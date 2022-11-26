王春子∕圖

人類在沒有冰箱的時代，各個民族都發展出很多保存食物的方法，也形成很特殊的料理傳統，值得重新認識。

在台東池上吃過一家客家人的菜脯雞湯。用存放六十年的老菜脯燉出的雞湯，除了黑如煤炭的老菜脯，加一點老薑，其他什麼都沒有放。入口韻味悠長，很久遠很久遠的身體記憶被呼喚醒來，不可思議。原來一片一片用鹽醃過，置放在瓦罐裡，存放在屋角床下陰涼處，六十年密封的歲月，一隻蘿蔔，也像修行的生命，鹹苦甘甜，從飛揚到內斂，從跋扈到沉著，可以歷練出這樣的滋味。

依賴冰箱，我們很難相信食物可以存放六十年。

我們還有六十年的耐心等候一隻蘿蔔的變化嗎？或者，還有六十年一甲子的時間等待一個生命的成熟富裕嗎？

我也喝過四十年的老菜脯雞湯，深琥珀色。差二十年，尾韻也不同。坊間比較容易買到的是二十年、十年的菜脯，顏色深咖啡，和一般吃的蘿蔔乾差不太多，韻味也淺薄很多。

現在也有人嘗試把六十年、四十年老菜脯，加上新鮮白玉蘿蔔，燉湯，老中青三代，時間的新舊交錯，遲暮與青春對話，又是一種滋味。

時間，也許是修行的關鍵。

人的修行關鍵在時間，物質也一樣。最近看到拍賣市場一支老酒拍到一千一百零一萬五千元，雖然覺得有點誇張，但是我對入喉的酒無法有這樣深層次的品味，也就不敢隨便評論。

嘗過三十年義大利 老醋，濃厚醇香，蘸一點在麵包上，就知道歲月的力量有多麼強大。

1990年的Chambertin，市場上也是天價了，和老朋友喝，和懂的人喝，酒酣微醺，是巴黎風華過後滄桑又優雅的風韻。繁華都看過，可以靜靜在一個角落，微笑靜觀眾生喧譁，連聒噪輕浮也可以包容。

味覺裡常常有風雨晴寒，或者「也無風雨也無晴」，回首蕭蕭，像文學裡的詩，淬鍊過，所以文字語言都少。

在東部縱谷尋常人家喝到四十年老橄欖燉的雞湯，也是嘆為觀止。沒有跟價格扯在一起，存放的主人，不是為價格存放。有時說：「阿嬤醃漬 的，放在廊下，忘了。」

忘了，因此，有時是難得的好。

這樣的東西，通常量不多，也只有跟親近的朋友一同賞識，有錢也失之交臂。

沒有冰箱的年代，在愛斯基摩一類終年天寒地凍的地區，保存食物不難，丟在冰雪中，隨時取用。

母親說她青年時在北方，院中一個大缸。蒸熟的饅頭、包子、滷肉，都丟在裡面，凍得硬梆梆。吃的時候，拿出來，蒸籠裡餾一下。

「餾」這個字，現在也少用了。利用大鍋沸水的蒸氣，處理凍硬的食物。不是「蒸」，是「餾」。

大缸的食物，過舊曆年，從臘月一直吃到二月初二，整個正月是不開火做新菜的。

母親的老習慣，過年準備很多食物，一百個饅頭，一百個包子，一百個滷蛋……她喜歡一百。沒有冰箱，也沒有大缸，天氣熱，最後都快速分享給左鄰右舍。

民間保存食物，一用鹽醃漬，一是風乾。或者並用鹽漬、風乾、油封、煙燻，讓食物不腐壞。

小時候，屋簷下總吊著母親做的風雞、風鴨、臘肉、香腸。用花椒鹽抹過，加了烈酒，吊在簷下，曬太陽，風吹。臘肉肥油，最後如透明水晶，在陽光下晶瑩透亮，滴著油，透著風和日麗的氣味。

去過西班牙的朋友，都懷念小酒館屋頂上吊滿一隻隻火腿，煙燻，也風乾。火腿美麗性感，形狀色澤都風情萬種。喝著小酒，看廚師把火腿片成透明如紅瑪瑙的薄片，紋理宛然。配一口紅酒，嚼在口中，也像是品嘗時間的年輪。

地中海沿岸都有鹽漬風乾煙燻的各式肉類，為了保存食物，卻演變出豐富的食物滋味。義大利的帕瑪（Parma），一個小城，風裡都是令人喜悅的火腿氣味，薄薄一片火腿，配一片熟透的哈密瓜，夏日恍惚，喜悅和憂愁都不可言喻。

各個民族都有用鹽醃漬食物的漫長歷史，也都有用風和陽光炙曬，使食物乾透，不容易腐壞的方法。

日本 用鹽醃漬的食品很多，通常太鹹，一點點就讓人頭皮發麻。這樣鹹的醃漬，原本也是用來配飯，不能多，一點點海苔醬，一點點醃漬魚卵，配著近江米的白飯，也有可圈點處。

我喜歡的日本醃漬食品是味噌，種類繁多，各地紅的、白的味噌，用來塗抹燒烤，用來燉湯，都是豆製品，風味大大不同。

一般印象，日本食材保持原味較多，現磨芥末，配微微炙烤的鮪魚，要品嘗出文青愛說的「侘寂」，像一句俳句，松尾芭蕉，五、七、五，十七個音，多一點都累贅。

但是，日本民間生活普及廣大的味噌、納豆，都並不只是「侘寂」。要各地跑一跑，窮鄉僻壤，老婆婆出手，一碗白味噌湯，飄著蔥花，一支山芹，滋味豐厚。村上春樹到七十歲，寫《棄貓》，才寫出這一碗湯的厚重沉穩，平實而且簡單。

據說，日本味噌可以追溯到上古繩紋陶時代，人類味覺的歷史韻味悠久，是生命的主軸，也是文明主軸。

我煮味噌湯，先燉湯，小魚乾、海帶、蘿蔔、松茸，燉熟了，最後，關火，在沸騰的湯裡慢慢攪散白味噌，湯水如雲，灑上柴魚屑、蔥花即可。

好的味噌湯，不濃烈，也不清淡，平實安靜，像小津安二郎的電影，《東京物語》、《晚春》，《早安》，每部都好，每次看，都還是熱淚盈眶。他的電影，尋常人家，總吃著秋刀魚、味噌湯。

許久沒有品嘗我喜愛的醃漬茗荷了。像嫩薑，如手指尖尖，胭脂紅，用鹽醋浸泡，早餐配飯，清爽乾淨，肉體和靈魂一起沉靜。（上）