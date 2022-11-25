和往常一樣，放學坐3路Bus回家。

同站上車的，是位坐輪椅的殘疾大哥。

司機打開殘障通道時，殘疾大哥回頭向我微笑示意，抱歉他耽擱了我上車，輪椅沿著通道平穩滑進了車廂。

這趟車對我而言是陌生的。陌生的國度，陌生的城市，陌生的不同膚色、語言的乘客。剛來美國不久的我，英文不好，總有些膽怯，喜歡臨窗而坐，裝著享受窗外的風景，以避開和陌生人交流。

這趟車對我而言是安靜的。無論乘客多少，車內總是很安靜，乘客們有的看書，有的帶著耳機聽音樂，有的和鄰座悄聲交談，一個個不認識的人安靜溫和地聚集在這裡。

來美國以後，一直呼吸著異國他鄉這份淡淡的陌生和疏離，在慢慢適應著這種環境。

車在德里克大學站停下，上來了兩位年輕人，各自手裡抱著大大的捐款箱。他們的到來，迅速打破了車裡的安靜。

有乘客大聲問：「你們為誰募捐？ 」

「我們為救助流浪者募捐。」青年答著。

車內響起了讚許聲。

忽然，一個爽朗的聲音傳出：「我沒有錢，把我的微笑捐給你們，可以嗎？」

車廂內瞬間一陣靜默，然後爆出熱烈的掌聲。倚窗的我，轉頭看見說話的正是那位殘疾大哥，笑容燦爛，車內每個人的臉上也都綻出微笑，在親切交流。

望著這先前陌生的車廂，陌生的人群，我也笑了。

先前那陌生的膚色、陌生的面容一下生動、熟悉起來，似曾相識，我情不自禁用不流利的英文和鄰座的乘客主動打起了招呼。

車在繼續前行，我的視線被那一張張溫和的笑容吸引，不再躲向窗外，眼前的一切，不再陌生，更無懼怕。雖然我一時還無法聽懂乘客間全部的交談，但我清晰地感覺到，我已融進了這份熟悉的情愛。

原來，陌生與熟悉之間只有一個微笑的距離。

（清瑕，本名楊清瑕。中美跨文化教育媒體人，美國Global A&C Education CEO，美國天目教育董事。中國教育學會家庭教育專業委員會理事，專家講師團成員，中國中央電視台「非常6+1」教育點評嘉賓。出版有《你就是孩子的起跑線》《愛的馬拉松》等六部教育類圖書。）