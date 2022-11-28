2019年，疫情爆發前，我登上了去阿拉斯加旅遊的郵輪 。那一趟航行給我留下深刻印象的，不僅是阿拉斯加的風景，還有郵輪上的鋼琴師。

上船後我翻看船上的活動節目單：晚上七點到九點有經典鋼琴表演，九點到十一點是爵士樂 表演。第一天傍晚我就奔著經典鋼琴去了。表演場地是一個大酒吧，圍坐在幾個大圓桌旁的人不多，他們在聊天，似乎並沒有留意鋼琴演奏，音樂只是一個背景。

我在鋼琴旁的一個椅子上坐下來。在音樂會上我從來沒有這麼近距離地觀看鋼琴家表演。這位鋼琴師看上去五十多歲，很像東歐人，眉宇之間不很舒展，生有一雙大手，好像把琴鍵都能蓋住。他帶著好幾本樂譜，不時更換音樂。此刻他彈的是拉赫曼尼諾夫（前蘇聯作曲家）的作品，一聽就有一種流亡在外的淒涼感覺。他的外表還真有點像拉赫曼尼諾夫。

第二天我到得比較早，他一眼認出了我，問了我一句：「你喜歡什麼音樂？」我答：「蕭邦，Nocturne」。他隨即拿出樂譜，彈了起來。他把夜曲彈得那麼柔和、抒情。坐在搖擺的巨輪上，享受著「海上生明月」的醉人境界，款款幽婉動聽的詠嘆調從天邊傳來，美得令人窒息。

我注意到他的觸鍵方式是撫摸琴鍵，而不是敲擊。這是典型的波蘭彈法。我不禁想到他可能是波蘭人。

第三天，他看見我來了，高興地說：「蕭邦。」隨後他又彈起了蕭邦的作品。我陶醉在他的琴聲中，感覺到生命的顫音在他的指尖下如甘泉流淌。一曲終了，我發現他的眼裡噙著淚水，閃過移民人最能看懂的淚光。這時我突然意識到，他剛才彈的是蕭邦的〈E大調練習曲〉。據傳當年，蕭邦的學生在彈奏這首曲子時，蕭邦曾情不自禁地喊道：「啊，這是我的祖國！」

後來幾天，我天天晚上都去聽他演奏。從簡單的交談中，知道他叫羅曼，來自波蘭，曾入選蕭邦音樂大賽，在參加波蘭「團結工會」運動後，移居美國。他說他喜歡在船上生活和演奏。我們下船後，他會伴隨新一批的旅客做相同的航行。好像船就是他的家。我不知道他在陸地上有沒有家，我想他應該不會像電影《海上鋼琴師》（The Legend of 1900）的主人公那樣，永不下船吧。

航行的最後一天，聽他彈琴的只有我一個人了。這絶不是他彈得不好，輪船公司挑選樂師是相當嚴格的。其實在下一個時段的爵士樂表演時，酒吧裡可是滿滿的人潮，聽眾與樂師一起高歌，亢奮無比。是呀，旅客們是來縱情娛樂的，傷感懷舊等上岸再說吧。

演奏時段結束，羅曼很有禮貌地和我話別，然後拿著一大堆樂譜離開了。看著他的背影，一種時空交錯的感慨油然而生。當年蕭邦漂泊巴黎，他的悲情和淒美，風靡全世界。二百年過去，蕭邦的靈魂來到船上，向大海傾訴衷腸。縱然斗轉星移，那些音符閃爍之際，藏身各處的「流浪者之歌」，依舊遙相呼應。（寄自加州 ）