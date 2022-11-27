有位先生在網路上分享他開車時，打開輔助駕駛系統，因為眼睛太小，被誤判開車睡覺，觸發了即時警報。他之所以向車公司提出抗議，是覺得這件事傷害性不大，但是侮辱性極強，認為這樣的軟體設計有瑕疵，眼睛小就不配用智能導航輔助駕駛嗎？這是一則科技日新月異下系統失誤所造成的有趣插曲。還好車公司從善如流，決定改寫智慧導航功能的軟體設計。

看到上面這則新聞，一位小眼睛的朋友特別有感觸。他說自己常常遇到類似的情況，從小學時同學形容他的眼睛太細，好像是被蘆葦葉子劃出來的一條線，也像風景名勝 所形容的一線天，常常上課時被老師懷疑偷偷睡覺。但是眼睛細小是無法改變的事實，他只好盡量往好的方向想。其實眼睛小好處也不少，別人看來每天好像不用特別睜眼，也不用閉眼，省事許多。更有所謂眼大無神，眼小聚光，觀察力特別強，小眼睛有時更可愛。這位朋友讀書沒有比別人差，況且眼睛小配眼鏡省錢，下雨時不容易進水，風吹也不容易進了沙子。也不會被人說見錢眼開，開會睡覺像沉思，偷看美女不會被發現，作弊的時候，大眼睛目標大，一瞟就形跡敗露，小眼睛則安全許多。眼大對外接觸面積較大，什麼洋蔥、汽車廢氣、臭屁都趁虛而入！不勝其擾，被風吹也容易流淚，小眼睛只要眨巴眨巴就沒事了。他因此而自我感覺良好，自認細眼勾魂，超有味道，有股特殊氣質很迷人。但是也有人好管閒事，對他的小眼睛充滿了同情與好奇，一直問他：「你只能看到平常人眼中一半的視野嗎？有沒有限制到你看世界的眼光？」更有人勸他去開眼角，說不定可以「大開眼界」？

從一些舊書的描述，以及歷代仕女圖中的美女，可以看出中國古代喜歡細長鳳眼和單眼皮，眼尾上揚，如《紅樓夢》中王熙鳳有一雙丹鳳三角眼，曾國藩曾談及鳳眼的女人比較聰慧。西風東漸，改變了中國人自古的審美觀念，從早期上海月分牌畫的美女可見端倪，一開始還維持傳統丹鳳眼，到了後期，美女漸漸變成雙眼皮大眼睛居多，再配上濃密的睫毛。但西方某些人對東方還停留在丹鳳眼的印象，像電影《花木蘭》的女主角就選了香奈兒廣告的亞裔 模特兒，是個扁鼻梁內雙的瞇瞇眼，而被認為有醜化東方人的嫌疑。

群組裡有些年輕夫婦喜歡曬新生寶寶照片，看嬰兒照片總是開心的，也發現現在嬰兒眼睛一般都比以前大？眼睛在一定程度上確實左右了顏值，又大又圓像葡萄一樣，非常漂亮。群裡有醫生解釋說是因為基因棒、營養好的結果。於是有人傳來搞笑的照片，畫面上一個水汪汪大眼睛的小女孩，有著濃郁的長睫毛，對比一個眼睛成一條縫、瞇得睜不開的小男孩，旁白說：「懷孕時吃葡萄，嬰兒眼睛會變大，但是千萬不要吃成葡萄乾，眼睛會變成這樣小。」有人更開玩笑說那男孩的媽媽大概不只吃葡萄乾，還吃了葡萄子。（寄自加州 ）