倩華∕圖

校園民歌時代起始於1975年楊弦、胡德夫於台北中山堂舉行的「現代民謠創作演唱會」，但真正蓬勃興起則是緣於1977年舉辦的第一屆金韻獎，這是民歌手踏上舞台發光發熱的開端，揭開民歌十餘年的輝煌年代，可以說是台灣音樂界的文藝復興運動。那一年，我還是一個小學生，從那時候起到上大學，校園民歌歌謠橫跨了童年與青春年少歲月，一路伴隨我成長。當熟悉的旋律在耳畔響起，便瞬間墮入時光隧道，重溫當年純真美好的回憶。

譬如那首〈風中的早晨〉，歌詞唱著：「我靜靜地等待，等待著你柔情的眼神。看日落月升，看黎明黃昏，看不到你柔情的眼神，只聽見永恆的潮聲，迎向風中的早晨。」記得當時第一次聽到這首歌時，是和同儕友伴參加野營的旅途上。如今每當耳邊響起這首歌的旋律，往日和同伴歡樂嬉戲的場景便倏地來到跟前。幾乎每一首校園民歌的背後，都有著我們這一代人年少光陰難忘的片段與故事。包美聖的〈看我聽我〉、陳明韶的〈讓我們看雲去〉、張艾嘉的〈童年〉、邰肇玫與施碧梧合唱的〈如果〉，還有王夢麟的〈雨中即景〉和〈阿美阿美〉……都是當年學生們吟唱的熱門歌曲。

鄭怡的那首〈微風往事〉也是打開記憶之門的神奇按鈕。當年我沉迷於金庸的武俠小說 ，假日待在家中一邊聽著校園民歌，一邊神遊於小說所架構起的奇幻世界。記得讀到《射鵰英雄傳》最經典橋段：郭靖與黃蓉躲在牛家村密室療傷時，音響傳出鄭怡清亮的歌聲唱著：「早晨的微風，我們向遠處出發中，往事如煙，不要回首……」現在只要聽到這首歌，往昔讀金庸的情景浮現眼前，甚至當時窗外樹影婆娑隨風搖擺的姿態，及陽光從樹葉縫隙映照在窗櫺上的光景，都如此清晰鮮明，彷彿這中間不是隔了三十年的時光，而是片刻之間。

七○年代之前，青年學子憧憬歐美文化，以西洋音樂為主流。幾年之後，年輕人掀起了「用自己的語言，創作自己的歌曲」的覺醒意識，唱起了自己的創作，描寫青澀年少情懷、曲風清新優美的民歌，為校園民歌時代揭開序幕，譜寫整個世代共同的青春記憶。不管是從「金韻獎」、「大學城」出道的民歌手或是聽歌者，在四十多年間經歷了人生道路上種種起伏風光，一起走過時代風雲際會變遷。物換星移，雖然外表刻畫了歲月的痕跡，早已非當年俊麗姣好的稚嫩模樣，但不變的是心中那股熊熊熱情。如「民歌三十演唱會」的主題：歲月滄桑，變了的是容顏，不變的是那份情懷。永遠的經典，永遠的未央歌。

身為校園民歌傳唱聲中成長的一代，我曾經和幾位民歌手有過接觸。當年在「台大學生代表聯合會」時，學校舉辦了一場傑出校友頒獎活動，我負責與幾位獲獎的傑出校友聯繫，邀請他們出席晚會，其中一位便是鄭怡。記得當時打電話通知她獲得傑出校友榮譽的時候，話筒另一端傳來她清亮悅耳的笑聲，如同她的歌聲一般。

後來我有一段時間在廣告公司打工，為了廣告企畫案搭配的樂曲，曾拜訪滾石唱片公司。座落在市中心的唱片公司辦公室就如同一般公司行號，整齊排列著一張張辦公桌椅。當時看到周華健、潘越雲、李宗盛……如同上班族一樣坐在自己的位子上，微笑起身向我們親切打招呼。不久之後，他們一個個成為華語流行樂壇天王、天后級人物。潘越雲和齊豫還曾經合作《回聲：三毛作品第15號》專輯，由三毛親自作詞譜曲，是開創文學與音樂結合的經典嘗試。

校園民歌的熱潮雖然從九○年代之後逐漸沉寂下來，依舊存在唱者與聽者心中，從1995-2015這二十年間，分別舉辦了「民歌二十」「民歌三十」及「民歌四十」三場演唱會。齊豫、陳明韶、鄭怡、王夢麟、包美聖、木吉他……等民歌手都參與了演出。這些民歌手如今皆已邁入人生的後半場，時光在他們臉上留下年歲的印跡，卻澆不熄眾人的熱情，在一首首熟悉的音符中，回憶起了曾經有的年少輕狂。十多年前，為了紀念第一屆金韻獎校園民歌比賽屆滿三十周年，包括施孝榮、木吉他合唱團、楊耀東、邰肇玫分別從美國東岸、台灣等地齊聚洛杉磯，舉辦一場「典藏校園民歌」演唱會。演唱會地點距離我居住的地方僅有短短三十分鐘車程，卻因門票太過搶手，幾乎一開賣便秒殺，無緣躬逢其盛。

看到這些民歌演唱會的紀錄影片中，許多聽眾都紅了眼眶，台上台下一片淚海。他們聽的不是普通的歌曲，而是一段段深藏內心底處無法回頭的青春。民歌包含了整個世代的年輕歲月，透過歌曲，每個人都回到了少年十五二十時單純美好的感動。

民歌四十年演唱會之後，「中華音樂人交流協會」拍攝了一部紀錄片《流動的時光──民歌四十》，這部片耗時兩年製作，以民歌四十周年演唱會為主軸，紀錄民歌時代的代表歌手近半世紀的生活樣貌與人生軌跡。影片中，包美聖在舞台上召喚當年十九歲的〈小茉莉〉，今昔對比，分外有種滄桑感。片尾曲是鄭怡二十一歲時所唱、封存三十多年從未發行的歌曲〈鷺鷥〉，令人動容的歌詞寫著：「陽光出現的清晨，你可曾見我展翅迎風，飛向晴空。你可曾見我在雲端 追逐，和朝陽遊戲，飛向無窮的時空。」

如今每個周末早晨，全家依舊酣睡時，我一個人在廚房切切洗洗準備早餐，陪伴我的是從網路下載的一首又一首校園民歌。這時候彷彿時空切換，褪下所有角色，回到當初聽歌的那個純真小女孩。

再過三年便是民歌傳唱五十周年，屆時又會是什麼光景？再美好的年代終究會消逝，但校園民歌所開創屬於一整個世代的共同回憶卻不會褪色，而是指引一條回顧青春的漫漫長路，那條路徑上藏著屬於年少清新悠揚的樂音，吟唱著一首首滿溢往日情懷、用年歲所釀成的時光之歌。

（寄自加州 ）