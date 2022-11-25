生命的留言（二）命運之謎不可解

我沒有料到，曾經唱響「時代更迭是曙光。是氣度。是凝聚。是微笑」的曉嵐老師竟然逃不脫1957年「反右」這一劫。她手裡的教鞭被剝奪了，一度不得不靠沿街替人畫肖像為生。她唯有從品讀明代楊慎的《臨江仙 · 滾滾長江東逝水》詞中找到慰籍。

滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。 白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢。古今多少事，都付笑談中。

地主家千金小姐只為喜愛唐宋詩詞，就被扣上封建階級孝子賢孫的帽子，而對於出身於世代貧民，無力完成高等教育之我呢？誰也沒有料到，在我結婚不到一個月之內，也被下放到吉林農村接受貧下中農再教育了！

於是，每逢化療後躺在客廳沙發上休息的我，為什麼總是默默地承受著難以言喻的苦痛，總是把目光久久地聚焦在牆上一幅扇畫上？是因為畫面上幾竿清姿瘦竹，用筆簡潔老勁，用墨酣暢淋漓，竹枝交錯，竹葉披紛在寒風嚴雪中搖曳而不折，透出一股頑強不屈、清枝向上的氣勢，宣洩著它生命的酣暢與亢奮；更是因為這幅畫出自50年代東北美術專科學校一位教授之手。就是當年，我被下放到吉林農村時，正好和這位畫家搭檔，在馬房中從事銼刀、鍘草、餵料、洗馬、掏糞等活計。晚上與他同睡在一條火炕上。這位戴一副舊式玳瑁眼鏡而被人貶為一塊臭肉的畫家，一臉清臞，為人友善而不事矯飾。日常馬廄活原本苦不堪言，從早到晚下來，軀殼掙紮得早已疲憊不堪，但於畫家而言，最苦的莫過於不能隨時公開作畫。有時他偷偷畫幾幅，只能藏匿於炕梢。一天，幽幽的燈光下，他赫然肝膽熱腸地為我畫了這幅畫，用他濃濃的山東鄉音說，在這個世界上恐怕很難找到一位滿頭銀鬚可以洞察一切的神靈，唯有它或許可以給你彩翼，令你隨時可舞、可歌，隨時可超拔、可遨遊。

是的，這是歷史。然而意想不到的是，我在北國朔風寒雪中鍛鍊了四個月之後，又鬼使神差似地被遣到了煙雨江南。更想不到江南之大，居然安不下我的一張平靜的辦公桌；唯有到蘭溪江水居以捕魚為生而與鸕鶿為伍了。於是，分外想念以捕魚為生的鄔大叔用心良苦地從九隻鸕鶿翅膀上各拔出一羽，經他女兒精心編成一把羽扇，作為我水居三個月離別時的紀念性禮物。

這是一把永遠值得我追憶的扇子，任何物件都無法取代。雖然當年的鄔大叔和他身邊的鸕鶿，早已去如黃鶴，但這把羽扇如今依然被掛在我杭州女兒居所的粉牆上。2019年我回到杭州時，曾抬頭久久凝望著它，眼角一濕，扇子仿佛不是扇子而是鸕鶿急速划水的翅膀，連羽毛都隻隻獨立舒展如劍，依然不改當年縱情江水與我同舟共濟的容顏！

人是不能沒有寄託的。因為世界總是陽光與風雨同在，景觀與崎嶇並存。有限的人生該從何處尋找澤溉靈魂的雨水，以溶解憂傷？

毫不諱言，我是一個無神論者。在我最無助的時刻，唯有透過我心靈的燈塔找回我內心的平靜，那就是文學和藝術。

我樂愛文學。這是我一生的業餘愛好。人老移民溫哥華後，依然寫了近百萬言文字。雖然其中除收集於《步履酩酊》一書聊以自慰外，大多數屬於平庸之作。但它畢竟記載著我之所思、所感、所愛和所恨。我不忍將這些手稿、剪報或報樣付之一炬。所以，從得知罹患了肺癌那一刻開始，我就著手將凌亂無序，散落在抽屜、或書櫥、或臥室牀下的手稿、剪報收集起來，分門別類，加以整理，共有散文、隨筆、小說、雜文、詩歌505篇，短篇手記一部，最後以線裝裝訂成十二卷，權當我答謝一生與我共飲生命之泉的妻子和愛我護我的兒女的一份禮物。願他（她）們將來或追憶、懷念，或笑談、質疑，甚至詛咒我之時，可以從中找到各自需要的證詞。願我的外孫可以從中看到我的一生顯影，了悟我的心靈貼片，說一聲「我外公並不可愛，但也不可惡！」

我追求藝術。我不避淺陋，年輕時就樂意捉刀為友人篆刻印章。年老退休移居海外，也不願放棄我手中篆刻這一權利。先後為我的《苦笑集》《拾柴集》《席地而歌》《竹的印痕》《步履酩酊》刻了書名章，以及「癡人不癡」「和睦」等幾方閒章以自嘲。2021年11月，當醫生宣告在我的左心尖又發現了令人擔憂的新的轉移病灶時，我感到長達九個月的化療已經失敗後，我依舊強作精神，以無力顫抖的手腕，篆刻了「孤雁入寒雲」一方閒章 ，最真實表達了我這一最刻骨銘心的情懷。（待續）

（文野長弓，溫哥華華人散文家。）