙、文具、毛絨玩具、飾物、零食,只留出一小塊地兒寫字。後來那一小塊地兒被電腦占據,電腦裡安裝同樣品牌的操作系統和應用軟體,設置同樣結構的文件目錄和快捷圖標,選擇同樣色調的桌面壁紙和螢幕保護圖片。這些布置給我信心和安全感,佐助我以不變應萬變。

這樣的遊樂場接納過我神神叨叨的排遣。豆蔻年華,我模仿蹺蹺板,把六稜鉛筆橫架在鬧鐘拱頂上,並規定,鉛筆失衡墜落前必須做完十道幾何證明題,否則再做十道自罰。我把各學科名稱寫在紙條上,以矩形橡皮為圓心擺成一圈,再把橡皮當陀螺旋轉,待陀螺停下來,有鋼筆塗色的一端指向哪張紙條,就復習哪門學科。

遊樂場諳曉我甜中摻苦的祕密。卡通矽膠桌墊下,儲藏過存活一天就被我撕碎的日記。日記主角是位籃球高手,從初中到高中,我不能免俗地與眾多女生垂涎他的風采。我最大的幸運,莫過於和他坐過一學期同桌。課桌下的空間容不下他的長腿,他壞笑著用腳尖頂我的鞋,侵占我的地盤,搞得我腿腳不知往哪擺、怎麼擺,耳朵聽不清老師點名,心幾乎跳出嗓子眼。課間,他和同學打完架,陰著臉回到座位,我大氣不敢出,憋了一下午,才在放學前擠出一句「你還好嗎?」他擺手說:「沒事。」讓我感動——他真體諒,沒把氣出到我身上。

被老師按成績分到不同梯隊的我和他,有意無意地避免交談。他一句玩笑:「跟你這樣的好學生挨著考試,我像進了佛香閣,心裡踏實。」讓我悲喜交織。喜不必說,悲是因為我意識到,好學生是我在他眼中唯一的亮點。「好學生」少不了:服從、安全、古板、無趣、素面朝天、不帶七情六欲。手足無措的我,為了保持他向我開口的動力,只好保持這個我不喜歡的形象。他給我看他心儀女孩的照片,我擺出機器人表情,顯得置身事外,其實五臟六腑早碎成了渣渣——書呆女暗戀壞小子,多牽強的笑話,對他來說太丟人,對我來說太尷尬。

與遊樂場捆綁的考學生涯裡,所謂的「學累了換換腦子」,是指從背單詞換到背古文,從默寫數學公式換到默寫化學方程式,真正的放鬆並不存在。我夜夜趴在寫字檯上備戰中考,體檢時找不到視力表上最大的E,配上眼鏡後,繼續備戰高考,由單純近視進化到近視散光,遠處近處均為霧裡看花,考上大學沒兩年,開始備戰托福、GMAT。

留學期間,我位移到地球另一端的「遊樂場」趕作業。Java編程課教授是個遊戲迷,今天讓大家寫井字棋,明天讓大家寫海戰棋,循環語句嵌套條件語句,漏掉一個邊界檢查,運行時,控制台日誌就寒光四射地往外冒「內存不足」「參數錯誤」「空指針異常」。焦頭爛額地鏖戰兩年,我茍延殘喘地結課,畢業,面試,工作。等到有一天發覺,我並非被動,而是主動坐到了寫字檯前,閒暇和閒心才肯眷顧我,容我與父母更多地分享生活。母親把我從十三歲起飼養的黃緣盒龜舉到攝像頭前跟我打招呼,我呢,衝鏡頭捧起我在院子裡撿到的「美國版黃緣」的東部箱龜。兩位龜親戚隔著千山萬水大眼瞪小眼,凸鏡狀角膜上泛著濕漉漉的惘然。

永遠不愁聊什麼,永遠可以揪住一個話題點,沿著時間軸及空間軸無限拓展,任意跳轉。我說我上周參觀農場,在花叢裡發現一窩雛鳥,牠們本來靠保護色完美隱蔽於雜草石塊,卻被鳥媽媽逢人接近便怒吼的守城術暴露,這般高調無效的自衛伎倆,無異於此地無銀三百兩。父親說,記不記得你中學放學回家路上,撿到過一隻幼鳥,咱們去公園,把牠放生了?母親回答,記得記得,咱們還從野貓口中救下過一隻,可惜牠受傷嚴重,沒活過兩天。我接過母親的話,最神祕的鳥,要數我小學二年級暑假,在你辦公樓前面的建築材料堆上撞見的那隻了,分明見牠鑽進一根鋼管,卻再沒見牠爬出來。對了,母親打斷我,你家門廊上的鳥窩今年有小寶寶孵出來嗎?

鬆弛關聯又彼此獨立的故事,從上周,飛往二十年前,再跳到三十年前,最後一拐,兜回今天,彷彿一串珠子,沒頭沒尾,顆粒分明,貌似毫無銜接,卻貫穿著細線,隨意提起一節,無需鋪墊與註解,即是琮琤悅耳,流暢自然。也有時候,我們開著攝像頭,各做各的事,想起什麼,吆喝一聲,恍惚中,有共處一室的錯覺。

「視頻通話真好,」母親跟我念叨,「你爸八○年代初被市科委選派出國工作,一走就是一年半。那會兒家裡沒電話,聯絡靠寫平信,平信啊,一來一回,最快也要一個多月,哪像現在這麼方便。」她向我炫耀父親的家書,連同父親給她繡的手絹,我不知道父親居然擅長抒情,還擅長女工,細膩的語調和細緻的針腳,讓我深深地驚訝。

再後來,我的孩子擠進視頻窗口,將我淘汰為旁聽者,代替我同父母對話:「姥姥姥爺,一棵松樹和什麼一樣大?猜不出吧,告訴你們,一棵松樹和一棵松樹一樣大。」「我認為,零是所有數字的中心!」「我今天在幼兒園操場上看到0.9隻鳥,為什麼是0.9?因為牠少了隻腳。」「我相信我們不會死,如果大爆炸誕生了宇宙,那麼等宇宙和宇宙裡的我們老了,只要再爆炸一次,我們就能重生。」

日常中循規蹈矩的死結,輕易被孩子無厘頭的想像力化解,他的解法,蘊含著主流招式傳承中未經馴服的突變。若借用〈這裡曾是我的遊樂場〉的MV創意,便是打開老相冊,一頁頁翻過,凝視黑絲絨底色上泛黃的花瓣逐漸清晰、奪目,輪廓重組 ,簇成金蓮華炬,綻放出精緻驚世的音調。

我算是長情的人,喜歡的歌從沒變過,頭銜也從先鋒歌迷到懷舊歌迷。趁著孩子和父母滔滔不絕,我打開手機上的聽歌軟體,找出〈這裡曾是我的遊樂場〉,戴上耳機,點擊播放,一聲「這是我們共同奔赴的地方,世上無人膽敢摧毀」飄進耳朵,淚腺便開始分泌。一時間,我說不出生命中有哪個具體場所刻骨銘心,也說不出歌詞裡陪伴我的「你」究竟是誰,是什麼?是零?是一?還是例舉不完的許許多多?若有形態,為什麼我用指尖觸不到?若有光影,為什麼我用相機捉不住?若有色彩,為什麼我用毛筆畫不出?若有震撼,為什麼我用文字道不盡?還是說,但凡動人至極的神祕,必須如謎語,如珍寶,如疊翠流金的夢幻,等到肉身在塵網中爭厭了、演煩了、漂倦了的時候,才能體會夢裡沉甸甸的兩個字——思念?

此刻,我在循環的旋律中撰文,遊樂場上的繁忙一如既往,軟玻璃桌墊映出我忽而跼躅、忽而疾趨的雙腕,萱草黃的燈光似餘生裊裊的脈搏……也許,「你」在陳列標本的展廳前,嘆息過香消玉殞的季節;也許,「你」是寂寂流年最全面的見證者,只不過礙於年輪排列的教條,你被監禁了靈性,當溫度、濕度、顏色、聲音和氣味適當時,你將得以假釋,將以最浪漫最囂張的架勢歸來。

我期盼那天到來。(寄自喬治亞州)