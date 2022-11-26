1970年代，台灣紅極一時的電視音樂節目〈金曲獎〉，主持人洪小喬頭戴低垂寬邊帽，罩著大半邊臉，自彈自唱自編輕柔好聽的校園民歌，頗引起觀眾好奇，紛紛猜測她可能是長得很難看，或是臉被火燒傷了。但我深深地被她的歌吸引，尤其是那首〈愛之旅〉。

風吹著我像流雲一般，孤單的我也只好去流浪；

帶著我心愛的吉他，和一朵黃色的野菊花。

我要到那很遠的地方，一個不知名的地方，

我要走那很遠的路程，尋回我往日的夢。

彈著吉他，到遠方流浪，多麼富有詩意的生活！年輕的我嚮往著、夢想著，也興致勃勃地買了一把舊吉他，上吉他課，跟幾個朋友在一起，一首接一首唱著校園民歌、笑著、聊著。一起騎單車去海邊捕風捉浪，無憂無慮。剛剛考完大學聯考，也沒有課業的壓力，享受終日做夢的奢侈，夢想將來揹著吉他到很遠很遠的地方去流浪，〈愛之旅〉於是成了我的流浪第一部曲

大學畢業後，來美國讀書、成家、立業，開始數十年牛馬般的生活，被生活的重擔壓得喘不過氣來。偶爾哼唱校園民歌，成了抒解壓力的主要消遣。這時，已經流浪到遠方的我，故鄉已離我很遙遠，很難回去，不敢去想，也怕人問，因此愛唱〈橄欖樹〉，一唱到頭幾句：「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方，為什麼流浪？流浪遠方……」就不禁淚流滿面，它是我的流浪第二部曲。

如今，年紀老邁，生活的重擔都已逐漸卸下，有很多時間可以翻開記憶的行囊，細細檢視裡面的東西。驀然發現，裡面除了鄉愁，還是鄉愁，早已塞不下其他東西。就像〈浮雲遊子〉裡的歌詞：「浮雲一樣的遊子，行囊裝滿了鄉愁，雖然努力往前走，鄉愁一樣入夢中。」鄉愁深埋心中，早已揮之不去，它成了我的流浪第三部曲。

想到當年母親經常唱抗戰期間的愛國歌曲「流亡三部曲」。第一部〈松花江上〉，歌曲開頭：「我的家在東北松花江上，那裡有森林煤礦。還有那滿山遍野的大豆高粱……」母親一唱就忍不住哽咽。第二部〈流亡曲〉又名〈離家〉，提出了「流浪到哪年？逃亡到何方？」的責問。第三部〈復仇曲〉：「走，朋友！我們要為爹娘復仇！走，朋友！我們要為民族戰鬥！」母親唱到第二、第三部曲時，都會揮舞雙手、慷慨激昂。她們那一代因戰亂的關係，不得不四處流亡；我們這一代，為了留學深造，不得不流浪海外；而現在的文青流行講一句雞湯文：「這個世界不只有眼前的苟且，還有詩和遠方。」他們不甘願苟且、被平淡的生活限制，都嚮往浪跡天涯的詩意生活，那不也曾是我們年輕時的夢嗎？

隨著網絡發達，現代年輕人更嚮往在虛擬世界裡四處流浪，盡情遨遊在元宇宙 裡，在裡面可以找到所有流浪者嚮往的東西──往日的夢、夢中的橄欖樹、故鄉的家園以及詩和遠方……。

無論生在什麼時代，人的心都是一樣的，都嚮往詩和遠方，所以也都有屬於自己那一代的流浪者之歌。

（寄自紐約）