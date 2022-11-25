街道兩旁的橘紅槭樹，燦爛耀眼。（水影．圖片提供）

早晨起來，拉開窗簾，撲面而來的是秋天明艷絕倫的橘紅。昨天剛剛下過一場雨，社區街道兩旁的槭樹原本還留有些許綠色，如今已被秋風秋雨全都染成了橘紅色，被風雨打落的落葉也鋪得滿地橘紅。這橘紅的世界如此燦爛耀眼，滿天滿地都是，給人一種不真實的感覺，彷彿是畫中的世界、童話的世界。

我被橘紅誘惑著出了門，融入到它的世界。草地上的落葉，如橘紅的地毯，踩上去喀嚓喀嚓地響，這是秋天的聲音。兩排橘紅的樹，在藍天下向前延伸，輝煌而壯觀。天很藍，水洗過一般的清澈。幾隻大雁在藍天嬉戲。牠們並沒有像往常那樣排成人字形嘶鳴而過，而是歡快地在藍天下轉圈。

走過鄰居家門口，有南瓜作為秋天的裝飾，擺在門口的台階上，或者放在花園的石墩上。南瓜也是橘紅色的，給這繽紛的秋色又添一抹橘紅。因為臨近萬聖節 ，有的鄰居家布置雕刻了Jack-o'-lantern（傑克燈）的南瓜，還有鄰居在草地上擺放了超大的萬聖節南瓜球。

走出社區口，往右走幾步，又看到無人看管的南瓜車。長長的平板上，擺著各式各樣的奪人眼目的大南瓜、小南瓜、迷你南瓜、長滿疙瘩的南瓜。這是一輛無人看管的南瓜車，每種南瓜都有標價，可愛的小南瓜們簇擁著一個綠色的錢盒子，大家拿南瓜時自覺地將錢按價碼放入錢盒子。每次看見陽光下的南瓜車，就會感覺世界很美好，路不拾遺，夜不閉戶，是大家嚮往的世界。

在美國，南瓜是秋天的象徵。兒子小時候去農場郊遊，帶回來兩只小南瓜，一只大南瓜。我把兩只小南瓜放在壁爐上面，大南瓜放在門口，家裡便有了秋意。萬聖節時，門口再放上會一閃一亮的南瓜燈，還有一塊印著南瓜的墊子，人踩上去會發出「吼吼吼」的聲音。每次門口響起「吼吼吼」的聲音就會伴隨著孩子們驚叫的笑聲，孩子們來要糖了。

過了萬聖節，我便琢磨著要吃了那個大南瓜。在網上看見有人做南瓜餅，便想要試一試，兒子雀躍響應。南瓜餅的做法很簡單，先把南瓜洗淨、去籽、切成塊，蒸熟後去皮，然後搗成泥狀，加入糯米粉和麵粉一起攪拌，形成麵團。那時兒子還小，喜歡幫我做事，小小的人兒挽起袖管，使勁攪拌。我將麵團分成等分，用小火油煎，兩面煎得金燦燦、黃澄澄的，外面焦脆，裡面軟糯，伴著南瓜的香甜，滋味妙不可言。兒子總是最為捧場的一個，他說：媽媽，你是世上最好的媽媽、最好的廚師！