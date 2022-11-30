蔣的陳布雷、毛的田家英「從道不從君」？（下）

田家英。（取自維基共享資源）

田家英，在台灣一般人可能不知道他是誰，但當年在大陸他可是一顆「政治明星」，毛澤東「四大秘書」之一，標準的「近臣」。只是因為心存百姓，想說真話，最後未得善終。

田家英1922年出生，四川成都人，三歲喪父，九歲喪母，十一歲因為家貧被迫輟學，在哥嫂的成都藥鋪當學徒。他從小喜歡讀書，輟學之後，依仗一本字典，通讀了《資治通鑑》、《史記》和許多中國古典文學著作，並且在床頭書寫了一副對聯：「走遍天下路，讀盡世上書」。雖然狂了一些，總是有點志氣。

1935年，十三歲的田家英就在報刊雜誌堅持不斷地發表文章，在四川被譽為「神童」。

田家英在中學時開始接近共產黨 ，參加了共產黨抗日救亡團體「海燕社」，因此而被學校開除。1938年赴延安入陝北公學學習，畢業後任中共 陝北公學總支秘書、歷史教員，並加入中國共產黨。次年進入延安馬列學院學習，1939年畢業後留在馬列學院「中國問題研究所」工作。

1941年，田家英被選入中共中央政治研究室，後又調往中共中央宣傳部，負責編寫小學課本。1946年，田家英被毛澤東看中，聘為其子毛岸英的家庭教師。

1948年，田家英在胡喬木的推薦下成為毛澤東的日常秘書。1954年被任命為中共中央辦公廳副主任，負責秘書室的工作。

田家英參與了《毛澤東選集》一到四卷的編輯，主要負責註釋的撰寫。並參與「中華人民共和國」憲法、毛澤東詩詞等的編寫，並主筆草擬中共八大上毛澤東的開幕詞。

在毛澤東的「四大秘書」中，田家英與毛關係最為密切、最受信任。他掌管毛的印章、個人存款、和親友來往信件。毛澤東自恃文采風流，演講不假他人撰稿，只有時讓田家英代筆。

這樣一顆政治明星，「不幸」有說實話的自我期許。1959年廬山會議整肅彭德懷，田家英同情彭，支持彭的萬言書，毛雖批他「右傾」，但還是維護了他。1961年毛指派他去農村調查，看到農民饑饉的慘狀，他當場下淚。回來在餐桌上寫道：「一飯膏粱頗不薄，慚愧萬家百姓心。」他向毛澤東從實匯報，認為「畝產萬斤」不可能，支持「包產到戶」，批評「大躍進」，引起毛澤東不滿，兩人關係出現裂痕。

1965年12月，毛到上海召開政治局常委擴大會議，醞釀發動文革。29日上午，毛找陳伯達、田家英、胡繩、艾思奇、關鋒開會，講了很多話：

「最近有兩篇很轟動的文章，一是姚文元的〈評新編歷史劇《海瑞罷官》〉，一是戚本禹的〈為革命而研究歷史〉。戚的文章很好，缺點是沒有點名。姚的文章也好，對戲劇界、歷史界和哲學界震動很大，缺點是沒有擊中要害。《海瑞罷官》的要害是罷官，嘉慶皇帝罷了海瑞的官。1959年我們罷了彭德懷的官，彭德懷也是海瑞。」

田家英眼見一場政治大風暴 颳起來，心所謂危，在紀錄上把毛的這段話刪掉了。刪掉了也壓不住爭權禍根的文革，田家英以「竄改毛主席著作」的大罪受「停職檢查」，他接到通知，當夜自盡屍諫。

在黨的大路線、大方針有錯誤時，像陳布雷和田家英這樣有「勇氣」的人，在台灣找得到嗎？

自殺也許不值得提倡，但在某些時刻，總也是一種人格的表現。慣常批判國民黨和共產黨的人會說，一隻燕子不能代表春天。這話不錯；但是，一隻燕子都沒有，則春天絕對渺不可期。（下）